В Росії - бум "шенгену", візи намагаються оформити "наперед", - ЗМІ

Громадяни РФ побоюються, що для них закриють в’їзд до Європи за шенгенськими візами, і намагаються заздалегідь оформити документи.

Про з посиланням на джерела на туристичному ринку пише російське видання "Комерсант", повідомляє Цензор.НЕТ.

Число заявників на шенгенську візу за останні 2 тижні зросло на 40%. Кожен другий намагається оформити візу "наперед", - каже представниця візового агентства Марина Широкова. Втім, вона ж визнає, що ці дії зайві: "Якщо раптом росіянам в принципі закриють можливість оформлення шенгенських віз, малоймовірно, що вони зможуть вільно в'їжджати в європейські країни з існуючими", - каже Широкова.

Найчастіше росіяни звертаються по візи Швеції, Фінляндії, Франції, Іспанії, Італії, Німеччини, Швейцарії, Угорщини, Австрії та Греції.

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Нагадаємо, від початку війни видавати візи громадянам РФ припинили країни Балтії, а також Чехія, Словаччина, Мальта, Бельгія, Данія та Нідерланди.