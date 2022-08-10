РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7487 посетителей онлайн
Новости Фото Война
36 990 60

В российском Ейске, откуда оккупанты планировали завозить боеприпасы в Мариуполь, слышны взрывы, - Андрющенко. ФОТО

маріуполь

На территории города в России разгорелся пожар на территории, где хранились нефтепродукты.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в соцсетях распространяется видео и фото после взрывов в российском городе Ейск, расположенном почти напротив Мариуполя через Азов.

Предварительно произошел пожар на территории нефтехранилища.

"Напомню, что Ейск тот же город, откуда планируют завозить БК в Мариупольский порт. В Ейске кроме порта есть грузовой авиа терминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным", - подчеркнул Андрющенко.

В российском Ейске, откуда оккупанты планировали завозить боеприпасы в Мариуполь, слышны взрывы, - Андрющенко 01

взрыв (6797) Мариуполь (5724) пожар (5969) россия (96095) нефтепродукты (149) Андрющенко Петр (584)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Усть-********** и Большие ***** - точно есть.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:09
+22
что же произошло ? бавовна ?
показать весь комментарий
10.08.2022 09:06
+21
показать весь комментарий
10.08.2022 09:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
что же произошло ? бавовна ?
показать весь комментарий
10.08.2022 09:06 Ответить
так был ХЛАПОК или всё таки ХЛОПОК
показать весь комментарий
10.08.2022 09:15 Ответить
Серпень.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:47 Ответить
Шо опять?
показать весь комментарий
10.08.2022 10:08 Ответить
І тільки 10-те число.
показать весь комментарий
10.08.2022 10:50 Ответить
Може таки бойові гуси ЗСУ щось і там скинули?
показать весь комментарий
10.08.2022 11:10 Ответить
та курили знов в неположеному місці
показать весь комментарий
10.08.2022 11:12 Ответить
Ох уж эта наша "бавовна" вездесущая.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:07 Ответить
Вона ще й мотивована
показать весь комментарий
10.08.2022 09:09 Ответить
а Ємуйськ в них є?
показать весь комментарий
10.08.2022 09:07 Ответить
Усть-********** и Большие ***** - точно есть.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:09 Ответить
Дуже спекотна погода, нічого дивного. Це не совпадєніє
показать весь комментарий
10.08.2022 09:09 Ответить
а шо такое?
показать весь комментарий
10.08.2022 09:09 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2022 09:09 Ответить
Сєлітра з Бавовною-солодка парочка...
показать весь комментарий
10.08.2022 09:09 Ответить
Єто БАВОВНА!!!!
показать весь комментарий
10.08.2022 09:10 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2022 09:19 Ответить
Люди стали такі безпечні
показать весь комментарий
10.08.2022 09:10 Ответить
А кацапы напостой - безпечнi. Им хоть круть-верть, хоть верть-круть, все равно - трында. Им главное - закальвадосить(стеклоочистителем), а там хоть трава не расти, иопта.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:31 Ответить
це не ми може зінка?
показать весь комментарий
10.08.2022 09:10 Ответить
«Хлопкі» кажуть москалі, гумдопомога вибухнула.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:10 Ответить
Залік по кмітливості !
показать весь комментарий
10.08.2022 09:18 Ответить
Bavovna ****...
показать весь комментарий
10.08.2022 09:11 Ответить
кто же там помогает все время покурить?
показать весь комментарий
10.08.2022 09:13 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2022 09:15 Ответить
Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили 9 вражеских самолетов. Также было ликвидировано 160 российских оккупантов.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в https://www.facebook.com/100069092624537/posts/pfbid021vWL8RUsgVtY4AQ1p41py2e9c6e62ozU5XR6ahecR9jCVq2w3J3zsp2hYSkhf3LXl/?d=n Facebook https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02k18hcQf93WczV8WRD8VhmKCnhQwCC4pMB9xqFBmQcEa8si8Ke9Ze3F2HapFpto8el .
показать весь комментарий
10.08.2022 09:14 Ответить
Єйськ - це Краснодарський край. Може, таки козацька кров в жилах місцевих «курців» грає?
показать весь комментарий
10.08.2022 09:16 Ответить
нет, там у них дедываевале :

