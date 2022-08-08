Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем гражданам России
Чтобы остановить аннексию Россией территории Украины, западные страны должны запретить въезд всем российским гражданам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.
Зеленский заметил, что "важнейшие санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю". По его словам, россияне должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".
Некоторые критики утверждают, пишет издание, что запрет на въезд для всех россиян несправедливо отразится на тех, кто покинул страну из-за несогласия с действиями диктатора Владимира Путина.
Президент Украины отметил, что эти отличия не имеют значения: "Все россияне... пусть едут в Россию".
"Тогда они поймут. Они говорят: "Эта [война] не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не правда ли?" Может. Население избрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него", - сказал президент.
Он добавил, будто обращаясь к россиянам: "Разве вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина".
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(в тайном царском указе было минимум 10 отверженных))
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29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Артеменко гражданства. Сам экс-депутат признал, что у него было гражданство Канады.
На этом он не остановился и обратился в суд, чтобы тот признал противоправными эти действия.
Суд этот иск отклонил.
трудів тяжкихчитання тестів з суфлера та закликів. Передай і ці повноваження дерьмаку.
Не треба нас дурити!
Ми історію КПСС вчили....
А якщо революціонер-опозиціонер виїде, то "дуже далеко він буде от народа"
навальный в помощь
Можливо, потрібно з себе починати?
Бо якщо питання репарацій, доручити єрмакам, або арахаміям, то ще не відомо чи будуть взагалі репарації!
Ось призначив же ж всім євреям пенсіонерам, які виїхали з України на пмж до Ізраїлю довічну пенсію у розмері 2000 шекелів (це десь 23 000 грн, хоча курс вже інший, то мабуть десь до 40 000 грн)
поділивсяподілится грошиками
Чи то таке?
и визы аннулировать. Всем.
"Широка страна твоя родная.
Много в ней лесов, полей и рек.
Ты другой страны не знаешь, где так вольно дышит человек".
Так почему бы тебе, тварь, не ездить по свой широкой и огромной стране, а зачем ты тварь прешься в маленькую Европу и США.
А, понял. Они едут туда, чтобы, когда время настанет, быть наводчиками для артилерии козломордых.
Захід нехай забороняє в'їзд рашистів, вводить ембарго, та визнає їх терористами: а ми лише візовий режим + липовий закон про визнання кацапії, країною-терористом.
Думає, що всіх переграє, бо ж крутий хлопець: до нього навіть Боріс Джонсон тричі приїздив!
много сепаров и лугандонцев с украинсими паспортами ********* в Европу а не в свою *********
Всі інші кацапи - раби, а ці вигнанці ще спробують поборотися. Ну, і західним розвідками треба підготувати серед них кадри, але про це і без мене знають.
Він же сам кацапам громадянство України роздає.
А люди закликають тебе випустити студентів. Бо погранці посилаються на твій усний наказ.
Підтираєте коменти і робите вигляд, що нічого не трапилось - значить на крадії і капелюх горить.
Випустіть студентів! Поки на вас не подали позов до міжнародоного суду.
https://t.me/Tsaplienko/12965
И её кабздец:
https://t.me/Tsaplienko/12971
Та не може бути такого!!!
Земля, чого вони тобі винні? Спасибі, що допомагають.