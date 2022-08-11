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Шольц сомневается, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы

олаф,шольц

Идея запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ вряд ли реализуема, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мне очень трудно представить подобное развитие событий", - ответил Шольц на просьбу прокомментировать соответствующие предложения.

При этом он напомнил, что ФРГ уже ввела санкции против большого числа конкретных лиц в РФ.

Ранее на этой неделе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что в Евросоюзе нет процедур запрета на выдачу краткосрочных виз иностранцам, включая россиян, но в каждом случае вопрос рассматривается государствами ЕС с учетом конкретных обстоятельств.

Читайте также: Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, но будут исключения, - МИД

"Всегда будут категории людей, которым должны выдаваться визы. Например, в гуманитарных случаях. И также для членов семей, журналистов или диссидентов", - объяснила она.

Хиппер отвечала на просьбу прокомментировать заявления в ряде стран ЕС, предлагающие ограничить россиянам кратковременный въезд в Евросоюз.

Читайте также: Прекращение выдачи шенгенских виз россиянам стали обсуждать в ЕС, - DW

Автор: 

виза (1240) россия (96107) Шенген (186) визовый режим (487) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+15
Доки є Шольц це малоймовірно.
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11.08.2022 14:09 Ответить
+14
Логично Карл!! Если их вы будете выдавать то они будут получать. Что за идиотия??
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11.08.2022 14:07 Ответить
+12
ШОльц как всегда обосрался забылось как то про Иран Ирак Афганистан Сирия КНДР как там не выдаются визы никому и никуда....а что у Рашки есть какое то особенное право ОРДА обязана оставатсья в пределах ОРДЫ т.е. Монголии.... вот где будущая Рашка...
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11.08.2022 14:19 Ответить
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Логично Карл!! Если их вы будете выдавать то они будут получать. Что за идиотия??
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11.08.2022 14:07 Ответить
ШОльц как всегда обосрался забылось как то про Иран Ирак Афганистан Сирия КНДР как там не выдаются визы никому и никуда....а что у Рашки есть какое то особенное право ОРДА обязана оставатсья в пределах ОРДЫ т.е. Монголии.... вот где будущая Рашка...
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11.08.2022 14:19 Ответить
В Монголії безродним та безземельним байстрюкам нічого не світить.
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11.08.2022 14:23 Ответить
шольц мабуть боїться щоб росіяни не забрали в нього викручену ним гайку із газової турбіни.
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11.08.2022 14:52 Ответить
Гнила ліверна ковбаса....
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11.08.2022 14:52 Ответить
Ви уявляєте скільки таких "дисидентів" типа овсяникової буде закинуто фсб і як вони будуть нам гадити!
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11.08.2022 14:56 Ответить
Доки є Шольц це малоймовірно.
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11.08.2022 14:09 Ответить
видача довгострокового шенгену - це просто збор інформації про парашу
де хто живе, де хто працює, скільки заробляє, у якому банку триміє депозіт
20-30 справок с різноманітними печатями параші
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11.08.2022 14:09 Ответить
Якась у нього слаба уява.
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11.08.2022 14:15 Ответить
ой один хлопок бавовна где то в Германии и уверяю вас Шольца вместе со Шредором немцы просто выбросят в глубокий каньон...
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11.08.2022 14:20 Ответить
Та фіг там. Не так давно вже хлопнуло двічі прямо в Берліні, рвонули "склади старих ***********"©. І шо? І нішо. Воно не бажає віддавати назад газпроміські нафтодолари.
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11.08.2022 15:14 Ответить
Шольц-довбой@б.🥴
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11.08.2022 14:22 Ответить
То видавайте дурники, наступний крок буде збільшення соцвиплат біженцям з паРАШІ( они только про попіздеть на кухне .. вони не працюють) потім відкриття російськомовних шкіл, потім - кацапська друга державна, потім мокалів - притісняють .. і пукін ПАМАГІ...
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11.08.2022 14:23 Ответить
а головне забув Германія - наша(кацапська) ісконная земля....
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11.08.2022 14:26 Ответить
к концу его недолгой каденции его растерзают смутные сомнения.
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11.08.2022 14:26 Ответить
казалось что немцы это умный народ а нет всё-таки в гены было вмешательство начиная с 45 х
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11.08.2022 14:32 Ответить
Вони розумні, але в межах свого села. У міжнародній політиці ті ж самі естонці розумніши, відчувають що насправді відбувається. Там гітлер намагався мислити глобально, але й той обісрався зі своєю шизофренією. Н
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11.08.2022 14:42 Ответить
********* лисе

Латвія сьогодні вже признала ********* терорюгами, а ти про візи сумніваєшся досі
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11.08.2022 14:44 Ответить
Чому ЄС за бажаннями президента, завгоспа, МЗС чи ще якихось мрійників повинні скасовувати для кацапів візовий режим, якщо він діє в Україні, це ж логічно, тим більше війна у нас, а не в них. Я вже навіть не говорю, що до 1 липня у нас кацапи їздили вільно.

