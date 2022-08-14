Лесной пожар на Закарпатье ликвидирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Ужгородском районе ликвидирован лесной пожар.
Об этом сообщили на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
Лесной пожар на горе Савчин пожарные потушили в субботу, 13 августа, около 16:25. Хвойная подстилка горела в лесистой высокогорной местности между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль больше суток. Огонь выжег, по предварительным данным, более 90 га.
К тушению привлекались 234 человека и 20 единиц техники, из них от ГСЧС 102 человека и 16 единиц техники, а также авиация. Также к операции по ликвидации пожара присоединились 75 специалистов и две единицы техники от лесной охраны, 29 нацгвардейцев и одна единица техинки и местное население.
Напомним, что пожар возник 12 августа на территории Ужгородского лесного хозяйства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль