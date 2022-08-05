РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5445 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
4 419 37

Болгария вслед за Латвией приостановила выдачу виз россиянам

болгарія

Консульская служба Болгарии временно прекратила выдачу туристических виз россиянам. Причиной этого решения называют объявление персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Ассоциацию туроператоров России, передает Цензор.НЕТ.

Туроператоры сообщают, что консульство Болгарии в Москве уведомило их о временной приостановке приема документов на получение виз. Это будет относиться к туристическим путешествиям и владельцам недвижимости.

Также читайте: Бар в Грузии ввел "визы" для россиян. ДОКУМЕНТ

Решение позиционируется как временное. Но как долго продлится эта пауза пока неизвестно.

Напомним, что ранее Латвия перестала выдавать визы россиянам. Единственной возможностью попасть в страну осталась необходимость поездки на похороны.

бойкот (247) Болгария (666) виза (1241) россия (96963) визовый режим (487)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Я думаю Болгарія швидко зрозуміла звідки ноги ростуть в нещодавніх вибухах на їх військових складах
показать весь комментарий
05.08.2022 21:02 Ответить
+12
показать весь комментарий
05.08.2022 21:16 Ответить
+10
Заграв по-новому вислів "Куріца нє птіца, Болгарія нє заграніца!"
показать весь комментарий
05.08.2022 20:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот это хорошо!!! У рашки отдельная нелюбовь к братьям-славянам.
Хотя может кацапы не славяне?)
показать весь комментарий
05.08.2022 20:50 Ответить
Без жодних "Може"!
показать весь комментарий
05.08.2022 20:53 Ответить
Я думаю Болгарія швидко зрозуміла звідки ноги ростуть в нещодавніх вибухах на їх військових складах
показать весь комментарий
05.08.2022 21:02 Ответить
Заграв по-новому вислів "Куріца нє птіца, Болгарія нє заграніца!"
показать весь комментарий
05.08.2022 20:53 Ответить
А у нас візи кацапам видають?
показать весь комментарий
05.08.2022 20:56 Ответить
Ага. "Похоронні".
показать весь комментарий
05.08.2022 21:01 Ответить
Выдают. Ставят прямо в военный билет... дыроколом.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:04 Ответить
Сонячний Магадан таж сама Болгарія і віз не треба імпортзаміщення по квцапськи
показать весь комментарий
05.08.2022 20:59 Ответить
"Кацапа звідусіль жени..." бо вони того варті!
показать весь комментарий
05.08.2022 21:00 Ответить
А наш гундосік-відосік расєянам візи дає і з білорасеєю дипвідносини скасовувати не збирається, неначасі...
показать весь комментарий
05.08.2022 21:01 Ответить
Взагалі рашистам не місце в Европі . Для них камчатка краща за ЕС.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:13 Ответить
Не скажіть. Там Японія трохи проти...
показать весь комментарий
05.08.2022 21:30 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 21:16 Ответить
Ves ES dolzen nepuskat kacapov v Evropu.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:18 Ответить
маю надію, що зброї вистачить...
показать весь комментарий
05.08.2022 21:19 Ответить
Това е вярно. Бий желязото, докато е горешто.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:21 Ответить
Шото болгари русню недолюблюють історично. Можливо через Сербію.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:23 Ответить
Так і є.
Сърби са врагове за българите.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:29 Ответить
усі народи вороги до усіх, щодо болгар, то найбільші вороги до них з усіх - русня, я написав нище чому
далі - румуни - гугл Добружда
далі - македонці, бо болгари вважають що це болгари які незаконно відокремились від них
далі - серби, тому що серби оскотинили багато болгар, ну приблизно так як русня оскотінювала нас
далі - турки, тут скоріше просто заздрасть до більш успішного народу, але русня дуже вміло розпалювала цей достаньо невеличкий єтнічний конфлікт
показать весь комментарий
05.08.2022 22:25 Ответить
Все абсолютно правильно .От правда я думаю з турками трохи складніше.
показать весь комментарий
06.08.2022 19:51 Ответить
болгари НЕ через це невидять росіян
а тому що русня увійшла в Болгарію у 1945-му році, при тому що Болгарія взагалі не воювала проти СССР (за виключенням одного добровольского полка СС)
СССР війшов у Болгарію та стал там робити приблизно те саме, що русня робила у Бучі
от вам карта концлагерів, що зробила Росія у Болгарії



