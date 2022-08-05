Болгарія вслід за Латвією призупинила видачу віз росіянам
Консульська служба Болгарії тимчасово припинила видачу туристичних віз росіянам. Причиною цього рішення, називають оголошення персонами нон грата 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію туроператорів Росії, передає Цензор.НЕТ.
Туроператори повідомляють, що консульство Болгарії в Москві сповістило їх про тимчасове призупинення приймання документів на отримання віз. Це буде стосуватись туристичних подорожей та власників нерухомості.
Рішення позиціонується як тимчасове. Але як довго триватиме ця пауза наразі невідомо.
Нагадаємо, що раніше Латвія припинила видавати візи росіянам. Єдиною можливістю потрапити у країну залишилась необхідність поїздки на похорон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотя может кацапы не славяне?)
Сърби са врагове за българите.
далі - румуни - гугл Добружда
далі - македонці, бо болгари вважають що це болгари які незаконно відокремились від них
далі - серби, тому що серби оскотинили багато болгар, ну приблизно так як русня оскотінювала нас
далі - турки, тут скоріше просто заздрасть до більш успішного народу, але русня дуже вміло розпалювала цей достаньо невеличкий єтнічний конфлікт
а тому що русня увійшла в Болгарію у 1945-му році, при тому що Болгарія взагалі не воювала проти СССР (за виключенням одного добровольского полка СС)
СССР війшов у Болгарію та стал там робити приблизно те саме, що русня робила у Бучі
от вам карта концлагерів, що зробила Росія у Болгарії
300 тисяч болгар (це немаленька цифра для країни у 6 млн людей) пройшли через ці концлагері й 50 тисяч болгар було вбито в них
вбивство русня робила шляхом ПРИМУСОВОГО ДОНОРСТВА, тобто викачувала день за днем з болгар кров, поки залишки людини просто не викидали на смітник
болгари так НЕ вважають, ось болгарська історія https://www.youtube.com/watch?v=uCSfYGLf5wc
зверніть увагу що два головних болгарських хана Аспарух та Курбат - поховані в Україні
власники нерухомості її отримують, ці обмеження вдарили саме по тих, у кого Д закінчилася
але ніхто не заважає цю візу Д отримати у будь якому Болгарському посольстві у світі
Но похоже на то, что цивилизованная Европа постепенно нашла выход из таких неприятных ситуаций. Там решили не доводить дело до такой ситуации, когда сотрудникам различных предприятий приходится что-то пояснять оркам. Поэтому ряд стран уже либо решили, либо решают вопрос о прекращении выдачи оркам виз либо полностью, либо прекратить выдавать визы для туристов. Недавно мы писали о результатах опроса в Финляндии, где население проголосовало за прекращение выдачи виз и о том, что этот же процесс уже запущен в Эстонии. И вот сегодня пресса мордора публикует вот такое сообщение:
«Латвийское посольство в России перестало принимать заявления на выдачу любых виз гражданам страны. Об этом сообщается в твиттере латвийской дипмиссии. Прием заявлений прекращен «на неопределенный срок». Единственным исключением станет необходимость поездки в Латвию на похороны кого-либо из живущих в стране близких родственников. Причину принятой меры в представительстве не пояснили».
Собственно говоря, они и не должны ничего пояснять, хотя вполне могли сказать о том, что у них вышла из строя турбина, поэтому прокачка виз и прекратилась. Какая турбина? А какая разница? Турбина и все тут. Кроме того, прекратить выдачу виз российским гражданам предлагали министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди и польский премьер Матеуш Моравецкий. Представители этих стран предлагают добавить такой запрет в новый пакет антироссийских санкций, оставив россиянам только визы для гуманитарных целей и посещения родственников, а также для журналистов и диссидентов.
Но наверное, самым интересным прямо сегодня стало сообщение, присланное одним из наших коллег непосредственно из Болгарии. Тут стоит заметить, что по рассказам одного из наших коллег, в Болгарии существует довольно крупная прослойка населения, которая страдает руссофилией или даже руссерастией. Оно и понятно, ведь Тодор Живков не просто вытравил им мозг, а вкрутил его в неподобающее место. Поэтому даже после его смерти остается вот такое психологическое извращение, которое даже сейчас, на фоне войны в Украине, никак не может рассосаться. Ну и потом, там стоит под горою Алёша и это их заводит больше, чем знаменитая песня о нем, которая начинается словами: «Алёша жарил на баяне, шумел-гудел посудою шалман…»
Так вот, коллега прислал ссылку на местный информационный ресурс «Сега», в котором говорится следующее:
«Консульский отдел Болгарии прекращает на неопределенный срок прием документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. Решение позиционируется как временное, сообщают российские СМИ. По данным туроператоров, болгарское консульство в Москве уведомило их о временной приостановке приема документов на туристическую визу и виз для владельцев недвижимости «в связи с текущей чрезвычайной ситуацией». Генеральное консульство Болгарии в Екатеринбурге временно закрыто».
Правда, наблюдатели поясняют, что это вызвано высылкой из мордора 14 болгарских дипломатов, но не будем забывать о том, что до этого Болгария выслала роту сотрудников ГРУ с дипломатическими паспортами. Сотня шпионов, скрепя чемоданами, отправилась к своему лаврову. Тем не менее, какой бы ни была причина, все движется в правильном направлении. И главное, через какое-то время просто некому и негде будет задавать тот самый вопрос: «За что вы нас не любите?»