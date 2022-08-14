За минулу добу внаслідок обстрілів на Харківщині сталося 9 пожеж, - ДСНС

Загалом за добу із 13 по 14 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж - 15, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями - 9, 8 - для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції, 2 - інші виїзди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Головного управління ДСНС України у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (4), Богодухівському (1), Чугуївському (1) районах області та Київському районі Харкова (3). Горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди, суха трава і легковий автомобіль. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС"", - йдеться в повідомленні.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

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