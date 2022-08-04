Бар у Грузії запровадив "візи" для росіян. ДОКУМЕНТ

Щоб випити в тбіліському барі "Dedaena Bar", громадяни РФ мають підтвердити, що засуджують війну проти України та вважають Крим, Абхазію та Осетію окупованими.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

Від російських відвідувачів закладу також вимагають звертатися до персоналу грузинською чи англійською мовою, не брати напідпитку участі в політичних дискусіях та не намагатися розплатитися рублями.

Адміністрація пояснює, що була змушена запровадити "візи" "через делікатну політичну ситуацію та деяких "поганих росіян", які погано поводилися в барі".

