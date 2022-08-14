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Новини Війна
12 015 37

Піски - під контролем України, хоч ситуація і важка

піски

Селище Піски Покровського району Донецької області й надалі перебуває під контролем ЗСУ. Однак ситуація там важка, а інтенсивні бої тривають.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Цієї ночі окупанти вкотре намагалися штурмувати селище, хоча пропаганда бреше про те, що вони повністю його контролюють.

Окрім Пісків, є ще кілька гарячих точок. Росіяни також намагаються штурмувати Красногорівку, а 13 серпня знову йшли в наступ на Мар'їнку.

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Піски є фактично передмістям тимчасово окупованого Донецька. Сергій Череватий пояснив, що протягом майже пів року ми спостерігаємо, як збройні сили Росії безсильні, бо не можуть захопити це селище.

Те, що Піски під контролем України є показником незламності та міцності Збройних Сил України, що дуже не подобається окупантам. Крім того, після захоплення Лисичанська росіяни не мають більше жодних здобутків на фронті. Водночас Череватий наголосив, що й "успіх" росіян у Лисичанську лише є результатом тактичного відступу ЗСУ, який допоміг перегрупуватися нашим військовим і завдавати більше втрат ворогу.

Автор: 

Донецька область (8816)


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Топ коментарі
+29
Піски…

Більше 20-ти днів ми вигрібаємо безнаказано. У мене вже немає слів, аби описати це пекло, аби передати всю ступінь розпачу, коли в ефірі позиції волають про хоч якусь підтримку.

Коли ворожі танки, САУ, БМки день в день виходять на одні і ті самі позиції, втупу розбирають нас, вкатують в бетон і асфальт не бійців ЗСУ, а ваших синів, батьків, чоловіків, роблять із них фарш, який і винести не можна… А ми не можемо їх дістати.

****, як почути в ефірі: ми усі 300-ті, будемо триматися, але дайте хоч на заборону!!! Мужики, хоч якось наваляйте, ми не витримуємо!!!

Хто може організувати зустріч з Залужним? (Хоч позначте його тут, хто може)

Я розумію, що це не панацея - вчора бачив мапу ГШ, де навіть приблизно не співпадають теперішні позиції та сіряки…

Ми будемо триматися, але нам потрібна допомога. Ми навіть розуміємо, що зараз всюди гаряче, але ж один байрактар, який один день попрацює в наших інтересах, дасть нам можливість втримати не цю територію, а шматок нашої вкрай важливої стратегічно землі.

Втримати неймовірною кров'ю 21-го бату «Сармат», Ведмединого 3-го бату 80-ки, Гонтиними, Грека бійцями, нашими хлопцями.

Скільки разів я чув ці слова: Нам Потрібна Допомога! І кожного разу вони закінчувалися страшними втратами.

В Пісках цього точно можна уникнути, якщо зараз відреагувати на ці прості три слова:

Нам Потрібна Допомога!

Santa ©
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14.08.2022 12:06 Відповісти
+20
Зелені речники..

Їм така ж віра, як і арестовичам
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14.08.2022 12:34 Відповісти
+16
То підсипте ім артою пісочку за комір
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14.08.2022 12:03 Відповісти
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То підсипте ім артою пісочку за комір
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14.08.2022 12:03 Відповісти
Значить скоро у кацапів буде "частковий успіх",а потім черговий головний біль з відводом наших військ.
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14.08.2022 12:04 Відповісти
Очень скоро. Уже 8 раз взяли Пески. Три недели как.
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14.08.2022 13:40 Відповісти
ну значить наша же карта брешеhttps://deepstatemap.live/#13.5/48.0604/37.6896
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14.08.2022 12:05 Відповісти
Ви читали хоч,що карта є приблизною і постійно обновлюється, а також не відповідає реальність. Там немаленькими буквами написано. Так само,як заборонено її пересилати
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14.08.2022 14:21 Відповісти
Піски…

Більше 20-ти днів ми вигрібаємо безнаказано. У мене вже немає слів, аби описати це пекло, аби передати всю ступінь розпачу, коли в ефірі позиції волають про хоч якусь підтримку.

Коли ворожі танки, САУ, БМки день в день виходять на одні і ті самі позиції, втупу розбирають нас, вкатують в бетон і асфальт не бійців ЗСУ, а ваших синів, батьків, чоловіків, роблять із них фарш, який і винести не можна… А ми не можемо їх дістати.

****, як почути в ефірі: ми усі 300-ті, будемо триматися, але дайте хоч на заборону!!! Мужики, хоч якось наваляйте, ми не витримуємо!!!

Хто може організувати зустріч з Залужним? (Хоч позначте його тут, хто може)

Я розумію, що це не панацея - вчора бачив мапу ГШ, де навіть приблизно не співпадають теперішні позиції та сіряки…

Ми будемо триматися, але нам потрібна допомога. Ми навіть розуміємо, що зараз всюди гаряче, але ж один байрактар, який один день попрацює в наших інтересах, дасть нам можливість втримати не цю територію, а шматок нашої вкрай важливої стратегічно землі.

