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У російському Єйську, звідки окупанти планували завозити боєприпаси до Маріуполя, чутно вибухи, - Андрющенко. ФОТО

маріуполь

На території міста в Росії розгорілася пожежа на території, де зберігалися нафтопродукти.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в соцмережах поширюється відео та фото після вибухів у російському місті Єйськ, що розташований майже напроти Маріуполя через Азов.

Попередньо, сталася пожежа на території нафтосховища.

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"Нагадаю, що Єйськ те саме місто, звідки планують завозити БК до Маріупольського порту. В Єйську окрім порту є вантажний авіа термінал. Тому така раптова пожежа може бути цілком не раптовою", - наголосив Андрющенко.

У російському Єйську, звідки окупанти планували завозити боєприпаси до Маріуполя, чутно вибухи, - Андрющенко 01

вибух (4509) Маріуполь (3243) пожежа (4351) росія (65934) нафтопродукти (613) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+26
Усть-********** и Большие ***** - точно есть.
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10.08.2022 09:09
+22
что же произошло ? бавовна ?
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10.08.2022 09:06
+21
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10.08.2022 09:09
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что же произошло ? бавовна ?
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10.08.2022 09:06 Відповісти
так был ХЛАПОК или всё таки ХЛОПОК
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10.08.2022 09:15 Відповісти
Серпень.
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10.08.2022 09:47 Відповісти
Шо опять?
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10.08.2022 10:08 Відповісти
І тільки 10-те число.
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10.08.2022 10:50 Відповісти
Може таки бойові гуси ЗСУ щось і там скинули?
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10.08.2022 11:10 Відповісти
та курили знов в неположеному місці
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10.08.2022 11:12 Відповісти
Ох уж эта наша "бавовна" вездесущая.
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10.08.2022 09:07 Відповісти
Вона ще й мотивована
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10.08.2022 09:09 Відповісти
а Ємуйськ в них є?
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10.08.2022 09:07 Відповісти
Усть-********** и Большие ***** - точно есть.
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10.08.2022 09:09 Відповісти
Дуже спекотна погода, нічого дивного. Це не совпадєніє
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10.08.2022 09:09 Відповісти
а шо такое?
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10.08.2022 09:09 Відповісти
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10.08.2022 09:09 Відповісти
Сєлітра з Бавовною-солодка парочка...
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10.08.2022 09:09 Відповісти
Єто БАВОВНА!!!!
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10.08.2022 09:10 Відповісти
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10.08.2022 09:19 Відповісти
Люди стали такі безпечні
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10.08.2022 09:10 Відповісти
А кацапы напостой - безпечнi. Им хоть круть-верть, хоть верть-круть, все равно - трында. Им главное - закальвадосить(стеклоочистителем), а там хоть трава не расти, иопта.
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10.08.2022 09:31 Відповісти
це не ми може зінка?
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10.08.2022 09:10 Відповісти
«Хлопкі» кажуть москалі, гумдопомога вибухнула.
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10.08.2022 09:10 Відповісти
Залік по кмітливості !
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10.08.2022 09:18 Відповісти
Bavovna ****...
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10.08.2022 09:11 Відповісти
кто же там помогает все время покурить?
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10.08.2022 09:13 Відповісти
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10.08.2022 09:15 Відповісти
Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили 9 вражеских самолетов. Также было ликвидировано 160 российских оккупантов.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в https://www.facebook.com/100069092624537/posts/pfbid021vWL8RUsgVtY4AQ1p41py2e9c6e62ozU5XR6ahecR9jCVq2w3J3zsp2hYSkhf3LXl/?d=n Facebook https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02k18hcQf93WczV8WRD8VhmKCnhQwCC4pMB9xqFBmQcEa8si8Ke9Ze3F2HapFpto8el .
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10.08.2022 09:14 Відповісти
Єйськ - це Краснодарський край. Може, таки козацька кров в жилах місцевих «курців» грає?
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10.08.2022 09:16 Відповісти
нет, там у них дедываевале :

