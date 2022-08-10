В российском Ейске, откуда оккупанты планировали завозить боеприпасы в Мариуполь, слышны взрывы, - Андрющенко. ФОТО
На территории города в России разгорелся пожар на территории, где хранились нефтепродукты.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в соцсетях распространяется видео и фото после взрывов в российском городе Ейск, расположенном почти напротив Мариуполя через Азов.
Предварительно произошел пожар на территории нефтехранилища.
"Напомню, что Ейск тот же город, откуда планируют завозить БК в Мариупольский порт. В Ейске кроме порта есть грузовой авиа терминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным", - подчеркнул Андрющенко.
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Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в https://www.facebook.com/100069092624537/posts/pfbid021vWL8RUsgVtY4AQ1p41py2e9c6e62ozU5XR6ahecR9jCVq2w3J3zsp2hYSkhf3LXl/?d=n Facebook https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02k18hcQf93WczV8WRD8VhmKCnhQwCC4pMB9xqFBmQcEa8si8Ke9Ze3F2HapFpto8el .
Але через те, що слово палити має два значення, краще уникати непотрібного паралелізму й там, де мовиться про тютюнові вироби, вживати тільки слова курити й курець
хтось крім Ердогана бажає придбати С-400???
Але ЗСУ порушили їхні плани - дали звезди між роги!
Это читают дети пусть не учатся
И вспоминаются мосты через Чонгар.*****!
стане немайськ
все просто
Все розікрали, тепер палять склади.
путин должен немедленно прикратить этот геноцид этничных украинцев в Краснодарском Крае! Просто бесчеловечно взрывать свои склады с боеприпасами!
Там же страдают люди!
едросы должны срочно сесть за стол переговоров с повстанцами!