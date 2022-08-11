Шольц сомневается, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы

Идея запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ вряд ли реализуема, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мне очень трудно представить подобное развитие событий", - ответил Шольц на просьбу прокомментировать соответствующие предложения.

При этом он напомнил, что ФРГ уже ввела санкции против большого числа конкретных лиц в РФ.

Ранее на этой неделе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что в Евросоюзе нет процедур запрета на выдачу краткосрочных виз иностранцам, включая россиян, но в каждом случае вопрос рассматривается государствами ЕС с учетом конкретных обстоятельств.

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"Всегда будут категории людей, которым должны выдаваться визы. Например, в гуманитарных случаях. И также для членов семей, журналистов или диссидентов", - объяснила она.

Хиппер отвечала на просьбу прокомментировать заявления в ряде стран ЕС, предлагающие ограничить россиянам кратковременный въезд в Евросоюз.

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