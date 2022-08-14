На 14 серпня призначено евакуаційний потяг з Покровська до Львова, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" призначила на 14 серпня евакуаційний потяг з Покровська до Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Укрзалізниці".

"Евакуаційний потяг на 14 серпня: 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укрзалізниці" додають, що час відправлення може змінюватися. Також інші потяги можуть затримуватися через обстріли у певних регіонах.

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