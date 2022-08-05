Болгария вслед за Латвией приостановила выдачу виз россиянам
Консульская служба Болгарии временно прекратила выдачу туристических виз россиянам. Причиной этого решения называют объявление персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Ассоциацию туроператоров России, передает Цензор.НЕТ.
Туроператоры сообщают, что консульство Болгарии в Москве уведомило их о временной приостановке приема документов на получение виз. Это будет относиться к туристическим путешествиям и владельцам недвижимости.
Решение позиционируется как временное. Но как долго продлится эта пауза пока неизвестно.
Напомним, что ранее Латвия перестала выдавать визы россиянам. Единственной возможностью попасть в страну осталась необходимость поездки на похороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хотя может кацапы не славяне?)
Сърби са врагове за българите.
далі - румуни - гугл Добружда
далі - македонці, бо болгари вважають що це болгари які незаконно відокремились від них
далі - серби, тому що серби оскотинили багато болгар, ну приблизно так як русня оскотінювала нас
далі - турки, тут скоріше просто заздрасть до більш успішного народу, але русня дуже вміло розпалювала цей достаньо невеличкий єтнічний конфлікт
а тому що русня увійшла в Болгарію у 1945-му році, при тому що Болгарія взагалі не воювала проти СССР (за виключенням одного добровольского полка СС)
СССР війшов у Болгарію та стал там робити приблизно те саме, що русня робила у Бучі
от вам карта концлагерів, що зробила Росія у Болгарії
300 тисяч болгар (це немаленька цифра для країни у 6 млн людей) пройшли через ці концлагері й 50 тисяч болгар було вбито в них
вбивство русня робила шляхом ПРИМУСОВОГО ДОНОРСТВА, тобто викачувала день за днем з болгар кров, поки залишки людини просто не викидали на смітник
болгари так НЕ вважають, ось болгарська історія https://www.youtube.com/watch?v=uCSfYGLf5wc
зверніть увагу що два головних болгарських хана Аспарух та Курбат - поховані в Україні
власники нерухомості її отримують, ці обмеження вдарили саме по тих, у кого Д закінчилася
але ніхто не заважає цю візу Д отримати у будь якому Болгарському посольстві у світі
Но похоже на то, что цивилизованная Европа постепенно нашла выход из таких неприятных ситуаций. Там решили не доводить дело до такой ситуации, когда сотрудникам различных предприятий приходится что-то пояснять оркам. Поэтому ряд стран уже либо решили, либо решают вопрос о прекращении выдачи оркам виз либо полностью, либо прекратить выдавать визы для туристов. Недавно мы писали о результатах опроса в Финляндии, где население проголосовало за прекращение выдачи виз и о том, что этот же процесс уже запущен в Эстонии. И вот сегодня пресса мордора публикует вот такое сообщение:
«Латвийское посольство в России перестало принимать заявления на выдачу любых виз гражданам страны. Об этом сообщается в твиттере латвийской дипмиссии. Прием заявлений прекращен «на неопределенный срок». Единственным исключением станет необходимость поездки в Латвию на похороны кого-либо из живущих в стране близких родственников. Причину принятой меры в представительстве не пояснили».
Собственно говоря, они и не должны ничего пояснять, хотя вполне могли сказать о том, что у них вышла из строя турбина, поэтому прокачка виз и прекратилась. Какая турбина? А какая разница? Турбина и все тут. Кроме того, прекратить выдачу виз российским гражданам предлагали министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди и польский премьер Матеуш Моравецкий. Представители этих стран предлагают добавить такой запрет в новый пакет антироссийских санкций, оставив россиянам только визы для гуманитарных целей и посещения родственников, а также для журналистов и диссидентов.
Но наверное, самым интересным прямо сегодня стало сообщение, присланное одним из наших коллег непосредственно из Болгарии. Тут стоит заметить, что по рассказам одного из наших коллег, в Болгарии существует довольно крупная прослойка населения, которая страдает руссофилией или даже руссерастией. Оно и понятно, ведь Тодор Живков не просто вытравил им мозг, а вкрутил его в неподобающее место. Поэтому даже после его смерти остается вот такое психологическое извращение, которое даже сейчас, на фоне войны в Украине, никак не может рассосаться. Ну и потом, там стоит под горою Алёша и это их заводит больше, чем знаменитая песня о нем, которая начинается словами: «Алёша жарил на баяне, шумел-гудел посудою шалман…»
Так вот, коллега прислал ссылку на местный информационный ресурс «Сега», в котором говорится следующее:
«Консульский отдел Болгарии прекращает на неопределенный срок прием документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. Решение позиционируется как временное, сообщают российские СМИ. По данным туроператоров, болгарское консульство в Москве уведомило их о временной приостановке приема документов на туристическую визу и виз для владельцев недвижимости «в связи с текущей чрезвычайной ситуацией». Генеральное консульство Болгарии в Екатеринбурге временно закрыто».
Правда, наблюдатели поясняют, что это вызвано высылкой из мордора 14 болгарских дипломатов, но не будем забывать о том, что до этого Болгария выслала роту сотрудников ГРУ с дипломатическими паспортами. Сотня шпионов, скрепя чемоданами, отправилась к своему лаврову. Тем не менее, какой бы ни была причина, все движется в правильном направлении. И главное, через какое-то время просто некому и негде будет задавать тот самый вопрос: «За что вы нас не любите?»