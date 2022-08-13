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На горі Савчин, що на Закарпатті, триває масштабна пожежа, вогонь випалив 90 га, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті ДСНС працюють над ліквідацією пожежі в лісах Карпат.

Про це повідомляється на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

12 серпня до ДСНС від працівників лісгоспу надійшла інформація про необхідність залучення підрозділів ДСНС у зв’язку з розповсюдженням пожежі. О 16:25 загоряння лісової підстилки локалізовано на площі близько 25 га.

Гасіння вогню ускладнено важкодоступною гірською місцевістю (середня висота близько 500 м). За даними ДСНС, вогонь вже випалив 90 гектарів. Наразі над ліквідацією пожежі працюють понад 200 людей, залучено 20 одиниць техніки.

Допомагає рятувальникам й місцеве населення. Авіація ДСНС продовжує здійснювати скиди води на осередки пожежі. З початку проведення ліквідаційних робіт здійснено 60 скидів.

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На горі Савчин, що на Закарпатті, триває масштабна пожежа, вогонь випалив 90 га, - ДСНС 01

На горі Савчин, що на Закарпатті, триває масштабна пожежа, вогонь випалив 90 га, - ДСНС 02
На горі Савчин, що на Закарпатті, триває масштабна пожежа, вогонь випалив 90 га, - ДСНС 03
На горі Савчин, що на Закарпатті, триває масштабна пожежа, вогонь випалив 90 га, - ДСНС 04

ліс (771) пожежа (4353) ДСНС (5160) Закарпатська область (2078)


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Топ коментарі
+5
Якась курва отримала від кацапів гроші...
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13.08.2022 13:08 Відповісти
+2
лес в цене полез вверх, все кинулись скупать дрова , вот и пожар образовался ,, вдруг ,, . а кто скупил все лесопилки на Закарпатье ? ..........правильно - зеленый директор одной известной сети супермаркетов .
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13.08.2022 13:08 Відповісти
+2
Взагалі на Закарпатті з початком війни аномальна кількість пожеж (підпалів)порівняно з таким періодом минулого року.

Потрібно створювати народні лісові дружини при поліції і затримувати паліїв і давати пожиттєве

потрібно петицію терміново !
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13.08.2022 15:17 Відповісти
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Якась курва отримала від кацапів гроші...
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13.08.2022 13:08 Відповісти
лес в цене полез вверх, все кинулись скупать дрова , вот и пожар образовался ,, вдруг ,, . а кто скупил все лесопилки на Закарпатье ? ..........правильно - зеленый директор одной известной сети супермаркетов .
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13.08.2022 13:08 Відповісти
Штучна пожежа, щоб вирізати ліс на дрова. Українців зову мають за ідіотів. Ну і об`єм 90 гектарів принесе організаторам мільйони доларів.
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13.08.2022 13:22 Відповісти
Амбітних хлопців взагалі ніщо не цікавить. Подивіться до чого призвела оптимізація лісгоспів на Закарпатті? В Ужгородському лісгоспі і в Закарпатті ніколи не було таких масштабних пожеж, як зараз
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13.08.2022 13:28 Відповісти
ліс вкрали а потім підпалили
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13.08.2022 14:01 Відповісти
а по спутникам разве не видно? когда украли, когда спалили. при желании и найти можно не сильно напрягаясь.
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13.08.2022 14:17 Відповісти
вава найвеличніший поїхав на шашлики?
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13.08.2022 14:05 Відповісти
Дуже шкода Ліси і так повирубали дуже багато
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13.08.2022 14:42 Відповісти
Взагалі на Закарпатті з початком війни аномальна кількість пожеж (підпалів)порівняно з таким періодом минулого року.

Потрібно створювати народні лісові дружини при поліції і затримувати паліїв і давати пожиттєве

потрібно петицію терміново !
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13.08.2022 15:17 Відповісти
ліпше по лісу кататися з представниками воєнкомів та поліцією , будуть заготовлювати кругляк для бліндажів на лінії фронту
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13.08.2022 16:14 Відповісти
 
 