Пески – под контролем Украины, хотя ситуация и тяжелая
Поселок Пески Покровского района Донецкой области продолжает находится под контролем ВСУ. Однако ситуация там тяжелая, а интенсивные бои продолжаются.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.
Этой ночью оккупанты еще раз пытались штурмовать поселок, хотя пропаганда лжет о том, что они полностью его контролируют.
Кроме Песков есть еще несколько горячих точек. Россияне также пытаются штурмовать Красногоровку, а 13 августа снова шли в наступление на Марьинку.
Пески являются фактически пригородом временно оккупированного Донецка. Сергей Череватый объяснил, что в течение почти полугода мы наблюдаем, как вооруженные силы России бессильны, потому что не могут захватить этот поселок.
То, что Пески под контролем Украины являются показателем несокрушимости и прочности Вооруженных Сил Украины, что очень не нравится оккупантам. Кроме того, после захвата Лисичанска россияне не имеют больше никаких достижений на фронте. В то же время Череватый подчеркнул, что и "успех" россиян в Лисичанске всего лишь является результатом тактического отступления ВСУ, которое помогло перегруппироваться нашим военным и наносить больше потерь врагу.
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Більше 20-ти днів ми вигрібаємо безнаказано. У мене вже немає слів, аби описати це пекло, аби передати всю ступінь розпачу, коли в ефірі позиції волають про хоч якусь підтримку.
Коли ворожі танки, САУ, БМки день в день виходять на одні і ті самі позиції, втупу розбирають нас, вкатують в бетон і асфальт не бійців ЗСУ, а ваших синів, батьків, чоловіків, роблять із них фарш, який і винести не можна… А ми не можемо їх дістати.
****, як почути в ефірі: ми усі 300-ті, будемо триматися, але дайте хоч на заборону!!! Мужики, хоч якось наваляйте, ми не витримуємо!!!
Хто може організувати зустріч з Залужним? (Хоч позначте його тут, хто може)
Я розумію, що це не панацея - вчора бачив мапу ГШ, де навіть приблизно не співпадають теперішні позиції та сіряки…
Ми будемо триматися, але нам потрібна допомога. Ми навіть розуміємо, що зараз всюди гаряче, але ж один байрактар, який один день попрацює в наших інтересах, дасть нам можливість втримати не цю територію, а шматок нашої вкрай важливої стратегічно землі.
Втримати неймовірною кров'ю 21-го бату «Сармат», Ведмединого 3-го бату 80-ки, Гонтиними, Грека бійцями, нашими хлопцями.
Скільки разів я чув ці слова: Нам Потрібна Допомога! І кожного разу вони закінчувалися страшними втратами.
В Пісках цього точно можна уникнути, якщо зараз відреагувати на ці прості три слова:
Нам Потрібна Допомога!
Santa ©
"В Пісках тривають запеклі бої, українські захисники просять Генштаб про допомогу: "Немає слів, аби описати це пекло" Джерело:
Орланоарта
...не залишає варіантів для вкопування працюючої важкої техніки. Міномет серед зеленки ще можна "прикопати", на якийсь час. Але якщо там практика показала, що після застосування прилітає через 5-7 хвидин 200 снарядів і перемелює всю зеленку, то думаю що копати не хочуть. Копають тільки для особового складу. Як для мінометів, так і для гармат. Серія пострілів, потім розрахунок полишає гармату стояти на призволяще і бігом біжить метрів за 100-200 в нору. Прилітає атвєтка, коли закінчується - повертаються. Якщо гармата вціліла, то продовжують. Отак і воюють...
...тому що секунди рішають. Гнати вантажівку, щоб причіпати і змінювати позицію цьому повільному одороблу = це не менші шанси, що Орлан помітить рух нагрітої техніки, яка приведе до замаскованої позиції гармати.
...тому так і лишають гармати стояти в полі в рядочок, поспіхом прикидавши їх зірваним житом. Затіювати двіжуку з зміною позиції під повним орланопокриттям - невідомо де виграєш, де програєш. Але якщо не фарт - то помреш точно більш втомленим.
...а чому серед поля в рядочок? А тому що вони інакше не вміють, як в рядочок і по буссолі. І тому, що більшість наданих союзниками гармат без електронних систем наведення. Зажали. Така сама механіка, як наші Д-30, тільки якісніше зроблена.
...наша контрбатарейка мертва.
а) не дістаємо;
б) не встигаємо;
Спроба наблизитись щоб дістати = гарантоване знищення орланоартою.
Можете зі мною не погоджуватись, але це моя думка.
Щоби щось змінити - треба щось змінити.
...чи допомогла робота по складам з БК заткнути орчу арту хоч на кілька годин?
-ті, що були в Вуглегірській ТЕС, ті, що в Пісках і Авдіївці кажуть що ні.
Вони так кажуть, з місця подій. Не я. Хочете це заперечити - заперечуйте їх, а не мені.
...ні, я не знаю чому досі кожна гармата не укомплектована відповідного забарвлення тентом і маск-сіткою. Чи то під жито, чи то під зеленку. Чому розрахунок не укопмлектований активними навушниками. Чому досі - не розумію цього, і відверто - не хочу розуміти.
...нема снарядів. Ні до арти, ні до мінометів мін. Хтось каже що є, що "вже появились", а я кажу що нема. Захід дає нам 140 тис раз на 3 місяці, це = що їх нема.
...ніхто нічого не "зливає". Довбо3бізм - так. Рос3.14здяйство - так. Зрадники, агенти кремля - так. Але ніякої "політики" ніякої "влади" на злив немає. Є об'єктивна неспівмірність в розмірах і потужностях.
...так, я бачив 777, яку вкопали в капонір. З якого вона стріляє. Так, в який налило калюж після дощів. Я знаю, що цим вони позбавили 777 навіть теоретичної можливості до швидкї зміни позицій.
Ні, я не буду їм про це казати, бо не я копав цей капонір. Так, це "дебільна тактика", але можливо іншого виходу там немає. І це найкраща з доступних там "дебільних" тактик. Доки ви особисто не позбавите їх Орланів над головами, ви не можете їх критикувати.
значить, треба відступати. люди дорожчі за розвалини!
он Залужний просить в Міллі артилерію. що це таке? а хаймарси де? всі на Півдні чи що? а на Сході хай наші загинаються? хай подвиг роблять?
Але мені здається, що йому пох. Вони там роблять опитування по рейтингах, кого нарід вибере Боневтіка чи Абдристовича? єлдаку то різниці немає, всеодно він буде їхнім начальником, бо так вирішив в Омані патрушєв.
Їм така ж віра, як і арестовичам
Але треба терміново допомогти нашим бійцям в Пісках,якщо там орки пробивають фронт...або дати команду відійти,закопатися,тримати оборону....
Але поки ми не дамо отпір ворогу важкою артою,так буде продовжуватися безкінечно!
Їх треба утюжить в ответку,якщо є чим...
(поклони ще можна побити)