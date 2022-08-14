Окупанти зранку обстріляли Юнаківську громаду на Сумщині, - Живицький

Зранку зафіксовано ворожі обстріли Сумщини з території Росії.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в області ніч на 14 серпня була тихою, без ворожих обстрілів. Зранку 14 серпня, близько 6-ї години, ворог обстріляв з мінометів села Юнаківської громади.

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Зафіксовано три прильоти без жертв та руйнувань будівель. 13 серпня вдень росіяни здійснили 15 обстрілів 8 прикордонних громад області − Шалигинської, Хотинської, Білопольської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Буринської та Великописарівської. Зафіксовано 223 прильоти.