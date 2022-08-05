УКР
Новини Санкції проти Росії
Болгарія вслід за Латвією призупинила видачу віз росіянам

болгарія

Консульська служба Болгарії тимчасово припинила видачу туристичних віз росіянам. Причиною цього рішення, називають оголошення персонами нон грата 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію туроператорів Росії, передає Цензор.НЕТ.

Туроператори повідомляють, що консульство Болгарії в Москві сповістило їх про тимчасове призупинення приймання документів на отримання віз. Це буде стосуватись туристичних подорожей та власників нерухомості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія на невизначений термін зупиняє видачу віз росіянам, крім випадків смерті родичів

Рішення позиціонується як тимчасове. Але як довго триватиме ця пауза наразі невідомо.

Нагадаємо, що раніше Латвія припинила видавати візи росіянам. Єдиною можливістю потрапити у країну залишилась необхідність поїздки на похорон.

бойкот (95) Болгарія (797) віза (739) росія (67333) візовий режим (362)
+12
Я думаю Болгарія швидко зрозуміла звідки ноги ростуть в нещодавніх вибухах на їх військових складах
05.08.2022 21:02 Відповісти
+12
05.08.2022 21:16 Відповісти
+10
Заграв по-новому вислів "Куріца нє птіца, Болгарія нє заграніца!"
05.08.2022 20:53 Відповісти
Вот это хорошо!!! У рашки отдельная нелюбовь к братьям-славянам.
Хотя может кацапы не славяне?)
05.08.2022 20:50 Відповісти
Без жодних "Може"!
05.08.2022 20:53 Відповісти
Я думаю Болгарія швидко зрозуміла звідки ноги ростуть в нещодавніх вибухах на їх військових складах
05.08.2022 21:02 Відповісти
Заграв по-новому вислів "Куріца нє птіца, Болгарія нє заграніца!"
05.08.2022 20:53 Відповісти
А у нас візи кацапам видають?
05.08.2022 20:56 Відповісти
Ага. "Похоронні".
05.08.2022 21:01 Відповісти
Выдают. Ставят прямо в военный билет... дыроколом.
05.08.2022 21:04 Відповісти
Сонячний Магадан таж сама Болгарія і віз не треба імпортзаміщення по квцапськи
05.08.2022 20:59 Відповісти
"Кацапа звідусіль жени..." бо вони того варті!
05.08.2022 21:00 Відповісти
А наш гундосік-відосік расєянам візи дає і з білорасеєю дипвідносини скасовувати не збирається, неначасі...
05.08.2022 21:01 Відповісти
Взагалі рашистам не місце в Европі . Для них камчатка краща за ЕС.
05.08.2022 21:13 Відповісти
Не скажіть. Там Японія трохи проти...
05.08.2022 21:30 Відповісти
05.08.2022 21:16 Відповісти
Ves ES dolzen nepuskat kacapov v Evropu.
05.08.2022 21:18 Відповісти
маю надію, що зброї вистачить...
05.08.2022 21:19 Відповісти
Това е вярно. Бий желязото, докато е горешто.
05.08.2022 21:21 Відповісти
Шото болгари русню недолюблюють історично. Можливо через Сербію.
05.08.2022 21:23 Відповісти
Так і є.
Сърби са врагове за българите.
05.08.2022 21:29 Відповісти
усі народи вороги до усіх, щодо болгар, то найбільші вороги до них з усіх - русня, я написав нище чому
далі - румуни - гугл Добружда
далі - македонці, бо болгари вважають що це болгари які незаконно відокремились від них
далі - серби, тому що серби оскотинили багато болгар, ну приблизно так як русня оскотінювала нас
далі - турки, тут скоріше просто заздрасть до більш успішного народу, але русня дуже вміло розпалювала цей достаньо невеличкий єтнічний конфлікт
05.08.2022 22:25 Відповісти
Все абсолютно правильно .От правда я думаю з турками трохи складніше.
06.08.2022 19:51 Відповісти
болгари НЕ через це невидять росіян
а тому що русня увійшла в Болгарію у 1945-му році, при тому що Болгарія взагалі не воювала проти СССР (за виключенням одного добровольского полка СС)
СССР війшов у Болгарію та стал там робити приблизно те саме, що русня робила у Бучі
от вам карта концлагерів, що зробила Росія у Болгарії