Втримати неймовірною кров'ю 21-го бату «Сармат», Ведмединого 3-го бату 80-ки, Гонтиними, Грека бійцями, нашими хлопцями.

Скільки разів я чув ці слова: Нам Потрібна Допомога! І кожного разу вони закінчувалися страшними втратами.

В Пісках цього точно можна уникнути, якщо зараз відреагувати на ці прості три слова:

Нам Потрібна Допомога!

Santa ©
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14.08.2022 12:06 Відповісти
Це від коли цей пост? При чому тут Залужний, можна подумати, що він не знає ?
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14.08.2022 13:50 Відповісти
Це пост віди13.08.2022 тобто від учора
"В Пісках тривають запеклі бої, українські захисники просять Генштаб про допомогу: "Немає слів, аби описати це пекло" Джерело:
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14.08.2022 18:45 Відповісти
я тут ось читаю на фб, Паоло Люмьєре

Орланоарта

...не залишає варіантів для вкопування працюючої важкої техніки. Міномет серед зеленки ще можна "прикопати", на якийсь час. Але якщо там практика показала, що після застосування прилітає через 5-7 хвидин 200 снарядів і перемелює всю зеленку, то думаю що копати не хочуть. Копають тільки для особового складу. Як для мінометів, так і для гармат. Серія пострілів, потім розрахунок полишає гармату стояти на призволяще і бігом біжить метрів за 100-200 в нору. Прилітає атвєтка, коли закінчується - повертаються. Якщо гармата вціліла, то продовжують. Отак і воюють...

...тому що секунди рішають. Гнати вантажівку, щоб причіпати і змінювати позицію цьому повільному одороблу = це не менші шанси, що Орлан помітить рух нагрітої техніки, яка приведе до замаскованої позиції гармати.

...тому так і лишають гармати стояти в полі в рядочок, поспіхом прикидавши їх зірваним житом. Затіювати двіжуку з зміною позиції під повним орланопокриттям - невідомо де виграєш, де програєш. Але якщо не фарт - то помреш точно більш втомленим.

...а чому серед поля в рядочок? А тому що вони інакше не вміють, як в рядочок і по буссолі. І тому, що більшість наданих союзниками гармат без електронних систем наведення. Зажали. Така сама механіка, як наші Д-30, тільки якісніше зроблена.

...наша контрбатарейка мертва.

а) не дістаємо;

б) не встигаємо;

Спроба наблизитись щоб дістати = гарантоване знищення орланоартою.

Можете зі мною не погоджуватись, але це моя думка.

Щоби щось змінити - треба щось змінити.

...чи допомогла робота по складам з БК заткнути орчу арту хоч на кілька годин?

-ті, що були в Вуглегірській ТЕС, ті, що в Пісках і Авдіївці кажуть що ні.

Вони так кажуть, з місця подій. Не я. Хочете це заперечити - заперечуйте їх, а не мені.

...ні, я не знаю чому досі кожна гармата не укомплектована відповідного забарвлення тентом і маск-сіткою. Чи то під жито, чи то під зеленку. Чому розрахунок не укопмлектований активними навушниками. Чому досі - не розумію цього, і відверто - не хочу розуміти.

...нема снарядів. Ні до арти, ні до мінометів мін. Хтось каже що є, що "вже появились", а я кажу що нема. Захід дає нам 140 тис раз на 3 місяці, це = що їх нема.

...ніхто нічого не "зливає". Довбо3бізм - так. Рос3.14здяйство - так. Зрадники, агенти кремля - так. Але ніякої "політики" ніякої "влади" на злив немає. Є об'єктивна неспівмірність в розмірах і потужностях.

...так, я бачив 777, яку вкопали в капонір. З якого вона стріляє. Так, в який налило калюж після дощів. Я знаю, що цим вони позбавили 777 навіть теоретичної можливості до швидкї зміни позицій.

