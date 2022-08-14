Фінляндія готова допомогти Україні у відбудові Чернігівщини, - ОП

Фінляндія висловила готовність допомогти Україні у відбудові Чернігівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка у фейсбуці.

Кирило Тимошенко провів перемовини з Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне. Вони домовилися про участь Фінляндії у відбудові Чернігівщини.

"Фінляндія щиро прагне допомогти Чернігівщині, над цим працює і Уряд, і приватні компанії.

Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об’єктах, які потребують відбудови. В першу чергу це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі.

Сьогодні Чернігівщина потребує швидкого відновлення понад 4479 житлових об’єктів – це 1029 багатоповерхівок та 3231 приватний будинок", - йдеться в дописі.

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