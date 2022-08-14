Пески – под контролем Украины, хотя ситуация и тяжелая

Поселок Пески Покровского района Донецкой области продолжает находится под контролем ВСУ. Однако ситуация там тяжелая, а интенсивные бои продолжаются.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Этой ночью оккупанты еще раз пытались штурмовать поселок, хотя пропаганда лжет о том, что они полностью его контролируют.

Кроме Песков есть еще несколько горячих точек. Россияне также пытаются штурмовать Красногоровку, а 13 августа снова шли в наступление на Марьинку.

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Пески являются фактически пригородом временно оккупированного Донецка. Сергей Череватый объяснил, что в течение почти полугода мы наблюдаем, как вооруженные силы России бессильны, потому что не могут захватить этот поселок.

То, что Пески под контролем Украины являются показателем несокрушимости и прочности Вооруженных Сил Украины, что очень не нравится оккупантам. Кроме того, после захвата Лисичанска россияне не имеют больше никаких достижений на фронте. В то же время Череватый подчеркнул, что и "успех" россиян в Лисичанске всего лишь является результатом тактического отступления ВСУ, которое помогло перегруппироваться нашим военным и наносить больше потерь врагу.