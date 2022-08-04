Бар у Грузії запровадив "візи" для росіян. ДОКУМЕНТ
Щоб випити в тбіліському барі "Dedaena Bar", громадяни РФ мають підтвердити, що засуджують війну проти України та вважають Крим, Абхазію та Осетію окупованими.
Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.
Від російських відвідувачів закладу також вимагають звертатися до персоналу грузинською чи англійською мовою, не брати напідпитку участі в політичних дискусіях та не намагатися розплатитися рублями.
Адміністрація пояснює, що була змушена запровадити "візи" "через делікатну політичну ситуацію та деяких "поганих росіян", які погано поводилися в барі".
І ще сцану тряпку на вході повісити, щоб пики витирали!
Не можна нехтувати
Наші із прапором молодці - виховують "братушек"
Адже,в готелі,де селилися рашисти,не хотіли селитися европейці.
ці питання мають бути внесені і до візової анкети яку заповнюють рузькі ваньки, які хочуть потрапити в Україну