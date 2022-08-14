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Новини
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В Росії - бум "шенгену", візи намагаються оформити "наперед", - ЗМІ

паспорт,рф

Громадяни РФ побоюються, що для них закриють в’їзд до Європи за шенгенськими візами, і намагаються заздалегідь оформити документи.

Про з посиланням на джерела на туристичному ринку пише російське видання "Комерсант", повідомляє Цензор.НЕТ.

Число заявників на шенгенську візу за останні 2 тижні зросло на 40%. Кожен другий намагається оформити візу "наперед", - каже представниця візового агентства Марина Широкова. Втім, вона ж визнає, що ці дії зайві: "Якщо раптом росіянам в принципі закриють можливість оформлення шенгенських віз, малоймовірно, що вони зможуть вільно в'їжджати в європейські країни з існуючими", - каже Широкова.

Найчастіше росіяни звертаються по візи Швеції, Фінляндії, Франції, Іспанії, Італії, Німеччини, Швейцарії, Угорщини, Австрії та Греції.

Також читайте: Шольц сумнівається, що росіянам перестануть видавать шенгенські візи

Нагадаємо, від початку війни видавати візи громадянам РФ припинили країни Балтії, а також Чехія, Словаччина, Мальта, Бельгія, Данія та Нідерланди.

Автор: 

віза (736) Європа (1878) росія (66080) Шенген (120) візовий режим (362)


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Топ коментарі
+38
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14.08.2022 09:06 Відповісти
+37
Будет круто, якшо кацапам запретят шляться по заграницам. Кацапы должны сидеть в родных ****** и не отсвечивать в цивилизованных странах
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14.08.2022 09:04 Відповісти
+25
Будь-який росіянин може виявитися терористом, шпигуном, кілером або фанатиком путінізму-рашизму. Тому впускати цю худобу в європейські або взагалі розвинені країни не можна в жодному разі.
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14.08.2022 09:09 Відповісти
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Сидить вже в своїх ******.
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14.08.2022 09:04 Відповісти
Будет круто, якшо кацапам запретят шляться по заграницам. Кацапы должны сидеть в родных ****** и не отсвечивать в цивилизованных странах
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14.08.2022 09:04 Відповісти
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14.08.2022 09:06 Відповісти
Де це так краса?
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14.08.2022 10:10 Відповісти
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14.08.2022 12:01 Відповісти
родные ***** и нех*й щастать
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14.08.2022 09:06 Відповісти
Як кажуть їх не хвилює те, що може статися в Енергодарі на Запорізькій атомній електростанції, а цих ідіотів хвилює що їм не будуть видавати шенгенські візи для туризму, звичайно не будуть або значно обмежать. Який може бути туризм із країни спонсора тероризму.
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14.08.2022 09:06 Відповісти
Идиотов сидящих в заэс и рядом вплоть до Мариуполя тоже не волнует, что детей не будет....
Уверен что они уже нахватали радиации.
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14.08.2022 12:47 Відповісти
Будь-який росіянин може виявитися терористом, шпигуном, кілером або фанатиком путінізму-рашизму. Тому впускати цю худобу в європейські або взагалі розвинені країни не можна в жодному разі.
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14.08.2022 09:09 Відповісти
Їх там 95 відсотків фанатиків *****
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14.08.2022 09:15 Відповісти
Не розумію. НАТО ж хоче на вас напасти
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14.08.2022 09:10 Відповісти
...В ОЧЕРЕДЬ СУКИНЫ ДЕТИ В ОЧЕРЕДЬ...
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14.08.2022 09:11 Відповісти
от як в кацапах уживається це все ? з одного боку підтримувати ******** у всьому мерзенному а з другого намагатися звалити звідти як умога швидше !?
не люди
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14.08.2022 09:20 Відповісти
Згадай картину "Новоселье" Картина сталінських часів На ній зображена жила квартира - висять штори, вся обстановка стоїть У дверях стоїть радісна "Фрося" з сином-підлітком Жінка, видно, що з села Під ногами - у вузлах зібране їх майно, принесене для вселення В полі зору - принесений ними портрет Сталіна А тепер включи "думалку": в "чию" квартиру з готовою обстановкою вселяється ця "Фрося"? В квартиру тих, кого або розстріляли, або на каторгу відправили І не виключено, що саме вона до цього "руці приклала" Саме у цьому і полягає менталітет кацапів: силою чи підлістю "вижить" сусідів і "захапать" ними надбане! Вони так живуть століттями!
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14.08.2022 11:43 Відповісти
Придурки навіть не розуміють, що наявність візи не гарантує в"їзду до Шенгенської зони на 100 % !!!
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14.08.2022 09:21 Відповісти
Лапотнікам саме місце біля моря Лаптєвих. А ще краще - на дні того моря. А то в нашому Чорному морі від кацапів у бичків вже спостерігається масове ожиріння.
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14.08.2022 09:32 Відповісти
"Даже если знаешь 15 языков, русский всё равно нужен.
Мало ли, что на ногу упадёт ..."

