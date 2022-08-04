УКР
Новини
9 741 22

Бар у Грузії запровадив "візи" для росіян. ДОКУМЕНТ

бар

Щоб випити в тбіліському барі "Dedaena Bar", громадяни РФ мають підтвердити, що засуджують війну проти України та вважають Крим, Абхазію та Осетію окупованими.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

Від російських відвідувачів закладу також вимагають звертатися до персоналу грузинською чи англійською мовою, не брати напідпитку участі в політичних дискусіях та не намагатися розплатитися рублями.

Адміністрація пояснює, що була змушена запровадити "візи" "через делікатну політичну ситуацію та деяких "поганих росіян", які погано поводилися в барі".

Бар у Грузії запровадив візи для росіян 01
Бар у Грузії запровадив візи для росіян 02

Топ коментарі
+28
Бару - зачот, прокацапському грузинському урядові - незачот
04.08.2022 10:40 Відповісти
+16
tak v etom i celj - bar bez kacapov
04.08.2022 10:47 Відповісти
+4
Цікаво, скільки кацапів підписало цей документ? Думаю, що 0.
04.08.2022 10:41 Відповісти
Молодці;
І ще сцану тряпку на вході повісити, щоб пики витирали!
04.08.2022 13:09 Відповісти
Супер!
04.08.2022 10:40 Відповісти
надеюсь, письменно, под роспись?
04.08.2022 10:40 Відповісти
Это же какой-то позор
04.08.2022 10:42 Відповісти
Маленькая поправка: если голосовал за ввп, а сейчас сожалеет?
04.08.2022 10:45 Відповісти
"поправка" - а якщо наш голосував за зелених, а тепер шкодує? Пізно пити боржомі ...
04.08.2022 10:47 Відповісти
togda mozhno u dverei bara postojati
04.08.2022 10:49 Відповісти
Грузія-грузією, а от в чорногорії нашим непереливки. Виганяють з готелів і харчевень за Українську мову і символіку. Щоправда, на чорта взагалі туди пертись, до сербів ("незалежна" чорногорія-філія сербії, яка, в свою чергу є філією кацапії). Невже у нас немає де відпочити?
04.08.2022 10:45 Відповісти
В Чорногорії сильні просербскі настрої

Не можна нехтувати

Наші із прапором молодці - виховують "братушек"
04.08.2022 13:12 Відповісти
Нарешті,навіть гаманці кацапів не приваблюють власників бізнесу...
Адже,в готелі,де селилися рашисти,не хотіли селитися европейці.
04.08.2022 10:51 Відповісти
👍👍👍👍👍👍СЛАВА УКРАИНЕ!
04.08.2022 10:54 Відповісти
Є багато адекватних грузинів https://www.youtube.com/watch?v=tmblp60FmwE
04.08.2022 10:55 Відповісти
Бар это очень мило, но и Грузия и Молдавия отказались вводить санкции против России. Хитрожопость основное качество всех бывших совков.
04.08.2022 10:57 Відповісти
И стоило регистрироваться ради этой *****, которую ты здесь нацарапал, кацап?



04.08.2022 11:17 Відповісти
დიდი მადლობა გენაცვალებო ჩემო ძვირფასო ქართველებო!
04.08.2022 11:24 Відповісти
Грузия респект. Этот бар не единственный который не принимает москалей.
04.08.2022 11:29 Відповісти
ахаха
ці питання мають бути внесені і до візової анкети яку заповнюють рузькі ваньки, які хочуть потрапити в Україну
04.08.2022 11:31 Відповісти
КаZZапам здесь явно не рады. Русофобия по-грузински.
04.08.2022 11:56 Відповісти
 
 