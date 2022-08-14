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Новини
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Польща думає, як відмовляти росіянам у візах

паспорт,рф

Польща працює над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Вавжик заявив, що Польща виступає за розширення санкцій ЄС, особливо щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян Російської Федерації. Водночас він визнав, що не всі країни Євросоюзу на це згодні.

"Проти цього виступають великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ, Польща працює над новим рішенням", - сказав він.

Читайте: В Росії - бум "шенгену", візи намагаються оформити "наперед", - ЗМІ

Вавжик додав, що польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими державами-членами та зазначив, що подібний погляд на ці питання мають також Литва, Латвія та Естонія, Чехія та Словаччина.

"Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні", - додав дипломат.

Вавжик нагадав, що Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам РФ. Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, в тому числі водії вантажівок, дипломати, а також особи з "картою поляка" та члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.

Також читайте: Латвія може анулювати вже видані росіянам візи через підтримку війни в Україні

Автор: 

віза (736) Польща (8629) росія (66080) візовий режим (362)


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Топ коментарі
+9
За 5 місяців вже стільки кацапського лайна понаїхало, поки вони думають! З їхньою теларантністю до тих, хто підтримує вбиство і насильство, Європа скоро дограється!
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14.08.2022 13:45 Відповісти
+7
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14.08.2022 13:42 Відповісти
+6
-Кацап?
-Да
-Вам отказано.
Всего делов.
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14.08.2022 13:40 Відповісти
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Нехай кажуть чий Крим.
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14.08.2022 13:39 Відповісти
А потом подписывают заявление, что самолет Качинского сбила паРашка по приказу Пукина...
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14.08.2022 13:44 Відповісти
-Кацап?
-Да
-Вам отказано.
Всего делов.
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14.08.2022 13:40 Відповісти
путін *****-на камеру.
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14.08.2022 13:41 Відповісти
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14.08.2022 13:42 Відповісти
Отказывать от фонаря, не думая.
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14.08.2022 13:43 Відповісти
Формула відмови вироблена вже давно і має канонічну форму.
Суб'єкту, якому хочуть у чомусь відмовити, але не допустити при цьому грубості та хамства, треба просто сказати, м'яко та ввічливо:
- "йдіть ВИ на **й", замість прямого та неввічливого - "іди ТИ на **й"
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14.08.2022 13:45 Відповісти
За 5 місяців вже стільки кацапського лайна понаїхало, поки вони думають! З їхньою теларантністю до тих, хто підтримує вбиство і насильство, Європа скоро дограється!
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14.08.2022 13:45 Відповісти
як, як..
ШВИДКО ТА НАДОВГО
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14.08.2022 13:51 Відповісти
Польщі варто взяти приклад із "зе влади" і України де вони керують.Вони в курсі,під якою маркою варто рашистів запускати в Україну.
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14.08.2022 13:55 Відповісти
росеяне хотели в советский союз. Вот и скатертью дорога
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14.08.2022 13:56 Відповісти
Москлів треба повністю викинути з єс та США і Канади - хай дякують хлу
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14.08.2022 13:57 Відповісти
нехай перелік необхідних документів для отримання візи доповнять довідкою від відповідних органів НКВС ..едерації, що на останніх трьох виборах кондомента вони віддали свій голос не пукіну...
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14.08.2022 14:02 Відповісти
а взагалі, мені здається, що для цього достатньо визнати росію державою спонсором тероризму... які візи, панове?...
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14.08.2022 14:06 Відповісти
Терористам потрібно відмовляти в поіздках до Заходу , так як це небезпечно !
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14.08.2022 14:08 Відповісти
ВIДмова каЦАПАМ у вiз-АХ:
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14.08.2022 14:15 Відповісти
Як-як! Та дуже просто, ми знаємо як!

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14.08.2022 14:17 Відповісти
рксофашисты должны сидеть в хлеву параши...
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14.08.2022 14:23 Відповісти
Шо неясно? В отказах "на*уй" писать вместе, а "в *беня" - раздельно.
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14.08.2022 14:25 Відповісти
Не бачу взагалі перешкод. Відмовляти без пояснень.
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14.08.2022 14:33 Відповісти
не пускать вообще никого, потому что там уже лютый ******
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14.08.2022 14:39 Відповісти
Польща думає, як відмовляти росіянам у візах - даю підказку мовчки або польською мовою)
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14.08.2022 14:55 Відповісти
Никаких виз кацапам!
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14.08.2022 14:58 Відповісти
Просто отказать,- мало. Нужно ещё люлей отвесить, чтобы запомнилось надолго...
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14.08.2022 15:06 Відповісти
Спитайте прикордонника зі Зміїного
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14.08.2022 15:32 Відповісти
Проти цього виступають великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди...

все проститутки опять в сборе
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14.08.2022 15:39 Відповісти
Певно це якась опечатка. Можливо Італія чи Греція. Нідерланди якраз перестали видавати візи кацапам.
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14.08.2022 17:35 Відповісти
Питання складніше. Треба сформулювати відмову таким чином, щоб вона в собі містила заборону на в'їзд в шенгенську зону, тобто, щоб кацапи не змогли отримати візи через Німеччину чи інші країни. Шенгенська угода дає таку можливість, заборона однієї країни визнається іншими.
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14.08.2022 16:04 Відповісти
Повторюйте за мною!
РУСКІЙ ІДІ НАХ*Й!
Всьо...
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14.08.2022 16:11 Відповісти
Справка од вєтєрінара є? Нема..Досвідос...
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14.08.2022 16:14 Відповісти
А з яких пір треба давати пояснення?
Раніше, якщо візу не видавали,просто повертали документи і все.
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14.08.2022 16:20 Відповісти
Та легше легшого-послати за кораблем...думаю зразу зрозуміють
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14.08.2022 17:25 Відповісти
не знаю, як в інших сферах, але вже десятки тисяч кацапських it-шників переїхали у польщу після 24.02. війна війною, а бізнес для польщі - ето другоє.
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14.08.2022 17:34 Відповісти
всех россиян не пускать, а тех у которых нет гражданства выдворять, остальных фильтровать - неправильных депортировать на белгород и воронеж
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14.08.2022 18:54 Відповісти
Як обмежити в'їзд кацапам?? Найпростіший спосіб - при отриманні візи нехай офіційно, через карту, перераховують 5 євро для ЗСУ. Потік нечисті в Європу зменшиться в 1000 разів.
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14.08.2022 21:18 Відповісти
5???? 500!
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14.08.2022 22:53 Відповісти
да что тут думать - взять и не выдавать визы!
без объяснений
пусть кобыла-Лавров пишет гневные спичи
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14.08.2022 22:02 Відповісти
 
 