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10.08.2022 09:19 Відповісти
кацапы выживали украинцев повсюду, но ген украинцев существует.
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10.08.2022 09:37 Відповісти
нема там козаків, лише кізяки...
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10.08.2022 09:45 Відповісти
сплошная бавовна.....
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10.08.2022 09:16 Відповісти
курить нужно в положеных местах
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10.08.2022 09:17 Відповісти
Йой, а шо сі стало ???
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10.08.2022 09:18 Відповісти
Шо-шо? -Кацапам -полная си трында.
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10.08.2022 09:34 Відповісти
пердонію за діалект, та пся крев, курва мать, знову ватру палила, та спалили сільраду ))))))) я тим когутам казав - навіщо бензин тагнете, все село згорить, так то москалі тупі - не слухали.
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10.08.2022 09:41 Відповісти
горить палає техніка ворожа ріднаУкраїна переможе!!!!
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10.08.2022 09:18 Відповісти
Безумовно!
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10.08.2022 11:03 Відповісти
ЗСУ в черговий раз попереджає: Паління може зашкодити вашому здоров'ю!
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10.08.2022 09:18 Відповісти
вислови курити і палити - тотожні.

Але через те, що слово палити має два значення, краще уникати непотрібного паралелізму й там, де мовиться про тютюнові вироби, вживати тільки слова курити й курець
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10.08.2022 10:14 Відповісти
як там мацкальське ПВО???
хтось крім Ердогана бажає придбати С-400???
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10.08.2022 09:19 Відповісти
Він його бажає придбати з однією метою - розібратись як воно працює, і зробити так, щоб байтактари не можливо було збити ))))
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10.08.2022 09:23 Відповісти
Вони думали,що війна для них пройде гладко,що кацапське населення не зачепить,що вони швидко отримають пабеду....
Але ЗСУ порушили їхні плани - дали звезди між роги!
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10.08.2022 09:20 Відповісти
Доброе утро, Роисся!
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10.08.2022 09:21 Відповісти
Пожалуйста употребляйте нормативную лексику
Это читают дети пусть не учатся
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10.08.2022 09:27 Відповісти
Да нынешние дети сам кого хошь научат
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10.08.2022 11:55 Відповісти
Бавовна розбушувалася.
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10.08.2022 09:29 Відповісти
Похоже трактор на тросу подожженную шину по стерне таскает. И сорняки и мышевидные грызуну этого не любят.
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10.08.2022 09:31 Відповісти
Не, рановато... Это делают опiсля обжнивок , перед оранкою назиму... Заре, это просто кацапы огребли в дюндель, да и всех делов.
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10.08.2022 09:37 Відповісти
Куріть - значіт, будєм жить, Караблі в моєй гавані же-е-ечь...
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10.08.2022 09:32 Відповісти
К тому что кацапы типа тупые.Готовят логистику Ейск-Мариуполь на случай уничтожения крымского моста заблаговременно.
И вспоминаются мосты через Чонгар.*****!
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10.08.2022 09:43 Відповісти
Ейськ принял эстафету =)
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10.08.2022 09:43 Відповісти
пришла война обратно авторам бумерангом. СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.08.2022 10:01 Відповісти
був єйськ
стане немайськ
все просто
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10.08.2022 10:25 Відповісти
Операція"Ы".
Все розікрали, тепер палять склади.
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10.08.2022 10:30 Відповісти
Трагедия! Какая трагедия!
путин должен немедленно прикратить этот геноцид этничных украинцев в Краснодарском Крае! Просто бесчеловечно взрывать свои склады с боеприпасами!
Там же страдают люди!
едросы должны срочно сесть за стол переговоров с повстанцами!
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10.08.2022 10:49 Відповісти
Ми на украінє можем чєм-то помочь?
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10.08.2022 10:53 Відповісти
Ага! "Зустрічний пал" пустить!
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10.08.2022 11:22 Відповісти
Свято продовжується
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10.08.2022 11:23 Відповісти
Вообще нужно запретить сигареты к продаже москальне, так они себя точно поубивают
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10.08.2022 12:02 Відповісти
Не куріть де попало - куріть де не попало! ))
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10.08.2022 22:21 Відповісти
 
 