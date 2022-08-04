Бар в Грузии ввел "визы" для россиян. ДОКУМЕНТ
Чтобы выпить в тбилисском баре Dedaena Bar, граждане РФ должны подтвердить, что осуждают войну против Украины и считают Крым, Абхазию и Осетию оккупированными.
Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.
От российских посетителей заведения также требуют обращаться к персоналу на грузинском или английском языке, не принимать под хмельком участия в политических дискуссиях и не пытаться расплатиться рублями.
Администрация объясняет, что была вынуждена ввести "визы" "из-за деликатной политической ситуации и некоторых "плохих россиян", которые плохо вели себя в баре".
І ще сцану тряпку на вході повісити, щоб пики витирали!
Не можна нехтувати
Наші із прапором молодці - виховують "братушек"
Адже,в готелі,де селилися рашисти,не хотіли селитися европейці.
ці питання мають бути внесені і до візової анкети яку заповнюють рузькі ваньки, які хочуть потрапити в Україну