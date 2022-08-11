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Новини
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Шольц сумнівається, що росіянам перестануть видавать шенгенські візи

олаф,шольц

Ідею заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ навряд чи можливо реалізувати, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мені дуже важко уявити такий розвиток подій", - відповів Шольц на прохання прокоментувати відповідні пропозиції.

При цьому він нагадав, що ФРН уже запровадила санкції проти великої кількості конкретних осіб у РФ.

Раніше цього тижня представник Єврокомісії Аніта Хіппер заявила, що в Євросоюзі немає процедур заборони кна видачу короткострокових віз іноземцям, зокрема й росіянам, але у кожному випадку питання розглядають держави ЄС з урахуванням конкретних обставин.

Також читайте: Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, але будуть винятки, - МЗС

"Завжди будуть категорії людей, яким мають видаватися візи. Наприклад, у гуманітарних випадках. І також для членів сімей, журналістів чи дисидентів", - пояснила вона.

Хіппер відповідала на прохання прокоментувати заяви низки країн ЄС, які пропонують обмежити росіянам короткостроковий в'їзд до Євросоюзу.

Автор: 

віза (736) росія (65949) Шенген (120) візовий режим (362) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+15
Доки є Шольц це малоймовірно.
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11.08.2022 14:09 Відповісти
+14
Логично Карл!! Если их вы будете выдавать то они будут получать. Что за идиотия??
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11.08.2022 14:07 Відповісти
+12
ШОльц как всегда обосрался забылось как то про Иран Ирак Афганистан Сирия КНДР как там не выдаются визы никому и никуда....а что у Рашки есть какое то особенное право ОРДА обязана оставатсья в пределах ОРДЫ т.е. Монголии.... вот где будущая Рашка...
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11.08.2022 14:19 Відповісти
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Логично Карл!! Если их вы будете выдавать то они будут получать. Что за идиотия??
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11.08.2022 14:07 Відповісти
ШОльц как всегда обосрался забылось как то про Иран Ирак Афганистан Сирия КНДР как там не выдаются визы никому и никуда....а что у Рашки есть какое то особенное право ОРДА обязана оставатсья в пределах ОРДЫ т.е. Монголии.... вот где будущая Рашка...
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11.08.2022 14:19 Відповісти
В Монголії безродним та безземельним байстрюкам нічого не світить.
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11.08.2022 14:23 Відповісти
шольц мабуть боїться щоб росіяни не забрали в нього викручену ним гайку із газової турбіни.
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11.08.2022 14:52 Відповісти
Гнила ліверна ковбаса....
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11.08.2022 14:52 Відповісти
Ви уявляєте скільки таких "дисидентів" типа овсяникової буде закинуто фсб і як вони будуть нам гадити!
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11.08.2022 14:56 Відповісти
Доки є Шольц це малоймовірно.
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11.08.2022 14:09 Відповісти
видача довгострокового шенгену - це просто збор інформації про парашу
де хто живе, де хто працює, скільки заробляє, у якому банку триміє депозіт
20-30 справок с різноманітними печатями параші
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11.08.2022 14:09 Відповісти
Якась у нього слаба уява.
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11.08.2022 14:15 Відповісти
ой один хлопок бавовна где то в Германии и уверяю вас Шольца вместе со Шредором немцы просто выбросят в глубокий каньон...
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11.08.2022 14:20 Відповісти
Та фіг там. Не так давно вже хлопнуло двічі прямо в Берліні, рвонули "склади старих ***********"©. І шо? І нішо. Воно не бажає віддавати назад газпроміські нафтодолари.
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11.08.2022 15:14 Відповісти
Шольц-довбой@б.🥴
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11.08.2022 14:22 Відповісти
То видавайте дурники, наступний крок буде збільшення соцвиплат біженцям з паРАШІ( они только про попіздеть на кухне .. вони не працюють) потім відкриття російськомовних шкіл, потім - кацапська друга державна, потім мокалів - притісняють .. і пукін ПАМАГІ...
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11.08.2022 14:23 Відповісти
а головне забув Германія - наша(кацапська) ісконная земля....
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11.08.2022 14:26 Відповісти
к концу его недолгой каденции его растерзают смутные сомнения.
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11.08.2022 14:26 Відповісти
казалось что немцы это умный народ а нет всё-таки в гены было вмешательство начиная с 45 х
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11.08.2022 14:32 Відповісти
Вони розумні, але в межах свого села. У міжнародній політиці ті ж самі естонці розумніши, відчувають що насправді відбувається. Там гітлер намагався мислити глобально, але й той обісрався зі своєю шизофренією. Н
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11.08.2022 14:42 Відповісти
********* лисе

Латвія сьогодні вже признала ********* терорюгами, а ти про візи сумніваєшся досі
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11.08.2022 14:44 Відповісти
Чому ЄС за бажаннями президента, завгоспа, МЗС чи ще якихось мрійників повинні скасовувати для кацапів візовий режим, якщо він діє в Україні, це ж логічно, тим більше війна у нас, а не в них. Я вже навіть не говорю, що до 1 липня у нас кацапи їздили вільно.

