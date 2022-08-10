У російському Єйську, звідки окупанти планували завозити боєприпаси до Маріуполя, чутно вибухи, - Андрющенко. ФОТО
На території міста в Росії розгорілася пожежа на території, де зберігалися нафтопродукти.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в соцмережах поширюється відео та фото після вибухів у російському місті Єйськ, що розташований майже напроти Маріуполя через Азов.
Попередньо, сталася пожежа на території нафтосховища.
"Нагадаю, що Єйськ те саме місто, звідки планують завозити БК до Маріупольського порту. В Єйську окрім порту є вантажний авіа термінал. Тому така раптова пожежа може бути цілком не раптовою", - наголосив Андрющенко.
Топ коментарі
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Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в https://www.facebook.com/100069092624537/posts/pfbid021vWL8RUsgVtY4AQ1p41py2e9c6e62ozU5XR6ahecR9jCVq2w3J3zsp2hYSkhf3LXl/?d=n Facebook https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02k18hcQf93WczV8WRD8VhmKCnhQwCC4pMB9xqFBmQcEa8si8Ke9Ze3F2HapFpto8el .
Але через те, що слово палити має два значення, краще уникати непотрібного паралелізму й там, де мовиться про тютюнові вироби, вживати тільки слова курити й курець
хтось крім Ердогана бажає придбати С-400???
Але ЗСУ порушили їхні плани - дали звезди між роги!
Это читают дети пусть не учатся
И вспоминаются мосты через Чонгар.*****!
стане немайськ
все просто
Все розікрали, тепер палять склади.
путин должен немедленно прикратить этот геноцид этничных украинцев в Краснодарском Крае! Просто бесчеловечно взрывать свои склады с боеприпасами!
Там же страдают люди!
едросы должны срочно сесть за стол переговоров с повстанцами!