показать весь комментарий
10.08.2022 09:19 Ответить
кацапы выживали украинцев повсюду, но ген украинцев существует.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:37 Ответить
нема там козаків, лише кізяки...
показать весь комментарий
10.08.2022 09:45 Ответить
сплошная бавовна.....
показать весь комментарий
10.08.2022 09:16 Ответить
курить нужно в положеных местах
показать весь комментарий
10.08.2022 09:17 Ответить
Йой, а шо сі стало ???
показать весь комментарий
10.08.2022 09:18 Ответить
Шо-шо? -Кацапам -полная си трында.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:34 Ответить
пердонію за діалект, та пся крев, курва мать, знову ватру палила, та спалили сільраду ))))))) я тим когутам казав - навіщо бензин тагнете, все село згорить, так то москалі тупі - не слухали.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:41 Ответить
горить палає техніка ворожа ріднаУкраїна переможе!!!!
показать весь комментарий
10.08.2022 09:18 Ответить
Безумовно!
показать весь комментарий
10.08.2022 11:03 Ответить
ЗСУ в черговий раз попереджає: Паління може зашкодити вашому здоров'ю!
показать весь комментарий
10.08.2022 09:18 Ответить
вислови курити і палити - тотожні.

Але через те, що слово палити має два значення, краще уникати непотрібного паралелізму й там, де мовиться про тютюнові вироби, вживати тільки слова курити й курець
показать весь комментарий
10.08.2022 10:14 Ответить
як там мацкальське ПВО???
хтось крім Ердогана бажає придбати С-400???
показать весь комментарий
10.08.2022 09:19 Ответить
Він його бажає придбати з однією метою - розібратись як воно працює, і зробити так, щоб байтактари не можливо було збити ))))
показать весь комментарий
10.08.2022 09:23 Ответить
Вони думали,що війна для них пройде гладко,що кацапське населення не зачепить,що вони швидко отримають пабеду....
Але ЗСУ порушили їхні плани - дали звезди між роги!
показать весь комментарий
10.08.2022 09:20 Ответить
Доброе утро, Роисся!
показать весь комментарий
10.08.2022 09:21 Ответить
Пожалуйста употребляйте нормативную лексику
Это читают дети пусть не учатся
показать весь комментарий
10.08.2022 09:27 Ответить
Да нынешние дети сам кого хошь научат
показать весь комментарий
10.08.2022 11:55 Ответить
Бавовна розбушувалася.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:29 Ответить
Похоже трактор на тросу подожженную шину по стерне таскает. И сорняки и мышевидные грызуну этого не любят.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:31 Ответить
Не, рановато... Это делают опiсля обжнивок , перед оранкою назиму... Заре, это просто кацапы огребли в дюндель, да и всех делов.
показать весь комментарий
10.08.2022 09:37 Ответить
Куріть - значіт, будєм жить, Караблі в моєй гавані же-е-ечь...
показать весь комментарий
10.08.2022 09:32 Ответить
К тому что кацапы типа тупые.Готовят логистику Ейск-Мариуполь на случай уничтожения крымского моста заблаговременно.
И вспоминаются мосты через Чонгар.*****!
показать весь комментарий
10.08.2022 09:43 Ответить
Ейськ принял эстафету =)
показать весь комментарий
10.08.2022 09:43 Ответить
пришла война обратно авторам бумерангом. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
10.08.2022 10:01 Ответить
був єйськ
стане немайськ
все просто
показать весь комментарий
10.08.2022 10:25 Ответить
Операція"Ы".
Все розікрали, тепер палять склади.
показать весь комментарий
10.08.2022 10:30 Ответить
Трагедия! Какая трагедия!
путин должен немедленно прикратить этот геноцид этничных украинцев в Краснодарском Крае! Просто бесчеловечно взрывать свои склады с боеприпасами!
Там же страдают люди!
едросы должны срочно сесть за стол переговоров с повстанцами!
показать весь комментарий
10.08.2022 10:49 Ответить
Ми на украінє можем чєм-то помочь?
показать весь комментарий
10.08.2022 10:53 Ответить
Ага! "Зустрічний пал" пустить!
показать весь комментарий
10.08.2022 11:22 Ответить
Свято продовжується
показать весь комментарий
10.08.2022 11:23 Ответить
Вообще нужно запретить сигареты к продаже москальне, так они себя точно поубивают
показать весь комментарий
10.08.2022 12:02 Ответить
Не куріть де попало - куріть де не попало! ))
показать весь комментарий
10.08.2022 22:21 Ответить
 
 