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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем гражданам России

зеленський

Чтобы остановить аннексию Россией территории Украины, западные страны должны запретить въезд всем российским гражданам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

Зеленский заметил, что "важнейшие санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю". По его словам, россияне должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Некоторые критики утверждают, пишет издание, что запрет на въезд для всех россиян несправедливо отразится на тех, кто покинул страну из-за несогласия с действиями диктатора Владимира Путина.

Президент Украины отметил, что эти отличия не имеют значения: "Все россияне... пусть едут в Россию".

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"Тогда они поймут. Они говорят: "Эта [война] не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не правда ли?" Может. Население избрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него", - сказал президент.

Он добавил, будто обращаясь к россиянам: "Разве вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина".

Также читайте: США предоставят Украине новый пакет военной помощи в $1 млрд, - Пентагон

Европа (1911) запрет (1708) Зеленский Владимир (20742) россия (96038)


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Топ комментарии
+52
Сначала хорошо бы самому перестать выдавать гражданство москальским подданным.
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08.08.2022 22:13
+43
Такий собі маршал всього світу. Дерьмака за сраку взяти не може, зате вказівки дає. Хто ти такий?
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08.08.2022 22:13
+36
Чому захід зобов'язаний робити те, що Україна не хоче робити?
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08.08.2022 22:11
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Правила форума Совет форумчан
кого, кроме Корбана лишили гражданства???
(в тайном царском указе было минимум 10 отверженных))
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08.08.2022 22:11 Ответить
Гражданина України, киевлянина по рождению Артеменко
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08.08.2022 22:19 Ответить
этот чё ли?
///
29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Артеменко гражданства. Сам экс-депутат признал, что у него было гражданство Канады.
На этом он не остановился и обратился в суд, чтобы тот признал противоправными эти действия.
Суд этот иск отклонил.
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08.08.2022 22:28 Ответить
не киянина а кремлевского холуя так что ты спалился бот кацапский
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09.08.2022 03:25 Ответить
Чому захід зобов'язаний робити те, що Україна не хоче робити?
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08.08.2022 22:11 Ответить
Такий собі маршал всього світу. Дерьмака за сраку взяти не може, зате вказівки дає. Хто ти такий?
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08.08.2022 22:13 Ответить
Шмарклєон Боневтік перший
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08.08.2022 22:37 Ответить
Сначала хорошо бы самому перестать выдавать гражданство москальским подданным.
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08.08.2022 22:13 Ответить
Та оно все время говорит одно, а делает совсем другое. Дебил, *****!
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08.08.2022 22:19 Ответить
а ти, зелупко, вже заборонив в'їзд в Україну???? двбб блд!!!!!!
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08.08.2022 22:13 Ответить
так їм і треба *****
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08.08.2022 22:13 Ответить
ЗЕ вже командує Європою.
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08.08.2022 22:14 Ответить
Буба, не напрягайся. Відпочивай від трудів тяжких читання тестів з суфлера та закликів. Передай і ці повноваження дерьмаку.
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08.08.2022 22:15 Ответить
Eto dumali zdelat,no kak bi togda nemogut prijexat opozicineri.Realno nado eto zdelat stob kacapi nejezdeli po Evrope.
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08.08.2022 22:16 Ответить
Опозиційний революціонер повинен іти у маси трудящіхся, створювати робочі гуртки та потай друкувати газети на папіросному папері...

