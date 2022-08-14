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Фінляндія готова допомогти Україні у відбудові Чернігівщини, - ОП

чернігів

Фінляндія висловила готовність допомогти Україні у відбудові Чернігівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка у фейсбуці.

Кирило Тимошенко провів перемовини з Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне. Вони домовилися про участь Фінляндії у відбудові Чернігівщини.

"Фінляндія щиро прагне допомогти Чернігівщині, над цим працює і Уряд, і приватні компанії.

Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об’єктах, які потребують відбудови. В першу чергу це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі.

Сьогодні Чернігівщина потребує швидкого відновлення понад 4479 житлових об’єктів – це 1029 багатоповерхівок та 3231 приватний будинок", - йдеться в дописі.

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Автор: 

Фінляндія (1329) Чернігівщина (1584) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2033) відбудова (362)


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Топ коментарі
+5
Фіни круті, це було б дуже добре для Чернігівщини! 👍
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14.08.2022 10:17 Відповісти
+4
"скоро не буде ні мзс, ні мчс, ні мвс, ні зсу,.... залишиться тільки одна дерьмаковська ж оп-а. та телебачення, яке буде її повсюду прославляти"
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14.08.2022 10:30 Відповісти
+3
Чому про це повідомляє якась дерьмакова ОПа, а не МЗС, наприклад?
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14.08.2022 10:26 Відповісти
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Фіни круті, це було б дуже добре для Чернігівщини! 👍
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14.08.2022 10:17 Відповісти
інтересно виходить - московити зруйнували а фіни будуть допомагати відбудовувати...
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14.08.2022 10:24 Відповісти
Все нормально. За кацапський же кошт.
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14.08.2022 10:27 Відповісти
Чому про це повідомляє якась дерьмакова ОПа, а не МЗС, наприклад?
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14.08.2022 10:26 Відповісти
"скоро не буде ні мзс, ні мчс, ні мвс, ні зсу,.... залишиться тільки одна дерьмаковська ж оп-а. та телебачення, яке буде її повсюду прославляти"
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14.08.2022 10:30 Відповісти
І соцопитування, яке буде втокмачувати наріду, що це справжні 103 відсотки любові до дерьмака-татарова-абдрістович, а не замовлені ОПою.
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14.08.2022 11:22 Відповісти
Рановато, там рядом **********.
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14.08.2022 10:36 Відповісти
Так бігенько зараз а то мер Чернігова сказав шо місто зимою може бути без тепла
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14.08.2022 10:37 Відповісти
Архітектура 19 - початку 20 століття, що лишилась в Чернігові за роки хаотичної забудови, схожа саме на архітектуру міст Естонії і Фінляндії, зокрема унікальні дерев'яні одноповерхові житлові будинки.
Але питання в іншому, чому зелена шобла замість риття окопів, так поспішає розпиляти нові закордонні транші на відбудову.

Яку блд відбудову? Від кордону БРСР пару годин, через ліси Семенівки і Корюківки до Чернігова орки йшли парадними колонами які ніхто не чіпав. З кордонів постійні обстріли. Міст через Дніпро який через м.Славутич веде до Чернігова - не підірвано...
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14.08.2022 10:46 Відповісти
главное, деньгами не давайте...
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14.08.2022 12:21 Відповісти
 
 