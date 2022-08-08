Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем гражданам России

Чтобы остановить аннексию Россией территории Украины, западные страны должны запретить въезд всем российским гражданам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

Зеленский заметил, что "важнейшие санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю". По его словам, россияне должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Некоторые критики утверждают, пишет издание, что запрет на въезд для всех россиян несправедливо отразится на тех, кто покинул страну из-за несогласия с действиями диктатора Владимира Путина.

Президент Украины отметил, что эти отличия не имеют значения: "Все россияне... пусть едут в Россию".

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"Тогда они поймут. Они говорят: "Эта [война] не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не правда ли?" Может. Население избрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него", - сказал президент.

Он добавил, будто обращаясь к россиянам: "Разве вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина".

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