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Новини Війна
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Рашисти вбили 2 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 13 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рашисти вбили 2 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко 01

"За 13 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Красногорівці. Ще 10 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Донеччини зруйновано та пошкоджено понад 100 об’єктів, поранення дістали діти, - МВС. ФОТОрепортаж

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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