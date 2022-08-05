Болгарія вслід за Латвією призупинила видачу віз росіянам

Консульська служба Болгарії тимчасово припинила видачу туристичних віз росіянам. Причиною цього рішення, називають оголошення персонами нон грата 14 співробітників диппредставництва та консульських установ Болгарії в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію туроператорів Росії, передає Цензор.НЕТ.

Туроператори повідомляють, що консульство Болгарії в Москві сповістило їх про тимчасове призупинення приймання документів на отримання віз. Це буде стосуватись туристичних подорожей та власників нерухомості.

Рішення позиціонується як тимчасове. Але як довго триватиме ця пауза наразі невідомо.

Нагадаємо, що раніше Латвія припинила видавати візи росіянам. Єдиною можливістю потрапити у країну залишилась необхідність поїздки на похорон.