Не треба нас дурити!
Ми історію КПСС вчили....
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08.08.2022 22:20 Ответить
Тільки так можна підготувати революцію в Росії
А якщо революціонер-опозиціонер виїде, то "дуже далеко він буде от народа"
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08.08.2022 22:23 Ответить
каждый русский оппозиционер заканчивается на укр. вопросе.
навальный в помощь
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08.08.2022 22:30 Ответить
Навальный - оппозиционер? Поп Гапон он и провокатор... сколько активной молодежи из-за него в тюрьмах сейчас?
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09.08.2022 00:20 Ответить
назовите другого у них
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09.08.2022 01:57 Ответить
в рашке нет реальной опозиции неужели ты такой тупой что этого не понимаешь..
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09.08.2022 03:28 Ответить
Збирайте "опозиціонерів" мокшанських,якщо історія вас так нічому не навчила.НЕМА хороших кацапів.Вони не асимілюються,а починають створювати копію своєї смердючої рашки всюди,де притулять свїй зад.А потім "путєнввєді" не за горами
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08.08.2022 22:41 Ответить
Думка добра.Але захід як і весь світ сцикло і продажне лайно.
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08.08.2022 22:16 Ответить
какая добрая думка? зеленский трепло - ему ПЕТИЦИЮ уже предложили на запрет вьезд твоим кацапам - а оно **** переводит стрелки на Европу
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09.08.2022 03:29 Ответить
А СКОЛЬКІМ БАУМАНАМ СМОТРЯЩИМ ЗА РАШІСТСКІМИГРОВЫМ БІЗНЕСОМ В УКРАІНЕ ДАЛ ГРАЖДАНСТТВО - или друзьям Арахамии можно?
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08.08.2022 22:16 Ответить
обоиганії доведеться бабло віддавати, шмаркля сказало чмигалю розібратися з ліцензією кацапам на гральний бізнес. і хоче чи не хоче, а доведеться анулювати
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08.08.2022 22:40 Ответить
правильное требование...
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08.08.2022 22:17 Ответить
Правильне?
Можливо, потрібно з себе починати?
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08.08.2022 22:18 Ответить
какое правильное? пусть сам пример покажет - зеленый пистун
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09.08.2022 03:30 Ответить
Абрамовича вже від санкцій відмазали...залишається лише агітувати боротися за Україну інші держави....
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08.08.2022 22:17 Ответить
Абрамович буде коштувати Україні міліарди втрачених репарацій!!!! 👿
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08.08.2022 22:25 Ответить
Жодного цента.
Бо якщо питання репарацій, доручити єрмакам, або арахаміям, то ще не відомо чи будуть взагалі репарації!
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08.08.2022 23:02 Ответить
З Єрмака и ще не відомо хто кому репарації платити буде. Хоча... можна здогадатися.
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08.08.2022 23:07 Ответить
Така можливість існує, що при зеленому Україна буде платити оркам репарації.
Ось призначив же ж всім євреям пенсіонерам, які виїхали з України на пмж до Ізраїлю довічну пенсію у розмері 2000 шекелів (це десь 23 000 грн, хоча курс вже інший, то мабуть десь до 40 000 грн)
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09.08.2022 00:06 Ответить
Зато він поділився поділится грошиками
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09.08.2022 02:09 Ответить
Спочатку поясни,як під час війни Борис Баум видав ліцензію кацапським букмекерам 1XBet.Це як можна назвати?
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08.08.2022 22:18 Ответить
Aes non olet
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08.08.2022 22:42 Ответить
Це крок вперед. Далі перекривай кордон з білорусами.
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08.08.2022 22:19 Ответить
ты идиот? веришь треплу зеленскому
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09.08.2022 03:32 Ответить
??? Воно так каже , наче його моносброд вже проголосував за заборону в'їзду в Україну кацапам. Насилу протягом візовий режим бл. Що за кіньчена звичка від когось щось вимагати, коли в самого кацапи повзають де хочуть по країні, альфа банки норм працюють, готелі , бізнеси і тд . Він що реально думає що в світі всі такі ж довбні тупі як його виборці?
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08.08.2022 22:23 Ответить
Аплодую
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09.08.2022 00:08 Ответить
Зэлик, запрети уже гундяйскую секту.
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08.08.2022 22:24 Ответить
Це давно треба було. Кожний кацап за кордоном потенціальний агент ФСБ.
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08.08.2022 22:24 Ответить
А кацапи в Україні?
Чи то таке?
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08.08.2022 22:30 Ответить
ета другоє
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08.08.2022 22:43 Ответить
Думка добра, але не Лідорська.
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08.08.2022 22:25 Ответить
Наш лідор не думає,він артист розмовного жанру-що напишуть,те й читає.Не лідорська то справа-думати.Для того завгосп є.Але в даному випадку певно хтось папірці підмінив,от лідор і "видав нагора" хоч щось потрібне
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08.08.2022 22:35 Ответить
Пример покажи прежде чем других призывать, козявка зеленая.
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08.08.2022 22:29 Ответить
з 2008р. треба було так зробити
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08.08.2022 22:30 Ответить
з 1991, і не видавати тоді громадянство тому зброду понавезеному.
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08.08.2022 22:45 Ответить
я об этом говорю с 24.02
и визы аннулировать. Всем.
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08.08.2022 22:31 Ответить
Цей дебіл хоч читає, що сам підписує. У нас зробили візовий режим з рашкою, а Захід хай забороняє в'їзд.
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08.08.2022 22:33 Ответить
то просто ЗЕцыцько сьодні шось крепецьке втягнув, от його і вковбасило!!))))
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08.08.2022 22:37 Ответить
Авен, Фридман россияне или уже украинцы?
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08.08.2022 22:38 Ответить
Кацапу:
"Широка страна твоя родная.
Много в ней лесов, полей и рек.
Ты другой страны не знаешь, где так вольно дышит человек".

