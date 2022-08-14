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Новини
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Естонія хоче отримати HIMARS та безпілотники для стримування Росії

himars

Естонії для стримування Росії знадобляться ще системи HIMARS, контрбатарейні радари, безпілотники Reaper.

Про це заявив канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Салм, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"HIMARS, Reaper, контрбатарейні радари: це те, що нам найбільше знадобиться з точки зору бойової смертоносної могутності, яка неминуче знадобиться для стримування Росії", - сказав він.

За словами канцлера, Естонія перебуває "на межі ризику".

"Єдиним рішенням є швидке нарощування виробничих потужностей та забезпечення того, щоб політика та політичне фінансування підтримували це", - додав він.

Також читайте: США підвищать військову активність в Балтії для захисту від Росії

Автор: 

безпілотник (4339) оборона (4831) росія (66080) Естонія (1644) HIMARS (310)


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Топ коментарі
+7
Та да, краще б катали асфальт.
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14.08.2022 09:10 Відповісти
+3
Они не выберут. Там дураков намного меньше.
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14.08.2022 10:08 Відповісти
+3
https://www.facebook.com/groups/1070357709830850/user/100006722927598/?__cft__[0]=AZWJKGQUW31CNNFAEsjYdqB98yf6BKwieA763NZCII8ziw8UeQZgynI9UmPmlVUCVb9BE2Lwh2W6CSB8s-OZgJPs7ohebRO3PMvFPFkMAH4DKivDg4x7I4HB0V4e4Oam83XNqpQAUuliNHrNe2V0UZ0QKWxGi52ZpPC5laoB-XCoCoVqMWrmaAdUye56MSqQ3JVOHUbRqfDyEAeDjKVAhM4Q&__tn__=-]C%2CP-R Олексій Гаврищук поширив https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=***********************************************************************&id=100006722927598&__cft__[0]=AZWJKGQUW31CNNFAEsjYdqB98yf6BKwieA763NZCII8ziw8UeQZgynI9UmPmlVUCVb9BE2Lwh2W6CSB8s-OZgJPs7ohebRO3PMvFPFkMAH4DKivDg4x7I4HB0V4e4Oam83XNqpQAUuliNHrNe2V0UZ0QKWxGi52ZpPC5laoB-XCoCoVqMWrmaAdUye56MSqQ3JVOHUbRqfDyEAeDjKVAhM4Q&__tn__=-UC%2CP-R допис .

https://www.facebook.com/groups/WeAreAngryUA/posts/2009254449274500/?__cft__[0]=AZWJKGQUW31CNNFAEsjYdqB98yf6BKwieA763NZCII8ziw8UeQZgynI9UmPmlVUCVb9BE2Lwh2W6CSB8s-OZgJPs7ohebRO3PMvFPFkMAH4DKivDg4x7I4HB0V4e4Oam83XNqpQAUuliNHrNe2V0UZ0QKWxGi52ZpPC5laoB-XCoCoVqMWrmaAdUye56MSqQ3JVOHUbRqfDyEAeDjKVAhM4Q&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·

Мрія здійснилася - "родная говень і бєрьозки" уже чекають на них!

10 росіян влаштували протест в Естонії проти відміни віз для громадян ерефії, вийшовши на площу з аквафрешівськими тряпками-триколорами.

Результат: усіх затримала поліція, міграційна служба взяла відбитки пальців та дала 3 дні на виїзд з Естонії...Гарнюське!
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14.08.2022 11:39 Відповісти
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Звичайно хочуть тому що розумію, що будуть наступними. Для нас це не дуже добре тому що Україна не отримує установки himars у достатній кількості. А тут ще прибалтійські країни хочуть їх купувати та й не тільки вони.
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14.08.2022 09:09 Відповісти
Та да, краще б катали асфальт.
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14.08.2022 09:10 Відповісти
Асфальт це святе. Виберуть собі такого клоуна і будуть катати асфальт.
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14.08.2022 09:36 Відповісти
Они не выберут. Там дураков намного меньше.
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14.08.2022 10:08 Відповісти
У Естонії шикарні дороги, і на відміну від нас вони не катають асфальт, а будують дороги...
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14.08.2022 11:37 Відповісти
А унас катають дятлів, беня і 95 квартал якось так, ніхто не хоче думати.
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14.08.2022 23:00 Відповісти
А вони вже закатали асфальт в першу чергу, бачив їх дороги?
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14.08.2022 11:24 Відповісти
S 2016 goda uze govorili sto Baltijskije strani budet zakupat Himars.Stati uze v tom godu na manevrax Estoniji na granice s kacapstanam pokazali kak rabotajet Himars,no kacapi neponiali.Polsa 520 stuk zakazali HImarsov
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14.08.2022 10:13 Відповісти
520 то щось забагато, ціле НАТО стільки не має...
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14.08.2022 11:46 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/1070357709830850/user/100006722927598/?__cft__[0]=AZWJKGQUW31CNNFAEsjYdqB98yf6BKwieA763NZCII8ziw8UeQZgynI9UmPmlVUCVb9BE2Lwh2W6CSB8s-OZgJPs7ohebRO3PMvFPFkMAH4DKivDg4x7I4HB0V4e4Oam83XNqpQAUuliNHrNe2V0UZ0QKWxGi52ZpPC5laoB-XCoCoVqMWrmaAdUye56MSqQ3JVOHUbRqfDyEAeDjKVAhM4Q&__tn__=-]C%2CP-R Олексій Гаврищук поширив https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=***********************************************************************&id=100006722927598&__cft__[0]=AZWJKGQUW31CNNFAEsjYdqB98yf6BKwieA763NZCII8ziw8UeQZgynI9UmPmlVUCVb9BE2Lwh2W6CSB8s-OZgJPs7ohebRO3PMvFPFkMAH4DKivDg4x7I4HB0V4e4Oam83XNqpQAUuliNHrNe2V0UZ0QKWxGi52ZpPC5laoB-XCoCoVqMWrmaAdUye56MSqQ3JVOHUbRqfDyEAeDjKVAhM4Q&__tn__=-UC%2CP-R допис .

https://www.facebook.com/groups/WeAreAngryUA/posts/2009254449274500/?__cft__[0]=AZWJKGQUW31CNNFAEsjYdqB98yf6BKwieA763NZCII8ziw8UeQZgynI9UmPmlVUCVb9BE2Lwh2W6CSB8s-OZgJPs7ohebRO3PMvFPFkMAH4DKivDg4x7I4HB0V4e4Oam83XNqpQAUuliNHrNe2V0UZ0QKWxGi52ZpPC5laoB-XCoCoVqMWrmaAdUye56MSqQ3JVOHUbRqfDyEAeDjKVAhM4Q&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·

Мрія здійснилася - "родная говень і бєрьозки" уже чекають на них!

10 росіян влаштували протест в Естонії проти відміни віз для громадян ерефії, вийшовши на площу з аквафрешівськими тряпками-триколорами.

Результат: усіх затримала поліція, міграційна служба взяла відбитки пальців та дала 3 дні на виїзд з Естонії...Гарнюське!
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14.08.2022 11:39 Відповісти
Естонці завжди були принциповими з расєянами, одні довідки расєянам які не вивчили мови чого варті, "істота без громадянства"...)))
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14.08.2022 11:49 Відповісти
 
 