300 тисяч болгар (це немаленька цифра для країни у 6 млн людей) пройшли через ці концлагері й 50 тисяч болгар було вбито в них
вбивство русня робила шляхом ПРИМУСОВОГО ДОНОРСТВА, тобто викачувала день за днем з болгар кров, поки залишки людини просто не викидали на смітник
05.08.2022 22:20 Відповісти
***** шастать!!!
05.08.2022 21:30 Відповісти
"Булга́ри (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Bulgares, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Βoύλγαρoί, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 староболг. Блъгарє, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-рус. българы, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 тат. болгарлар, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чув. Пӑлха́рсем, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 болг. прабългари) - група https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 кочових племен, що населяли в другій половині https://uk.wikipedia.org/wiki/V_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F V століття степи Причорномор'я і Приазов'я до Каспія і розселилися звідти в Подунав'я, Середнє Поволжя і ряд інших регіонів. Брали участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7 зародженні таких ******** народів як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8 болгари , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96 македонці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 волзькі татари , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8 гагаузи , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%96 чуваші , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%96 балкарці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96 ногайці і передали своє ім'я державі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгарія ." - а кажуть, що татари...
05.08.2022 21:38 Відповісти
це балачки дурні, вибачте, якась дебільний переклад руснявої вікі
болгари так НЕ вважають, ось болгарська історія https://www.youtube.com/watch?v=uCSfYGLf5wc
зверніть увагу що два головних болгарських хана Аспарух та Курбат - поховані в Україні
05.08.2022 22:33 Відповісти
05.08.2022 21:44 Відповісти
Попроси щоб твою бабцю в Латвії вбили сусіди, та відпочинь у Юрмалі.
05.08.2022 21:44 Відповісти
Zēr gūt.
05.08.2022 21:46 Відповісти
УП пише, що у нас анулювали диппаспорти 225 нардепам за постійні закордонні поїздки без поважних причин. Навіть Хламідії. Що коїться.
05.08.2022 21:47 Відповісти
Та бабло вывозят стыренное. Свое давно, а теперь чужое за процент. легко допереть. За 20 последних лет из страны выкачали по относительным экспертным независимым показателям до 200 лярдов зелени.. А сколько куплено недвижимости? Там караул. А сколько вложено в бизнес как в чужой так и на подставных лиц?. В реале катастрофа.
05.08.2022 22:01 Відповісти
Туристичний сезон закінчується - чому б не призупинити? Болгари могли б і в травні це зробити.
05.08.2022 22:08 Відповісти
то теж дурніці, віза Д, по якої звичайно заїзжають росіяне - видається на 5 років
власники нерухомості її отримують, ці обмеження вдарили саме по тих, у кого Д закінчилася
але ніхто не заважає цю візу Д отримати у будь якому Болгарському посольстві у світі
05.08.2022 22:36 Відповісти
Добрий вечір!Щось вчора не вдалось знайти куди написати,або не правильно зрозуміли.
05.08.2022 23:17 Відповісти
Болгари,дякуєм за підтримку та солідарність!
05.08.2022 22:20 Відповісти
тому що склади ********* би
05.08.2022 23:12 Відповісти
Мода на свиню за столом швидко спливає.
05.08.2022 23:18 Відповісти
приведем короткий обзор того, что орки называют просто «За что вы нас не любите?» Думаю, что нам задавать эти вопросы нет смысла хотя бы потому, что гарантированно можно услышать прямой ответ, а иногда и прямой хук, тем не менее, они задают эти вопросы в разных местах. В Сети имеется масса видео, где орки хлопают глазками и рассказывают о том, что где-то в Европе они хотели взять автомобиль на прокат, а им его не дали. Когда они стали выяснять причину отказа, им культурно пояснили, что по паспорту с двуглавой курицей они ни у кого не получат автомобиля. Подобная же ситуация и с обслуживанием в ресторане. Как только там выяснили, что перед ними орки, их культурно вытурили из заведения, пояснив, что таких тут не обслуживают.

Но похоже на то, что цивилизованная Европа постепенно нашла выход из таких неприятных ситуаций. Там решили не доводить дело до такой ситуации, когда сотрудникам различных предприятий приходится что-то пояснять оркам. Поэтому ряд стран уже либо решили, либо решают вопрос о прекращении выдачи оркам виз либо полностью, либо прекратить выдавать визы для туристов. Недавно мы писали о результатах опроса в Финляндии, где население проголосовало за прекращение выдачи виз и о том, что этот же процесс уже запущен в Эстонии. И вот сегодня пресса мордора публикует вот такое сообщение:

«Латвийское посольство в России перестало принимать заявления на выдачу любых виз гражданам страны. Об этом сообщается в твиттере латвийской дипмиссии. Прием заявлений прекращен «на неопределенный срок». Единственным исключением станет необходимость поездки в Латвию на похороны кого-либо из живущих в стране близких родственников. Причину принятой меры в представительстве не пояснили».

Собственно говоря, они и не должны ничего пояснять, хотя вполне могли сказать о том, что у них вышла из строя турбина, поэтому прокачка виз и прекратилась. Какая турбина? А какая разница? Турбина и все тут. Кроме того, прекратить выдачу виз российским гражданам предлагали министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди и польский премьер Матеуш Моравецкий. Представители этих стран предлагают добавить такой запрет в новый пакет антироссийских санкций, оставив россиянам только визы для гуманитарных целей и посещения родственников, а также для журналистов и диссидентов.

Но наверное, самым интересным прямо сегодня стало сообщение, присланное одним из наших коллег непосредственно из Болгарии. Тут стоит заметить, что по рассказам одного из наших коллег, в Болгарии существует довольно крупная прослойка населения, которая страдает руссофилией или даже руссерастией. Оно и понятно, ведь Тодор Живков не просто вытравил им мозг, а вкрутил его в неподобающее место. Поэтому даже после его смерти остается вот такое психологическое извращение, которое даже сейчас, на фоне войны в Украине, никак не может рассосаться. Ну и потом, там стоит под горою Алёша и это их заводит больше, чем знаменитая песня о нем, которая начинается словами: «Алёша жарил на баяне, шумел-гудел посудою шалман…»

Так вот, коллега прислал ссылку на местный информационный ресурс «Сега», в котором говорится следующее:

«Консульский отдел Болгарии прекращает на неопределенный срок прием документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. Решение позиционируется как временное, сообщают российские СМИ. По данным туроператоров, болгарское консульство в Москве уведомило их о временной приостановке приема документов на туристическую визу и виз для владельцев недвижимости «в связи с текущей чрезвычайной ситуацией». Генеральное консульство Болгарии в Екатеринбурге временно закрыто».

Правда, наблюдатели поясняют, что это вызвано высылкой из мордора 14 болгарских дипломатов, но не будем забывать о том, что до этого Болгария выслала роту сотрудников ГРУ с дипломатическими паспортами. Сотня шпионов, скрепя чемоданами, отправилась к своему лаврову. Тем не менее, какой бы ни была причина, все движется в правильном направлении. И главное, через какое-то время просто некому и негде будет задавать тот самый вопрос: «За что вы нас не любите?»
06.08.2022 05:03 Відповісти
 
 