Так почему бы тебе, тварь, не ездить по свой широкой и огромной стране, а зачем ты тварь прешься в маленькую Европу и США.

А, понял. Они едут туда, чтобы, когда время настанет, быть наводчиками для артилерии козломордых.
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08.08.2022 22:38 Ответить
А не надо было искать мир в глазах путина в 2019м. Надо было развивать ракетную программу, чтобы в ответ на обстрелы украинских городов можно было обстрелять кремль.
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08.08.2022 22:41 Ответить
А слабо запретить визовый режим с кацапстаном и запретить въезд в Украину ещё и с бульбашии!
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08.08.2022 22:46 Ответить
Воно ж мнить себе ******** Макіавеллі: всі дурні навколо, один він геній!
Захід нехай забороняє в'їзд рашистів, вводить ембарго, та визнає їх терористами: а ми лише візовий режим + липовий закон про визнання кацапії, країною-терористом.
Думає, що всіх переграє, бо ж крутий хлопець: до нього навіть Боріс Джонсон тричі приїздив!
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08.08.2022 22:57 Ответить
Все правильно Владимир Александрович,давно пора сделать с них Сев.Корею 2
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08.08.2022 22:47 Ответить
не пались бот - кому ты веришь? зеленому треплу
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09.08.2022 03:38 Ответить
а недограждане Украины могут с двумя паспортами ездить куда хотят? сначала разобраться нужно со своими коллаборантами и сепарней, которые благодаря наличию паспорта Украины ездят по Европе и гадят на Украину. А потом используя паспорт с курицей получают вторую пенсию.
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08.08.2022 22:53 Ответить
а как ты с ними разберешься? их до хрена - так что это не реально
много сепаров и лугандонцев с украинсими паспортами ********* в Европу а не в свою *********
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09.08.2022 03:40 Ответить
А пересiчний українець, вiйсковозобовязаний, може поїхати в Европу?
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08.08.2022 22:57 Ответить
может кацап - в мирное время после победы над твоей ублюдочной рашкой
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09.08.2022 03:41 Ответить
Тобто посидю в Румунiї до перемоги.
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09.08.2022 06:42 Ответить
Все свинособаки должны жить на своей зоне за колючей проволокой и не пользоваться благами Западной Цивилизации. Только тогда эти людоеды начнут жрать друг друга и перестанут нести угрозу всему Миру.
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08.08.2022 22:57 Ответить
Петиція до президента про забарону в'їзду росіян в Україну на сьогодні набрала 25000 голосів. Пане Зеленський, так підтримайте волю народу своїм указом; продемонструйте, що ваші заклики до західних держав про заборону в'їзду росіянам не пустозвонство мудозвона.
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08.08.2022 22:59 Ответить
трепло оно носатое - лапшу вешает всем на лево и на право
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09.08.2022 03:42 Ответить
Не лише заборонити в'їзд, а й вигнати тих, хто отримав різні дозволи на довготривале мешкання, має там житло, бізнес, студентів, словом, всіх. Тільки тоді в рф дійсно з'явиться група ображених на владу людей, яка захоче повернутися на Захід, або до звичного комфортного корита. Лишень ця група може бути реальними опозиціонерами, бо добре знає, що втратила і що отримала.
Всі інші кацапи - раби, а ці вигнанці ще спробують поборотися. Ну, і західним розвідками треба підготувати серед них кадри, але про це і без мене знають.
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08.08.2022 23:01 Ответить
Та воно так, але що я бачу, вони дуже тiкають, але разом з Донбасом, Херсоном, Мелітополем, а там ще й Харків з Одесою і Миколаєвом. Не турбує?
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09.08.2022 06:54 Ответить
А Україна заборонила хіба в'їзд кацапів!? Тільки візовий режим зробила. Кацапського лайна та прокремлівськи налаштованих виродків вже стільки понаїхало на Захід, але "пізно всрались" як кажуть, схоже західні країни це так само влаштовує як влаштовувало "українську" владу до 24 лютого. Смерть росіїї і русні!!!
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08.08.2022 23:06 Ответить
Цілком підтримую! Навіть початок обговорення цієї теми вже є кроком до тотальної ізоляції **********.
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08.08.2022 23:12 Ответить
Якби тільки ЗЄ не казав одне, а робив інше.

