Піски - під контролем України, хоч ситуація і важка

Селище Піски Покровського району Донецької області й надалі перебуває під контролем ЗСУ. Однак ситуація там важка, а інтенсивні бої тривають.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Цієї ночі окупанти вкотре намагалися штурмувати селище, хоча пропаганда бреше про те, що вони повністю його контролюють.

Окрім Пісків, є ще кілька гарячих точок. Росіяни також намагаються штурмувати Красногорівку, а 13 серпня знову йшли в наступ на Мар'їнку.

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Піски є фактично передмістям тимчасово окупованого Донецька. Сергій Череватий пояснив, що протягом майже пів року ми спостерігаємо, як збройні сили Росії безсильні, бо не можуть захопити це селище.

Те, що Піски під контролем України є показником незламності та міцності Збройних Сил України, що дуже не подобається окупантам. Крім того, після захоплення Лисичанська росіяни не мають більше жодних здобутків на фронті. Водночас Череватий наголосив, що й "успіх" росіян у Лисичанську лише є результатом тактичного відступу ЗСУ, який допоміг перегрупуватися нашим військовим і завдавати більше втрат ворогу.