Лесной пожар на Закарпатье ликвидирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Ужгородском районе ликвидирован лесной пожар.

Об этом сообщили на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Лесной пожар на горе Савчин пожарные потушили в субботу, 13 августа, около 16:25. Хвойная подстилка горела в лесистой высокогорной местности между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль больше суток. Огонь выжег, по предварительным данным, более 90 га.

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К тушению привлекались 234 человека и 20 единиц техники, из них от ГСЧС 102 человека и 16 единиц техники, а также авиация. Также к операции по ликвидации пожара присоединились 75 специалистов и две единицы техники от лесной охраны, 29 нацгвардейцев и одна единица техинки и местное население.

Напомним, что пожар возник 12 августа на территории Ужгородского лесного хозяйства.





