Естонія хоче отримати HIMARS та безпілотники для стримування Росії
Естонії для стримування Росії знадобляться ще системи HIMARS, контрбатарейні радари, безпілотники Reaper.
Про це заявив канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Салм, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"HIMARS, Reaper, контрбатарейні радари: це те, що нам найбільше знадобиться з точки зору бойової смертоносної могутності, яка неминуче знадобиться для стримування Росії", - сказав він.
За словами канцлера, Естонія перебуває "на межі ризику".
"Єдиним рішенням є швидке нарощування виробничих потужностей та забезпечення того, щоб політика та політичне фінансування підтримували це", - додав він.
Топ коментарі
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