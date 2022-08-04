РУС
Новости
9 741 22

Бар в Грузии ввел "визы" для россиян. ДОКУМЕНТ

бар

Чтобы выпить в тбилисском баре Dedaena Bar, граждане РФ должны подтвердить, что осуждают войну против Украины и считают Крым, Абхазию и Осетию оккупированными.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

От российских посетителей заведения также требуют обращаться к персоналу на грузинском или английском языке, не принимать под хмельком участия в политических дискуссиях и не пытаться расплатиться рублями.

Администрация объясняет, что была вынуждена ввести "визы" "из-за деликатной политической ситуации и некоторых "плохих россиян", которые плохо вели себя в баре".

Также читайте: Ни один гражданин РФ еще не получил визу в Украину, - ГПСУ

Бар в Грузии ввел визы для россиян 01
Бар в Грузии ввел визы для россиян 02

виза (1240) Грузия (4514) россия (96924)
Топ комментарии
+28
Бару - зачот, прокацапському грузинському урядові - незачот
показать весь комментарий
04.08.2022 10:40 Ответить
+16
tak v etom i celj - bar bez kacapov
показать весь комментарий
04.08.2022 10:47 Ответить
+4
Цікаво, скільки кацапів підписало цей документ? Думаю, що 0.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:41 Ответить
Комментировать
Молодці;
І ще сцану тряпку на вході повісити, щоб пики витирали!
показать весь комментарий
04.08.2022 13:09 Ответить
Супер!
показать весь комментарий
04.08.2022 10:40 Ответить
надеюсь, письменно, под роспись?
показать весь комментарий
04.08.2022 10:40 Ответить
Это же какой-то позор
показать весь комментарий
04.08.2022 10:42 Ответить
Маленькая поправка: если голосовал за ввп, а сейчас сожалеет?
показать весь комментарий
04.08.2022 10:45 Ответить
"поправка" - а якщо наш голосував за зелених, а тепер шкодує? Пізно пити боржомі ...
показать весь комментарий
04.08.2022 10:47 Ответить
togda mozhno u dverei bara postojati
показать весь комментарий
04.08.2022 10:49 Ответить
Грузія-грузією, а от в чорногорії нашим непереливки. Виганяють з готелів і харчевень за Українську мову і символіку. Щоправда, на чорта взагалі туди пертись, до сербів ("незалежна" чорногорія-філія сербії, яка, в свою чергу є філією кацапії). Невже у нас немає де відпочити?
показать весь комментарий
04.08.2022 10:45 Ответить
В Чорногорії сильні просербскі настрої

Не можна нехтувати

Наші із прапором молодці - виховують "братушек"
показать весь комментарий
04.08.2022 13:12 Ответить
Нарешті,навіть гаманці кацапів не приваблюють власників бізнесу...
Адже,в готелі,де селилися рашисти,не хотіли селитися европейці.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:51 Ответить
👍👍👍👍👍👍СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
04.08.2022 10:54 Ответить
Є багато адекватних грузинів https://www.youtube.com/watch?v=tmblp60FmwE
показать весь комментарий
04.08.2022 10:55 Ответить
Бар это очень мило, но и Грузия и Молдавия отказались вводить санкции против России. Хитрожопость основное качество всех бывших совков.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:57 Ответить
И стоило регистрироваться ради этой *****, которую ты здесь нацарапал, кацап?



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 02.08.2022
показать весь комментарий
04.08.2022 11:17 Ответить
დიდი მადლობა გენაცვალებო ჩემო ძვირფასო ქართველებო!
показать весь комментарий
04.08.2022 11:24 Ответить
Грузия респект. Этот бар не единственный который не принимает москалей.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:29 Ответить
ахаха
ці питання мають бути внесені і до візової анкети яку заповнюють рузькі ваньки, які хочуть потрапити в Україну
показать весь комментарий
04.08.2022 11:31 Ответить
КаZZапам здесь явно не рады. Русофобия по-грузински.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:56 Ответить
 
 