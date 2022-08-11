Шольц сумнівається, що росіянам перестануть видавать шенгенські візи
Ідею заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ навряд чи можливо реалізувати, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.
Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Мені дуже важко уявити такий розвиток подій", - відповів Шольц на прохання прокоментувати відповідні пропозиції.
При цьому він нагадав, що ФРН уже запровадила санкції проти великої кількості конкретних осіб у РФ.
Раніше цього тижня представник Єврокомісії Аніта Хіппер заявила, що в Євросоюзі немає процедур заборони кна видачу короткострокових віз іноземцям, зокрема й росіянам, але у кожному випадку питання розглядають держави ЄС з урахуванням конкретних обставин.
"Завжди будуть категорії людей, яким мають видаватися візи. Наприклад, у гуманітарних випадках. І також для членів сімей, журналістів чи дисидентів", - пояснила вона.
Хіппер відповідала на прохання прокоментувати заяви низки країн ЄС, які пропонують обмежити росіянам короткостроковий в'їзд до Євросоюзу.
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Про це заявила речник Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва, передає з посиланням на https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3546821-rosian-priskiplivo-pereviraut-pers-niz-dozvolati-im-vizd-v-ukrainu-recnica-mvs.html Укрінформ .
"Увага до громадян РФ наразі є більша. Більш прискіпливо все перевіряється, бо вони є громадянами держави-агресора. Але якщо потреба є, щоб людина прибула законно і безпечно, то надається це право", - поінформувала Матвєєва.
За її словами, з кожною причиною для в'їзду в Україну потрібно розбиратися окремо.
"Причини бувають різними. Якщо, наприклад, мати - громадянка РФ, а в неї тут двоє-троє неповнолітніх дітей, то мені здається, це логічно, що вона може приїхати і як мінімум їх забрати", - сказала речниця. Джерело:
Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростовує фейки щодо заборони в'їзду в Україну з Російської Федерації.
Так, інформація про нібито заборону українським урядом в'їзду для громадян РФ в Україну не відповідає дійсності.
"Не заборонив в'їзд, а з 1 липня втратила чинність угода між урядом України та урядом РФ про безвізові поїздки, підписана 16 січня 1997 року в Москві. Тобто для громадян Росії почав діяти візовий режим", - наголосили в ЦПД.
При цьому росіяни зможуть навідувати своїх українських родичів, але для цього тепер повинні мати запрошення з України, чинний закордонний паспорт РФ, українську візу, ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає, а також суму, не меншу ніж 20 прожиткових мінімумів на місяць - 52 тисяч гривень. Джерело:
Ферштенишь или тупишь?
що за, бл*дь, расизм такий, га?
Ну, раз это "война Путина", то та "война была Гитлера"?!
Тогда почему более 10 милионов немцев расплатились за нее своими жизнями?
Хєр штазі не хоче карати близьких по духу раісян.
Насправді все це вже є, але у дозах не викликаючих суспільні резонанси.
Місцева поліція сліпа й глуха, навіть у Берліні, бо розрахована на протидію "вихованому европейцю" а не навчаному бандюку-поліцейському та створених ним кримінальних структурах.
Треба не тільки не пускати нових росіянців у Європу, а ще й встановити контроль за діяльністю вже прибулих.