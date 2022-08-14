Рашисти вбили 2 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 13 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 13 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Красногорівці. Ще 10 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.