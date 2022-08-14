Більшість евакуйованих до Запоріжжя - мешканці Херсонщини, - Старух

Щодня до Запоріжжя прибувають мешканці з тимчасово окупованих територій Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Із загальної кількості евакуйованих 40% - мешканці Херсонщини.

Про це під час відкриття транзитного ХАБу - Центру підтримки переселенців в м. Запоріжжя для евакуйованих жителів Херсонської області "Я - Херсон" сказав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Херсонщину ходять автобуси з гуманітарною місією та забирають людей і вивозять на підконтрольну територію України. Потік херсонців зараз найбільший, з загального потоку тих, хто виїздить з окупованих територій, до 40% херсонців", - розповів Старух.

За його словами, багато людей хоче виїхати, і робота з інформування проводиться постійно. Наразі робота стане ще більш системною, адже у Запоріжжі працює Херсонська обласна військова адміністрація, додав очільник Запорізької ОВА.

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