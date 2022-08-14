В Росії - бум "шенгену", візи намагаються оформити "наперед", - ЗМІ
Громадяни РФ побоюються, що для них закриють в’їзд до Європи за шенгенськими візами, і намагаються заздалегідь оформити документи.
Про з посиланням на джерела на туристичному ринку пише російське видання "Комерсант", повідомляє Цензор.НЕТ.
Число заявників на шенгенську візу за останні 2 тижні зросло на 40%. Кожен другий намагається оформити візу "наперед", - каже представниця візового агентства Марина Широкова. Втім, вона ж визнає, що ці дії зайві: "Якщо раптом росіянам в принципі закриють можливість оформлення шенгенських віз, малоймовірно, що вони зможуть вільно в'їжджати в європейські країни з існуючими", - каже Широкова.
Найчастіше росіяни звертаються по візи Швеції, Фінляндії, Франції, Іспанії, Італії, Німеччини, Швейцарії, Угорщини, Австрії та Греції.
Нагадаємо, від початку війни видавати візи громадянам РФ припинили країни Балтії, а також Чехія, Словаччина, Мальта, Бельгія, Данія та Нідерланди.
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Уверен что они уже нахватали радиации.
не люди
Мало ли, что на ногу упадёт ..."
(цитата, приписывается Ф. Раневской)
«-Многообразие - визитная карточка Стамбула. Это очень большой город, который в принципе невозможно узнать за несколько дней. Уверен, что если снова окажусь здесь, легко смогу открыть для себя ещё много всего интересного.
И если бы не турки - Стамбул был бы вообще шикарным местом «
Вопрос на форуме -
"И если бы не турки - Стамбул был бы вообще шикарным местом " - а можно поподробнее?»
https://www.pokatashkin.com/bon-voyage/travel-notes/37849
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду." - Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?