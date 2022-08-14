Фінляндія готова допомогти Україні у відбудові Чернігівщини, - ОП
Фінляндія висловила готовність допомогти Україні у відбудові Чернігівської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка у фейсбуці.
Кирило Тимошенко провів перемовини з Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне. Вони домовилися про участь Фінляндії у відбудові Чернігівщини.
"Фінляндія щиро прагне допомогти Чернігівщині, над цим працює і Уряд, і приватні компанії.
Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об’єктах, які потребують відбудови. В першу чергу це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі.
Сьогодні Чернігівщина потребує швидкого відновлення понад 4479 житлових об’єктів – це 1029 багатоповерхівок та 3231 приватний будинок", - йдеться в дописі.
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Але питання в іншому, чому зелена шобла замість риття окопів, так поспішає розпиляти нові закордонні транші на відбудову.
Яку блд відбудову? Від кордону БРСР пару годин, через ліси Семенівки і Корюківки до Чернігова орки йшли парадними колонами які ніхто не чіпав. З кордонів постійні обстріли. Міст через Дніпро який через м.Славутич веде до Чернігова - не підірвано...