Ворог намагається активізувати повітряну розвідку на Одещині, - ОВА

Ніч в місті та області минула без обстрілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Триває контрдиверсійна робота: з затриманими колаборантами проводяться оперативно-слідчі дії. Віримо та підтримуємо ЗСУ", - зазначив він.

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