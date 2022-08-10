Прекращение выдачи шенгенских виз россиянам стали обсуждать в ЕС, - DW

Запрет выдавать шенгенские визы гражданам РФ может войти в новый пакет санкций.

По информации корреспондента DW, дискуссия на эту тему возникла и в правительстве ФРГ, передает Цензор.НЕТ. Пока на этот счет нет единодушия. Ожидается, что страны ЕС обсудят этот вопрос на встрече министров иностранных дел в Праге.

Напомним, накануне премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и премьер-министр Финляндии Санна Марин предложили прекратить выдавать гражданам РФ шенгенские визы. Президент Украины Владимир Зеленский призывает ввести запрет для россиян на въезд в страны ЕС.

Читайте также: Болгария вслед за Латвией приостановила выдачу виз россиянам