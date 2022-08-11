Шольц сумнівається, що росіянам перестануть видавать шенгенські візи

Ідею заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ навряд чи можливо реалізувати, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мені дуже важко уявити такий розвиток подій", - відповів Шольц на прохання прокоментувати відповідні пропозиції.

При цьому він нагадав, що ФРН уже запровадила санкції проти великої кількості конкретних осіб у РФ.

Раніше цього тижня представник Єврокомісії Аніта Хіппер заявила, що в Євросоюзі немає процедур заборони кна видачу короткострокових віз іноземцям, зокрема й росіянам, але у кожному випадку питання розглядають держави ЄС з урахуванням конкретних обставин.

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"Завжди будуть категорії людей, яким мають видаватися візи. Наприклад, у гуманітарних випадках. І також для членів сімей, журналістів чи дисидентів", - пояснила вона.

Хіппер відповідала на прохання прокоментувати заяви низки країн ЄС, які пропонують обмежити росіянам короткостроковий в'їзд до Євросоюзу.