(цитата, приписывается Ф. Раневской)
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14.08.2022 09:33 Відповісти
Каким нужно быть больным чтобы восхвалять свой тюремный режим при етом рваться на волю
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14.08.2022 09:36 Відповісти
Взорвете атомную станцию нашу - ответка прилетит по маскве, причем ядерная, мы уже все приготовили, так что для вас же лучше собственноручно убрать вашу крысу, а не визы оформлять
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14.08.2022 09:47 Відповісти
А шо такоє? Радная говєнь шо, вже не комільфо? Куди ж вони пхаються, до "гейроп", там же "підараси дітей гвалтують"! Сидіть вдома, суки, і не відсвічуйте!
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14.08.2022 10:00 Відповісти
Ще турков надо убедить визы оркам не давать
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14.08.2022 10:07 Відповісти
НАГЛОСТЬ РОССИЯН ПРОСТО ПОРАЖАЕТ
«-Многообразие - визитная карточка Стамбула. Это очень большой город, который в принципе невозможно узнать за несколько дней. Уверен, что если снова окажусь здесь, легко смогу открыть для себя ещё много всего интересного.

И если бы не турки - Стамбул был бы вообще шикарным местом «

Вопрос на форуме -

"И если бы не турки - Стамбул был бы вообще шикарным местом " - а можно поподробнее?»

https://www.pokatashkin.com/bon-voyage/travel-notes/37849
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14.08.2022 10:09 Відповісти
А Європа без європейців - це для кацапів - мечта жизни?
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14.08.2022 10:24 Відповісти
Це буде так само легко зробити, як і забрати у пакістана ядерну зброю, наприклад, або домовитися з палестинцями, щоб вони перестали кошмарить Ізраїль.
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14.08.2022 10:10 Відповісти
В Туреччину кацапів без віз впускають
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14.08.2022 10:11 Відповісти
Значить приходить той час про який казав Салтиков-Щедрін:

"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду." - Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

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14.08.2022 10:26 Відповісти
Турки взагалі санкційну політику США і ЄС не підтримують, більше того розглядають як нові економічні можливості. Туреччина сьогодні стає для рашки заміною ЄС, недаремно і Кабаєва вже перебралась зі своїми виродками туди, сам Абрамович попіклувався про них.
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14.08.2022 12:10 Відповісти
Великий культурно-освітній центр Примор'я, місто-герой Магадан, в якому відсутні ненависні геї, прийме всіх кацапів і кацапствующих без шенгенської візи!
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14.08.2022 10:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=to6Kms2XR80 Возьми меня в плен открой мне шенген)
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14.08.2022 10:41 Відповісти
Тю! Чи довго їх анулювати?
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14.08.2022 10:45 Відповісти
Придурасті...візи можна зробити наперед, але потім їх просто відмінять...
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14.08.2022 11:14 Відповісти
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14.08.2022 11:57 Відповісти
Росія крім нафти і газу поставляє світу лайно: війну, фейки, брехню, корупцію. Треба дати їм можливість побовтатись в цьому в повній мірі.
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14.08.2022 12:05 Відповісти
Хотели в совок - вот и получили. Теперь и радуйтесь, будет вам, уроды зомбированные, все прелести "нерушимого" - железный занавес, дефициты, очереди и т. д. Вперед в светлое будущее!
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14.08.2022 12:06 Відповісти
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
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14.08.2022 12:17 Відповісти
Гоните этих тварей отовсюду ссаными тапками,как тараканов.Мародерам,насильникам и убийцам-не место в цивилизованном мире
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14.08.2022 12:18 Відповісти
"Железный занавес"для россияк опускается все ниже и ниже..
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14.08.2022 13:18 Відповісти
анулировать им визы - и делов
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14.08.2022 15:52 Відповісти
 
 