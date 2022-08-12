Граждане государства-террориста России не должны пользоваться шенгеном, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу. И, кстати, именно с этой точки зрения следует определяться с отношением к гражданам России. Я благодарю Чехию, государства Балтии и другие европейские страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Евросоюзе вопрос о визах для граждан государства-террориста.
Должна быть гарантия, что российские убийцы и сообщники государственного террора не будут пользоваться шенгеном. Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит. Главное, чтобы человек просто рассчитался за товары", – отметил Зеленский.
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Якщо ось це зараз не зупинити, України не стане. І героїзм ЗСУ потім не допоможе.
Мінкульт за бюджетні кошти робить таке: У Києві відбувся Всеукраїнський форум лідерів суспільної думки.
Звучить красиво, поки не переглянути деяких спікерів.
‼️‼️‼️ Общалась с 30 летней женщиной из Луганска в Турции. Отец и мать умерли ( ПОЧЕМУ? аведь молодые были - а томущо Королевская и остальная пророссийская свита угробила и споила регион), она развелась и уехала 5 лет назад в Турцию с ребёнком пятиклассником . С тех пор ребёнок не учился в школе - мальчик работает в кафе. Украинские дипломаты не интересуются судьбами украинок и детей‼️Вышла замуж за турка, родила ещё ребёнка. Бывший муж погиб на войне ( сепар)
У МЕНЯ , блин, вопрос- сколько ещё будет терпеть Украина вороватых политиков и продажных политтехнологов ??! Во что они за 30 лет страну превратили ?
ПОЧЕМУ цука Королевская - депутат Рады.? Почему до сих пор депутаты запрещённых партий не лишены мандатов? Это из-за них вечная мышиная пророссийская возня в Украине
Карасева - на Гиляку !!! Ткаченко - на Гиляку!!! Олеся Дония- под зад
Ирину Фарион в министры УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ!!!
пост в ФБ
🔸🔸🔸ТАМАРА ЯНІНА
МЕНІ 33 роки і я вдова воїна ВСУ
Пішов 9й рік війни, ви помітили?..
Пішов 5й місяць повномасштабки, чи не так?..
Я знаю, більшості цей мій пост не сподобається, бо тут багато "негативу, а його й так зараз вдосталь".
А позитиву я не маю. Я три місяці не можу поховати чоловіка, і мені болить.
Я маю 16 родин і кожна історія така, що фільми Голівуду просто відпочивають. І знаєте, що найболючіше в цих історіях?
Ці родини не цікаві державотворцям, вони їм не потрібні, ними з держслужбовців ніхто не цікавиться і не займається, про них навіть знати не хочуть.
‼️Бо родини загиблих героїв - це проблема, яку треба вирішувати, треба брати за них відповідальність, треба дбати і піклуватися - а це ж незручно, це ж треба щось робити, треба ж думати як то все організувати.
Раніше я дивувався, нахєра і для кого було писати казки типу "Лєнін і брєвно", "сралін і дєті", про іпучих піонерів-героїв, шахтьоров, які видавали 600 норм вугілля...
А тепер побачив хню, яку вигадує зекоманда і пітушня, - і як зрозумів...
Невже доходить, що з ними не можна ні в чому домовлятись??
А Зе за блок шенгену) це тупо
Ви їх блокуйте а ми подивимся що з цього буде)
Йому ЗЄ не те що в`їзд дозволив, але надав громадянство України.
А шо там з листами Арахамії щодо виводу з під санкцій "хароших" російських олігархів?
барига наживається на війні... чомусь крим без бою віддали... донбас не чують ... офшори працюють....чарівні очі *****.... шаурма і булава....і неосяжні найвеличнійші плани і стрімкі грошові потоки...
видео: https://twitter.com/i/status/1556721043082985473 https://twitter.com/i/status/1556721043082985473
"Какая разніца под чьім памятніком встрєчать дєвушку"
*НАСЛІДКИ*
"Європа це не супермаркет де може бути какая разніца"
Это помешает получать деньги из РФ, на государственном уровне.
То есть юридически Украина признает, что РФ проводит спецоперацию. Ну типо помогает Украине в борьбе с нежелательными элементами.
Повторю - юридически.
Нужно закрыть в РФ все посольства, в своих странах закрыть посольства РФ, своим гражданам запретить ездить в РФ, прекратить любые экономические отношения с РФ, и конечно не впускать к себе никого из РФ.
Вот это будет не просто, так называемая поддержка Украины как сейчас, а реальная.
То, что сейчас происходит - это торг с РФ, за счёт Украины, конкретно за счёт украинской территории и как следствие экономики и демографии. Те, кто этого не понимают, очень дорого за это заплатят.
Їй кажуть це неможливо,загинуне велика кількість Воїнів,а вона каже - нічого не знаю,щоб виконували те що я наказала!
До поки це буде? якась корабельна сосна керує!
ще й враження що і цей відосик сам знімав - бо лапи з мордою в камеру постійно лізуть
це ж грьобаний іспанський сором, мати такого керманича країною...