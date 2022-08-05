Болгария вслед за Латвией приостановила выдачу виз россиянам

Консульская служба Болгарии временно прекратила выдачу туристических виз россиянам. Причиной этого решения называют объявление персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Ассоциацию туроператоров России, передает Цензор.НЕТ.

Туроператоры сообщают, что консульство Болгарии в Москве уведомило их о временной приостановке приема документов на получение виз. Это будет относиться к туристическим путешествиям и владельцам недвижимости.

Решение позиционируется как временное. Но как долго продлится эта пауза пока неизвестно.

Напомним, что ранее Латвия перестала выдавать визы россиянам. Единственной возможностью попасть в страну осталась необходимость поездки на похороны.