Ворог намагається активізувати повітряну розвідку на Одещині, - ОВА
Ніч в місті та області минула без обстрілів.
Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Триває контрдиверсійна робота: з затриманими колаборантами проводяться оперативно-слідчі дії. Віримо та підтримуємо ЗСУ", - зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар14.08.2022 08:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
5 копійок
показати весь коментар14.08.2022 08:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
KosAn30 JT26
показати весь коментар14.08.2022 08:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Claudia Smith
показати весь коментар14.08.2022 08:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Olena Lynch
показати весь коментар14.08.2022 09:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Olena Lynch
показати весь коментар14.08.2022 09:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль