Лісову пожежу на Закарпатті ліквідовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Ужгородському районі ліквідовано лісову пожежу.

Про це повідомили на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Лісову пожежу на горі Савчин вогнеборці загасили у суботу, 13 серпня, близько 16:25. Хвойна підстилка горіла в лісистій високогірній місцевості між населеними пунктами Бегендяцька Пастіль та Костева Пастіль більше доби. Вогонь випалив, за попередніми даними, більше 90 гектарів.

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До гасіння залучались 234 особи та 20 одиниці техніки, з них від ДСНС 102 особи та 16 одиниць техніки, а також авіація. Також до операції з ліквідації пожежі долучилися 75 фахівців та 2 одиниці техніки від лісової охорони, 29 нацгвардійців та одна одиниця техінки й місцеве населення.

Нагадаємо, що пожежа виникла 12 серпня на території Ужгородського лісового господарства.