300 тисяч болгар (це немаленька цифра для країни у 6 млн людей) пройшли через ці концлагері й 50 тисяч болгар було вбито в них
вбивство русня робила шляхом ПРИМУСОВОГО ДОНОРСТВА, тобто викачувала день за днем з болгар кров, поки залишки людини просто не викидали на смітник
показать весь комментарий
05.08.2022 22:20 Ответить
***** шастать!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 21:30 Ответить
"Булга́ри (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Bulgares, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Βoύλγαρoί, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 староболг. Блъгарє, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-рус. българы, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 тат. болгарлар, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чув. Пӑлха́рсем, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 болг. прабългари) - група https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 кочових племен, що населяли в другій половині https://uk.wikipedia.org/wiki/V_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F V століття степи Причорномор'я і Приазов'я до Каспія і розселилися звідти в Подунав'я, Середнє Поволжя і ряд інших регіонів. Брали участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7 зародженні таких ******** народів як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8 болгари , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96 македонці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 волзькі татари , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8 гагаузи , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%96 чуваші , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%96 балкарці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96 ногайці і передали своє ім'я державі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгарія ." - а кажуть, що татари...
показать весь комментарий
05.08.2022 21:38 Ответить
це балачки дурні, вибачте, якась дебільний переклад руснявої вікі
болгари так НЕ вважають, ось болгарська історія https://www.youtube.com/watch?v=uCSfYGLf5wc
зверніть увагу що два головних болгарських хана Аспарух та Курбат - поховані в Україні
показать весь комментарий
05.08.2022 22:33 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 21:44 Ответить
Попроси щоб твою бабцю в Латвії вбили сусіди, та відпочинь у Юрмалі.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:44 Ответить
Zēr gūt.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:46 Ответить
УП пише, що у нас анулювали диппаспорти 225 нардепам за постійні закордонні поїздки без поважних причин. Навіть Хламідії. Що коїться.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:47 Ответить
Та бабло вывозят стыренное. Свое давно, а теперь чужое за процент. легко допереть. За 20 последних лет из страны выкачали по относительным экспертным независимым показателям до 200 лярдов зелени.. А сколько куплено недвижимости? Там караул. А сколько вложено в бизнес как в чужой так и на подставных лиц?. В реале катастрофа.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:01 Ответить
Туристичний сезон закінчується - чому б не призупинити? Болгари могли б і в травні це зробити.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:08 Ответить
то теж дурніці, віза Д, по якої звичайно заїзжають росіяне - видається на 5 років
власники нерухомості її отримують, ці обмеження вдарили саме по тих, у кого Д закінчилася
але ніхто не заважає цю візу Д отримати у будь якому Болгарському посольстві у світі
показать весь комментарий
05.08.2022 22:36 Ответить
Добрий вечір!Щось вчора не вдалось знайти куди написати,або не правильно зрозуміли.
показать весь комментарий
05.08.2022 23:17 Ответить
Болгари,дякуєм за підтримку та солідарність!
показать весь комментарий
05.08.2022 22:20 Ответить
тому що склади ********* би
показать весь комментарий
05.08.2022 23:12 Ответить
Мода на свиню за столом швидко спливає.
показать весь комментарий
05.08.2022 23:18 Ответить
приведем короткий обзор того, что орки называют просто «За что вы нас не любите?» Думаю, что нам задавать эти вопросы нет смысла хотя бы потому, что гарантированно можно услышать прямой ответ, а иногда и прямой хук, тем не менее, они задают эти вопросы в разных местах. В Сети имеется масса видео, где орки хлопают глазками и рассказывают о том, что где-то в Европе они хотели взять автомобиль на прокат, а им его не дали. Когда они стали выяснять причину отказа, им культурно пояснили, что по паспорту с двуглавой курицей они ни у кого не получат автомобиля. Подобная же ситуация и с обслуживанием в ресторане. Как только там выяснили, что перед ними орки, их культурно вытурили из заведения, пояснив, что таких тут не обслуживают.

