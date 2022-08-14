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Новини Фото Пожежі в Україні
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Лісову пожежу на Закарпатті ліквідовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

дснс

В Ужгородському районі ліквідовано лісову пожежу.

Про це повідомили на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Лісову пожежу на горі Савчин вогнеборці загасили у суботу, 13 серпня, близько 16:25. Хвойна підстилка горіла в лісистій високогірній місцевості між населеними пунктами Бегендяцька Пастіль та Костева Пастіль більше доби. Вогонь випалив, за попередніми даними, більше 90 гектарів.

Читайте також: На горі Савчин, що на Закарпатті, триває масштабна пожежа, вогонь випалив 90 га, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До гасіння залучались 234 особи та 20 одиниці техніки, з них від ДСНС 102 особи та 16 одиниць техніки, а також авіація. Також до операції з ліквідації пожежі долучилися 75 фахівців та 2 одиниці техніки від лісової охорони, 29 нацгвардійців та одна одиниця техінки й місцеве населення.

Нагадаємо, що пожежа виникла 12 серпня на території Ужгородського лісового господарства.

Лісову пожежу на Закарпатті ліквідовано, - ДСНС 01
Лісову пожежу на Закарпатті ліквідовано, - ДСНС 02
Лісову пожежу на Закарпатті ліквідовано, - ДСНС 03

Карпати (265) ліс (771) пожежа (4356) ДСНС (5163) Закарпатська область (2079)


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Мабуть і вогнеборець Йущенко там був.
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14.08.2022 09:54 Відповісти
думаю що це був навмисний підпал....орки не сплять...і мріють та діють як би нашкодити,знищити все в Україні, що їм попадаєься під руки, БУДЬМО БІЛЬШ УВАЖНІ-ВІЙНА Ж!!!!
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14.08.2022 10:20 Відповісти
Та й інші не сплять. Ті, хто захопив бізнес у Карпатах, та мріють набудувати елітних будиночків, ближче до безпечного, західного кордону.
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14.08.2022 10:51 Відповісти
 
 