Про це заявила речник Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва, передає з посиланням на https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3546821-rosian-priskiplivo-pereviraut-pers-niz-dozvolati-im-vizd-v-ukrainu-recnica-mvs.html Укрінформ .

"Увага до громадян РФ наразі є більша. Більш прискіпливо все перевіряється, бо вони є громадянами держави-агресора. Але якщо потреба є, щоб людина прибула законно і безпечно, то надається це право", - поінформувала Матвєєва.

За її словами, з кожною причиною для в'їзду в Україну потрібно розбиратися окремо.

"Причини бувають різними. Якщо, наприклад, мати - громадянка РФ, а в неї тут двоє-троє неповнолітніх дітей, то мені здається, це логічно, що вона може приїхати і як мінімум їх забрати", - сказала речниця. Джерело:
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11.08.2022 14:48 Відповісти
А це недолугі виправдовування перед агресором-рашкою і хай хтось заперечить, що у нас не держава-шапіто, бо це на голову не налазить.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростовує фейки щодо заборони в'їзду в Україну з Російської Федерації.
Так, інформація про нібито заборону українським урядом в'їзду для громадян РФ в Україну не відповідає дійсності.
"Не заборонив в'їзд, а з 1 липня втратила чинність угода між урядом України та урядом РФ про безвізові поїздки, підписана 16 січня 1997 року в Москві. Тобто для громадян Росії почав діяти візовий режим", - наголосили в ЦПД.
При цьому росіяни зможуть навідувати своїх українських родичів, але для цього тепер повинні мати запрошення з України, чинний закордонний паспорт РФ, українську візу, ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає, а також суму, не меншу ніж 20 прожиткових мінімумів на місяць - 52 тисяч гривень. Джерело:
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11.08.2022 14:51 Відповісти
У пуйла компромат на Шольца, тому той такий лагiдний.
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11.08.2022 15:04 Відповісти
Шванц
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11.08.2022 15:16 Відповісти
Шмальц, ты нихт выдавайт - они нихт получайт!
Ферштенишь или тупишь?
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11.08.2022 15:48 Відповісти
Канєчно! Бо хранція і німеччина буде проти.
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11.08.2022 15:49 Відповісти
от цікаво - якщо мова про те, щоб щось дати українцям то мільйон причин знайдуть щоб не давати а якщо мова про росіян то вони апріорі вважаються вищою расою і навіть не можна обговорю.вати щоб їх утискати чи обмежувати у чомусь.

що за, бл*дь, расизм такий, га?
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11.08.2022 16:02 Відповісти
Шлюха може стати канцлером, тільки не дивуйтесь потім, що канцлер веде себе як шлюха...
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11.08.2022 16:04 Відповісти
всё больше приходится сомневаться в Шольце....
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11.08.2022 16:17 Відповісти
Видавайте і далі візи росіянам, вони ж пообіцяли на найвищому рівні приїхати і вас всіх вбити.
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11.08.2022 17:11 Відповісти
Он просто прикинулся идиотом. Мутный тип.
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11.08.2022 17:24 Відповісти
Німець мені нагадує заможного селянина з доброю дружиною, ситі, виглажені, доглянуті діти, дім - повна чаша. Як тільки попадає до міста, біжить звідти як від прокази до села. Місто його лякає. Ото німці завжди такі були. Н
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11.08.2022 18:33 Відповісти
Та дурню ясно! Сейчас бабло попрут кайф ныкать в ЕС, пускать на ветер, бухать до усеру, шмотки скупать мешками, покупать жилье итд. А для немцев это только давай.
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11.08.2022 18:57 Відповісти
"Это война Путина, поэтому мне тяжело с этой идеей", - заявил Шольц.

Ну, раз это "война Путина", то та "война была Гитлера"?!
Тогда почему более 10 милионов немцев расплатились за нее своими жизнями?
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11.08.2022 20:07 Відповісти
Германия превратилась из "локомотива" и "паруса" в "якорь" Европы
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12.08.2022 00:16 Відповісти
Значить саме Німеччина не дасть здійснитися цій чудовій ідеї.

Хєр штазі не хоче карати близьких по духу раісян.
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12.08.2022 01:32 Відповісти
Разом з росіянцями у Європу прийде й організована злочинність якої ще світ не бачив: озброєні технічно на рівні спецпідрозділів поліції та інших спецслужб (активне прослуховування на вулиці, на автомобілях та агентах-пішоходах, також в приміщенні, спецзасоби зв'язку, майстри по створення агентурних мереж серед місцевого населення та емігрантів, майстри по тиску на чиновників та бізнесменів - взяття на гачок, .... ---- переважно з минулих співробітників поліції та спецслужб). З різною не зареєстрованою зброєю. Швидко виникнуть осередки "руцького гидотника" з бажанням впливати на політичну ситуацію.
Насправді все це вже є, але у дозах не викликаючих суспільні резонанси.
Місцева поліція сліпа й глуха, навіть у Берліні, бо розрахована на протидію "вихованому европейцю" а не навчаному бандюку-поліцейському та створених ним кримінальних структурах.
Треба не тільки не пускати нових росіянців у Європу, а ще й встановити контроль за діяльністю вже прибулих.
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14.08.2022 10:22 Відповісти
 
 