Ні, я не буду їм про це казати, бо не я копав цей капонір. Так, це "дебільна тактика", але можливо іншого виходу там немає. І це найкраща з доступних там "дебільних" тактик. Доки ви особисто не позбавите їх Орланів над головами, ви не можете їх критикувати.
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14.08.2022 20:20 Відповісти
Судячи по руснявим відео і їх геолокації русня захопила 80% Пісків.Такшо можна сказати що Піски вже їхні. Наші закріпилися на північній околиці в районі моста і лісистого холма на березі ставка. Но це думаю не надовго. Так шо генштабу треба перестати кормити нам лайном
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14.08.2022 12:16 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.08.2022 12:23 Відповісти
Думаю Піски всьо.
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14.08.2022 12:27 Відповісти
Скорее всего в ближайшем времени да.Судя по картам процентов 80% этого нп уже занято противником
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14.08.2022 13:30 Відповісти
Я от вважаю, що хрєн з ними, з тими Пісками, але чому наші не можуть успішно відбиватися там? у нас не вистачає артилерії, снарядів, авіації? хаймарси не працюють на цьому напрямку?
значить, треба відступати. люди дорожчі за розвалини!
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14.08.2022 12:32 Відповісти
хрєн з ними, з тими Пісками,Лисичанськом,Маріуполем,Херсоном,Миколаївом,Запоріжською.Миколаївом,Харковом,Нікополем з "Азовом" і так аж до хрєн з Україною,(а какая разница?)
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14.08.2022 13:49 Відповісти
не розумію, що ви пропонуєте, всіх наших там покласти?
он Залужний просить в Міллі артилерію. що це таке? а хаймарси де? всі на Півдні чи що? а на Сході хай наші загинаються? хай подвиг роблять?
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14.08.2022 19:49 Відповісти
Що Ви прицепилися до Хаймерсів і до США? Запитайте у свого Верховного Головнокомандувача де наші "Грім 2", де "Вільха М", де "Нептуни"? Де? Хай дасть хочаби асфальтоукладчики і катки, щоб можна було ними закатувати в асфальт ворога. Чому хлопцям немає чим відбиватися? 73% які вибирали Президента не розуміли, що вони роблять? Поржали? Смішно чи вже ні? І що будете робити? Навіщо США віддавати свої запаси, коли їм потрібно боронити свій народ? Те, що в них було зайве - віддали. А зараз дружно до пана Президента - де наші ракетні комплекси і САУ "Богдана"???
Але мені здається, що йому пох. Вони там роблять опитування по рейтингах, кого нарід вибере Боневтіка чи Абдристовича? єлдаку то різниці немає, всеодно він буде їхнім начальником, бо так вирішив в Омані патрушєв.
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14.08.2022 22:02 Відповісти
Зелені речники..

Їм така ж віра, як і арестовичам
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14.08.2022 12:34 Відповісти
Розуміємо,що лінія оборони 1200 км...
Але треба терміново допомогти нашим бійцям в Пісках,якщо там орки пробивають фронт...або дати команду відійти,закопатися,тримати оборону....
Але поки ми не дамо отпір ворогу важкою артою,так буде продовжуватися безкінечно!
Їх треба утюжить в ответку,якщо є чим...
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14.08.2022 13:13 Відповісти
Раз не утюжат значит нечем
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14.08.2022 13:27 Відповісти
Там был реальный укрепрайон, который они не могли продавить восемь лет. Для нас это может быть очень плохо,ибо у свинособак появится оперативный простор,а вот нам отходить будет просто сложно да и некуда. Надо помогать нашим Хамерсами, задолбить эту дичь.
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14.08.2022 13:23 Відповісти
де підтримка, де арта, де млрс
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14.08.2022 13:31 Відповісти
Не виключено ,що цей глашатай в скорім часі буде повторювати написану рашистами для оправдання здачі "зеленими" чергової території і жертв укрїнських захисників ось мантру- Водночас Череватий наголошує , що й "успіх" росіян у Пісках лише є результатом тактичного відступу ЗСУ, який допоміг перегрупуватися нашим військовим і завдавати більше втрат ворогу.
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14.08.2022 13:44 Відповісти
Вірю в українського Захисника,Вірю Залужному, Вірю просто ,а не дописам тут,які прийшли з русру. Якби ваші рідні там були,то також була б і Віра і Надія. До останнього см Піски є,були і будуть українськими.
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14.08.2022 13:54 Відповісти
До последнего чего .Лисичанск тоже говорили был неприступной крепостью на вышине
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14.08.2022 14:11 Відповісти
Вам же сказали куди йти ждунчик
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14.08.2022 14:16 Відповісти
ото ж нам тільки і залишається, що вірити і молитися.
(поклони ще можна побити)
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14.08.2022 19:51 Відповісти
Донецкие"Пески"сродни Луганской"Попасной",если не удержим эту позицию то прочно закрепиться на последующем оборонительным рубеже для ВСУ будет сложновато..Есть надежда,что ГШ правильно оценит эту угрожающую обстановку и выправит положение под Песками..
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14.08.2022 14:05 Відповісти
Нет никакой надежды, Ната плачет, после Песков не остановить Лугандон до Лиссабона, нас скинут в Атлантику. Вся карта мира будет переписана под Песками.
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14.08.2022 14:49 Відповісти
А, то ти трохи дєбіл. Буває, ясно.
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14.08.2022 16:07 Відповісти
да тут прямо пастбище зрадое...ов...
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14.08.2022 14:22 Відповісти
Ощущение по коментам что штурм Киева как минимум, а не осколки поселка на окраине Донецка.
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14.08.2022 14:46 Відповісти
Сподіваюсь, ти пишешь з окопу " поселка на окраине Донецка "?
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14.08.2022 15:01 Відповісти
Якщо орки візьмуть Піскі, далі почнуться оточення. Сіверськ, та Бахмут втратимо, це буде тільки справа часу. Буде така ж ситуація, як після втрати Попасної і тоді посипались Северодонецьк з Лисичанськом. Так що є привід нервувати, ще і який.
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14.08.2022 16:01 Відповісти
А мені от дуже цікаво коли інформаційна агенція РБК-УКРАЇНА ЗМІНЕ СВОЮ НАЗВУ???? Бо скорочення РБК є не що іне як РОСС БІЗЕС КОНСАЛТІНГ!!!!!!
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14.08.2022 17:54 Відповісти
 
 