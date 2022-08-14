Лісову пожежу на Закарпатті ліквідовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж
В Ужгородському районі ліквідовано лісову пожежу.
Про це повідомили на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
Лісову пожежу на горі Савчин вогнеборці загасили у суботу, 13 серпня, близько 16:25. Хвойна підстилка горіла в лісистій високогірній місцевості між населеними пунктами Бегендяцька Пастіль та Костева Пастіль більше доби. Вогонь випалив, за попередніми даними, більше 90 гектарів.
До гасіння залучались 234 особи та 20 одиниці техніки, з них від ДСНС 102 особи та 16 одиниць техніки, а також авіація. Також до операції з ліквідації пожежі долучилися 75 фахівців та 2 одиниці техніки від лісової охорони, 29 нацгвардійців та одна одиниця техінки й місцеве населення.
Нагадаємо, що пожежа виникла 12 серпня на території Ужгородського лісового господарства.
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