Про це заявила речник Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва, передає з посиланням на https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3546821-rosian-priskiplivo-pereviraut-pers-niz-dozvolati-im-vizd-v-ukrainu-recnica-mvs.html Укрінформ .

"Увага до громадян РФ наразі є більша. Більш прискіпливо все перевіряється, бо вони є громадянами держави-агресора. Але якщо потреба є, щоб людина прибула законно і безпечно, то надається це право", - поінформувала Матвєєва.

За її словами, з кожною причиною для в'їзду в Україну потрібно розбиратися окремо.

"Причини бувають різними. Якщо, наприклад, мати - громадянка РФ, а в неї тут двоє-троє неповнолітніх дітей, то мені здається, це логічно, що вона може приїхати і як мінімум їх забрати", - сказала речниця. Джерело:
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11.08.2022 14:48 Ответить
А це недолугі виправдовування перед агресором-рашкою і хай хтось заперечить, що у нас не держава-шапіто, бо це на голову не налазить.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростовує фейки щодо заборони в'їзду в Україну з Російської Федерації.
Так, інформація про нібито заборону українським урядом в'їзду для громадян РФ в Україну не відповідає дійсності.
"Не заборонив в'їзд, а з 1 липня втратила чинність угода між урядом України та урядом РФ про безвізові поїздки, підписана 16 січня 1997 року в Москві. Тобто для громадян Росії почав діяти візовий режим", - наголосили в ЦПД.
При цьому росіяни зможуть навідувати своїх українських родичів, але для цього тепер повинні мати запрошення з України, чинний закордонний паспорт РФ, українську візу, ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає, а також суму, не меншу ніж 20 прожиткових мінімумів на місяць - 52 тисяч гривень. Джерело:
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11.08.2022 14:51 Ответить
У пуйла компромат на Шольца, тому той такий лагiдний.
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11.08.2022 15:04 Ответить
Шванц
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11.08.2022 15:16 Ответить
Шмальц, ты нихт выдавайт - они нихт получайт!
Ферштенишь или тупишь?
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11.08.2022 15:48 Ответить
Канєчно! Бо хранція і німеччина буде проти.
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11.08.2022 15:49 Ответить
от цікаво - якщо мова про те, щоб щось дати українцям то мільйон причин знайдуть щоб не давати а якщо мова про росіян то вони апріорі вважаються вищою расою і навіть не можна обговорю.вати щоб їх утискати чи обмежувати у чомусь.

що за, бл*дь, расизм такий, га?
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11.08.2022 16:02 Ответить
Шлюха може стати канцлером, тільки не дивуйтесь потім, що канцлер веде себе як шлюха...
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11.08.2022 16:04 Ответить
всё больше приходится сомневаться в Шольце....
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11.08.2022 16:17 Ответить
Видавайте і далі візи росіянам, вони ж пообіцяли на найвищому рівні приїхати і вас всіх вбити.
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11.08.2022 17:11 Ответить
Он просто прикинулся идиотом. Мутный тип.
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11.08.2022 17:24 Ответить
Німець мені нагадує заможного селянина з доброю дружиною, ситі, виглажені, доглянуті діти, дім - повна чаша. Як тільки попадає до міста, біжить звідти як від прокази до села. Місто його лякає. Ото німці завжди такі були. Н
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11.08.2022 18:33 Ответить
Та дурню ясно! Сейчас бабло попрут кайф ныкать в ЕС, пускать на ветер, бухать до усеру, шмотки скупать мешками, покупать жилье итд. А для немцев это только давай.
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11.08.2022 18:57 Ответить
"Это война Путина, поэтому мне тяжело с этой идеей", - заявил Шольц.

Ну, раз это "война Путина", то та "война была Гитлера"?!
Тогда почему более 10 милионов немцев расплатились за нее своими жизнями?
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11.08.2022 20:07 Ответить
Германия превратилась из "локомотива" и "паруса" в "якорь" Европы
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12.08.2022 00:16 Ответить
Значить саме Німеччина не дасть здійснитися цій чудовій ідеї.

Хєр штазі не хоче карати близьких по духу раісян.
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12.08.2022 01:32 Ответить
Разом з росіянцями у Європу прийде й організована злочинність якої ще світ не бачив: озброєні технічно на рівні спецпідрозділів поліції та інших спецслужб (активне прослуховування на вулиці, на автомобілях та агентах-пішоходах, також в приміщенні, спецзасоби зв'язку, майстри по створення агентурних мереж серед місцевого населення та емігрантів, майстри по тиску на чиновників та бізнесменів - взяття на гачок, .... ---- переважно з минулих співробітників поліції та спецслужб). З різною не зареєстрованою зброєю. Швидко виникнуть осередки "руцького гидотника" з бажанням впливати на політичну ситуацію.
Насправді все це вже є, але у дозах не викликаючих суспільні резонанси.
Місцева поліція сліпа й глуха, навіть у Берліні, бо розрахована на протидію "вихованому европейцю" а не навчаному бандюку-поліцейському та створених ним кримінальних структурах.
Треба не тільки не пускати нових росіянців у Європу, а ще й встановити контроль за діяльністю вже прибулих.
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14.08.2022 10:22 Ответить
 
 