Но похоже на то, что цивилизованная Европа постепенно нашла выход из таких неприятных ситуаций. Там решили не доводить дело до такой ситуации, когда сотрудникам различных предприятий приходится что-то пояснять оркам. Поэтому ряд стран уже либо решили, либо решают вопрос о прекращении выдачи оркам виз либо полностью, либо прекратить выдавать визы для туристов. Недавно мы писали о результатах опроса в Финляндии, где население проголосовало за прекращение выдачи виз и о том, что этот же процесс уже запущен в Эстонии. И вот сегодня пресса мордора публикует вот такое сообщение:

«Латвийское посольство в России перестало принимать заявления на выдачу любых виз гражданам страны. Об этом сообщается в твиттере латвийской дипмиссии. Прием заявлений прекращен «на неопределенный срок». Единственным исключением станет необходимость поездки в Латвию на похороны кого-либо из живущих в стране близких родственников. Причину принятой меры в представительстве не пояснили».

Собственно говоря, они и не должны ничего пояснять, хотя вполне могли сказать о том, что у них вышла из строя турбина, поэтому прокачка виз и прекратилась. Какая турбина? А какая разница? Турбина и все тут. Кроме того, прекратить выдачу виз российским гражданам предлагали министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди и польский премьер Матеуш Моравецкий. Представители этих стран предлагают добавить такой запрет в новый пакет антироссийских санкций, оставив россиянам только визы для гуманитарных целей и посещения родственников, а также для журналистов и диссидентов.

Но наверное, самым интересным прямо сегодня стало сообщение, присланное одним из наших коллег непосредственно из Болгарии. Тут стоит заметить, что по рассказам одного из наших коллег, в Болгарии существует довольно крупная прослойка населения, которая страдает руссофилией или даже руссерастией. Оно и понятно, ведь Тодор Живков не просто вытравил им мозг, а вкрутил его в неподобающее место. Поэтому даже после его смерти остается вот такое психологическое извращение, которое даже сейчас, на фоне войны в Украине, никак не может рассосаться. Ну и потом, там стоит под горою Алёша и это их заводит больше, чем знаменитая песня о нем, которая начинается словами: «Алёша жарил на баяне, шумел-гудел посудою шалман…»

Так вот, коллега прислал ссылку на местный информационный ресурс «Сега», в котором говорится следующее:

«Консульский отдел Болгарии прекращает на неопределенный срок прием документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. Решение позиционируется как временное, сообщают российские СМИ. По данным туроператоров, болгарское консульство в Москве уведомило их о временной приостановке приема документов на туристическую визу и виз для владельцев недвижимости «в связи с текущей чрезвычайной ситуацией». Генеральное консульство Болгарии в Екатеринбурге временно закрыто».

Правда, наблюдатели поясняют, что это вызвано высылкой из мордора 14 болгарских дипломатов, но не будем забывать о том, что до этого Болгария выслала роту сотрудников ГРУ с дипломатическими паспортами. Сотня шпионов, скрепя чемоданами, отправилась к своему лаврову. Тем не менее, какой бы ни была причина, все движется в правильном направлении. И главное, через какое-то время просто некому и негде будет задавать тот самый вопрос: «За что вы нас не любите?»
показать весь комментарий
06.08.2022 05:03 Ответить
 
 