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Прекращение выдачи шенгенских виз россиянам стали обсуждать в ЕС, - DW
Запрет выдавать шенгенские визы гражданам РФ может войти в новый пакет санкций.
По информации корреспондента DW, дискуссия на эту тему возникла и в правительстве ФРГ, передает Цензор.НЕТ. Пока на этот счет нет единодушия. Ожидается, что страны ЕС обсудят этот вопрос на встрече министров иностранных дел в Праге.
Напомним, накануне премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и премьер-министр Финляндии Санна Марин предложили прекратить выдавать гражданам РФ шенгенские визы. Президент Украины Владимир Зеленский призывает ввести запрет для россиян на въезд в страны ЕС.
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+14 Marie Mbange
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"https://t.me/Sharpreview/16223 Ця війна чітко розставила всі пріоритети :
🔸Мова - то серце нації,
🔸Віра - то її душа,
🔸ЗСУ - то її м`язи,
🔸Русофобія - то її імунна система.
Коли русня провалить свою чергову авантюру і затаїться, до нас прийде молодий російський ліберал і скаже: "Ми вже інші, ми вивчили урок, ми сусіди, ми хочемо дружити..."
Почувши таке, бийте на звук, женіть його "Хаймерсами", "Стугною", "Булавою", сцяними ганчірками - всім, що є під рукою.
Бо ми теж вивчили урок, який тривав п`ять століть.
Росія - це абсолютне зло. І навіть якщо там народжується людина з чистою душею, вже у п`ятирічному віці вона перестає бути собою, а стає часткою системи. Системи, яка історично заточена на те, щоб воювати, нищити, гвалтувати, мародерити.
Ця війна мине, ми її виграємо. Проте, ніколи не цурайтесь своєї мови, своєї віри, а також розмірів своєї русофобії - то ваш захисток на майбутнє і генетичний код виживання у цьому світі".
Сейчас они спокойно передвигаются по миру. Турция подставила очко помощи.
Как закрыть их в стране, выть будут, на Луне оглохнут.