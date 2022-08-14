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Лесной пожар на Закарпатье ликвидирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

дснс

В Ужгородском районе ликвидирован лесной пожар.

Об этом сообщили на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Лесной пожар на горе Савчин пожарные потушили в субботу, 13 августа, около 16:25. Хвойная подстилка горела в лесистой высокогорной местности между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль больше суток. Огонь выжег, по предварительным данным, более 90 га.

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К тушению привлекались 234 человека и 20 единиц техники, из них от ГСЧС 102 человека и 16 единиц техники, а также авиация. Также к операции по ликвидации пожара присоединились 75 специалистов и две единицы техники от лесной охраны, 29 нацгвардейцев и одна единица техинки и местное население.

Напомним, что пожар возник 12 августа на территории Ужгородского лесного хозяйства.

Лесной пожар на Закарпатье ликвидирован, - ГСЧС 01
Лесной пожар на Закарпатье ликвидирован, - ГСЧС 02
Лесной пожар на Закарпатье ликвидирован, - ГСЧС 03

Карпаты (306) лес (633) пожар (5974) ГСЧС (5022) Закарпатская область (2610)


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Мабуть і вогнеборець Йущенко там був.
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14.08.2022 09:54 Ответить
думаю що це був навмисний підпал....орки не сплять...і мріють та діють як би нашкодити,знищити все в Україні, що їм попадаєься під руки, БУДЬМО БІЛЬШ УВАЖНІ-ВІЙНА Ж!!!!
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14.08.2022 10:20 Ответить
Та й інші не сплять. Ті, хто захопив бізнес у Карпатах, та мріють набудувати елітних будиночків, ближче до безпечного, західного кордону.
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14.08.2022 10:51 Ответить
 
 