На горі Савчин, що на Закарпатті, триває масштабна пожежа, вогонь випалив 90 га, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті ДСНС працюють над ліквідацією пожежі в лісах Карпат.

Про це повідомляється на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

12 серпня до ДСНС від працівників лісгоспу надійшла інформація про необхідність залучення підрозділів ДСНС у зв’язку з розповсюдженням пожежі. О 16:25 загоряння лісової підстилки локалізовано на площі близько 25 га.

Гасіння вогню ускладнено важкодоступною гірською місцевістю (середня висота близько 500 м). За даними ДСНС, вогонь вже випалив 90 гектарів. Наразі над ліквідацією пожежі працюють понад 200 людей, залучено 20 одиниць техніки.

Допомагає рятувальникам й місцеве населення. Авіація ДСНС продовжує здійснювати скиди води на осередки пожежі. З початку проведення ліквідаційних робіт здійснено 60 скидів.

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