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Новини Війна
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Більшість евакуйованих до Запоріжжя - мешканці Херсонщини, - Старух

евакуація

Щодня до Запоріжжя прибувають мешканці з тимчасово окупованих територій Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Із загальної кількості евакуйованих 40% - мешканці Херсонщини.

Про це під час відкриття транзитного ХАБу - Центру підтримки переселенців в м. Запоріжжя для евакуйованих жителів Херсонської області "Я - Херсон" сказав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Херсонщину ходять автобуси з гуманітарною місією та забирають людей і вивозять на підконтрольну територію України. Потік херсонців зараз найбільший, з загального потоку тих, хто виїздить з окупованих територій, до 40% херсонців", - розповів Старух.

За його словами, багато людей хоче виїхати, і робота з інформування проводиться постійно. Наразі робота стане ще більш системною, адже у Запоріжжі працює Херсонська обласна військова адміністрація, додав очільник Запорізької ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 14 серпня призначено евакуаційний потяг з Покровська до Львова, - "Укрзалізниця"

Автор: 

Запоріжжя (2295) окупація (6751) евакуація (2342) Старух Олександр (199) Херсонська область (5884)


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14.08.2022 09:35 Відповісти
Перед американцями вибачається ?
А перед українцями, яких вбито вже тисячами ?
За подібні прорахунки треба карні справи заводити.
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14.08.2022 09:36 Відповісти
Байден нагнітав.
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14.08.2022 09:42 Відповісти
"рашистські переконання" добре відомі у цілому світі вони переконували і шмаркель з Німечини переконують турецького пердогана,угорських орбано- *******,білоруського голову колгоспу, українських депіздатів і міністрів.Ці "переконання " влаштовують на роботу в ОП своїх працівників,Та багато інших в Україні "переконаних" ,котрі залахять рашисту в його з,,дницю без мила.
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14.08.2022 09:44 Відповісти
Верещук уже подготовила переселенцам жилье, питание и одежду на суровую зиму?
Или спихнула это все на местные власти?
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14.08.2022 12:40 Відповісти
 
 