Граждане государства-террориста России не должны пользоваться шенгеном, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу. И, кстати, именно с этой точки зрения следует определяться с отношением к гражданам России. Я благодарю Чехию, государства Балтии и другие европейские страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Евросоюзе вопрос о визах для граждан государства-террориста.

Должна быть гарантия, что российские убийцы и сообщники государственного террора не будут пользоваться шенгеном. Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит. Главное, чтобы человек просто рассчитался за товары", – отметил Зеленский.

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