Він же сам кацапам громадянство України роздає.
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09.08.2022 01:17 Ответить
Який цинізм.
А люди закликають тебе випустити студентів. Бо погранці посилаються на твій усний наказ.
Підтираєте коменти і робите вигляд, що нічого не трапилось - значить на крадії і капелюх горить.
Випустіть студентів! Поки на вас не подали позов до міжнародоного суду.
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08.08.2022 23:42 Ответить
Ти сам хоча б приклад дав, 90% влади мають громадянство орків, московити сидять на всіх гілках влади , твоє оточення призначено з орків
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08.08.2022 23:58 Ответить
Пусть хороших русских пускают, а плохих русских не пускают (задумалась), или наоборот - пусть тама их перевоспитывают на хороших, вот.
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09.08.2022 00:00 Ответить
ты чего несешь кацапка? нет хороших русских - они все в душе имперцы епанные
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09.08.2022 03:44 Ответить
Ой, тупый вуйко з полоныны злиз - цоп, цебе в стойло... Ты про такэ поняття як САРКАЗМ чув?
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09.08.2022 05:38 Ответить
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09.08.2022 00:23 Ответить
Начала спецаперацыы:
https://t.me/Tsaplienko/12965
И её кабздец:
https://t.me/Tsaplienko/12971
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09.08.2022 00:42 Ответить
Он футболку хоть стирает? Или ему партию одинаковых закупили для имиджа только вылезшего из окопа? Хоть бы постеснялся перед ребятами, которые жизнями рискуют на нуле каждый день.
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09.08.2022 00:44 Ответить
Це ж призиває той самий чувак, що роздає кацапам українське громадянство й забирає громадянство в українців?

Та не може бути такого!!!
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09.08.2022 01:15 Ответить
А санкції через відвідування Криму з такого собі Добронравова хто постарався, щоб зняли? Ілі ета "Свати", ета - другоє.
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09.08.2022 01:29 Ответить
Зєлєнскій Прєзідєнт Міііііірааа!

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09.08.2022 01:56 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/138774 НА 50 РОКІВ
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09.08.2022 02:10 Ответить
От ідіот, закликає світ робити те, що не робить сам... це сюр блін...
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09.08.2022 05:41 Ответить
Молодец Вова. Сбежали из рашки и думают что умыли руки. Надо их добивать.
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09.08.2022 07:34 Ответить
западные страны должны......
Земля, чого вони тобі винні? Спасибі, що допомагають.
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09.08.2022 08:20 Ответить
Взагалі-то повне знищення Росії (а подібна заборона -- є елементом економічно-політичного знищення) є в інтересах самого Заходу.
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09.08.2022 14:37 Ответить
Зеля любить щось указувати західним странам. А там такий же візовий режим для росіян як і в Україні.
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09.08.2022 10:29 Ответить
Українцям самим прийдеться наводити порядок при владі, президент не може чи не хоче, тому йому потрібно допомогти. Біля зе засіло стільки сміття, що поки їх не приберуть, добре не буде. Коней на переправі міняють, якщо вони безсилі...
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09.08.2022 10:31 Ответить
Тобто ми воюємо і в нас для них візи. А Європа має заборонити?
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09.08.2022 10:38 Ответить
Формально візи можна не видавати (взагалі) -- достатньо для цього лише політичної волі.
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09.08.2022 14:35 Ответить
Треба не лише заборонити російським громадянам поїздки на Захід, а ще й вигнати з Заходу всіх російських громадян, які там вже знаходяться, за дуже просто схемою: хочеш залишитися на Заході, публічно відмовся від російського громадянства, знищивши свій паспорт, та на відео засуди дії Росії і назви Путіна х...ом; а ні, тоді в 48 годин забирайся на історичну батьківщину, залишивши безплатно на Заході все своє майно і кошти (тож Захід від цього не дуже постраждає).
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09.08.2022 14:33 Ответить
Eсть одна маленькая проблема: законодательства западных стран прямо запрещают дискриминацию граждан (в т.ч. натурализованных) и других легальных жителей по принципу расы и национального происхождения. Тут только начни и пойдет. Ладно, кацапав выгнали. А арабы? На хер арабы, от них терроризм. Негров тоже нахер в Африку - от них преступность, срач и они все равно не работают. Или вот евреи: они лояльны только другим евреям и Израилю, а не родине, и как известно, не способны на возвышенные и благородные чувства. И вообще, на хер тут румыны, болгары, и проч. И это найдет отклик у части коренного населения: Брексит произошел, в принципе, потому что британскую глубинку ******* польские гастарбайтеры. Но такие законы приняты не будут. Потому что время другое, совсем
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10.08.2022 07:15 Ответить
 
 