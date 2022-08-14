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Новини Війна
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Ворог намагається активізувати повітряну розвідку на Одещині, - ОВА

одеса

Ніч в місті та області минула без обстрілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Триває контрдиверсійна робота: з затриманими колаборантами проводяться оперативно-слідчі дії. Віримо та підтримуємо ЗСУ", - зазначив він.

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Автор: 

армія рф (17842) Одеса (5499) Одеська область (3295) Братчук Сергій (147)


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Зеля в Омані певно говорив і за Одесу.
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14.08.2022 08:32 Відповісти
Обіцяв коридор на Крим. Обіцянку виконав. Черга за Одесою.
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14.08.2022 08:36 Відповісти
можете сколько угодно волать за оманы шволаны,но зе опять выиграет выборы,может и не 75 процентов на процентов 60 так точно будет на след. выборах.
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14.08.2022 08:37 Відповісти
я от в цьому сумніваюся. ну, може, 50 відсотків якось нашкребе. зараз війна, людям потрібно гуртуватися навколо хоч якогось лідера, а от як війна скінчиться, то можливі варіанти. хоча також можливий і варіант, що зелена шобла присвоїть перемогу собі.
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14.08.2022 08:48 Відповісти
Ви маєте рацію, так воно і буде, я думаю що Зеленський виграє другий термін на жаль. А після нього Арестович заявив, що йтиме в президенти і наш "мудрий народ" цілком може знову проголосувати за "Нове обличчя", що розповідає народу казки.
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14.08.2022 09:16 Відповісти
Цілком ймовірно, за даними центру Разумкова Зеленського зараз підтримує 91% населення, отже нормально мислячого населення залишилося лише 9%.
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14.08.2022 09:14 Відповісти
 
 