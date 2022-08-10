У російському Єйську, звідки окупанти планували завозити боєприпаси до Маріуполя, чутно вибухи, - Андрющенко. ФОТО

На території міста в Росії розгорілася пожежа на території, де зберігалися нафтопродукти.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в соцмережах поширюється відео та фото після вибухів у російському місті Єйськ, що розташований майже напроти Маріуполя через Азов.

Попередньо, сталася пожежа на території нафтосховища.

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"Нагадаю, що Єйськ те саме місто, звідки планують завозити БК до Маріупольського порту. В Єйську окрім порту є вантажний авіа термінал. Тому така раптова пожежа може бути цілком не раптовою", - наголосив Андрющенко.