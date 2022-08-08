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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский создал Координационный совет по защите и безопасности детей

діти

Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по защите и безопасности детей. Совет будет консультативно-совещательным органом при президенте и будет отвечать за защиту прав и безопасность детей в условиях военного положения.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №568/2022 обнародован на официальном сайте главы государства.

Главой Координационного совета является руководитель ОПУ Андрей Ермак. Секретарем – советник – уполномоченный главы государства по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Основные задачи совета:

  • системный анализ ситуации, определение направлений и приоритетов по защите прав и безопасности детей, прежде всего в условиях военного положения;
  • недопущение принудительной депортации юных граждан Украины за пределы государства;
  • внесение на рассмотрение президенту предложений о возможных путях решения вопросов защиты прав и безопасности детей;
  • подготовка проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективного расследования преступлений против детей, фактов их принудительной депортации за пределы государства;
  • мониторинг ситуации по установлению, нахождению и возвращению детей, принудительно перемещенных с временно оккупированных территорий Украины;

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Напомним, с 1 августа в Украине начал свою работу государственный портал розыска детей "Дети войны". Информационная платформа будет помогать родителям и правоохранительным органам собирать информацию о детях, пострадавших во время войны, в частности пропали без вести или были незаконно депортированы в Россию.

ВР (29272) дети (6554) защита (187) Президент (4424)


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Топ комментарии
+14
Ану кажи як ти захистив дітей здавши південь рашистам.
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08.08.2022 21:58
+12
Головою Координаційної ради є керівник ОПУ Єрмак(С).
Вже навіть і не смішно.Той завхоз і до дітей добрався.Чи на ту раду бабла планують відвалити,тому головний двірник шапіто вже й там "керує".
Гидота пліснява,яка ви вже в печінках сидите.
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08.08.2022 22:00
+11
Це триндець. Кличте санітарів.
Головою Координаційної ради є керівник ОПУ Андрій Єрмак.
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08.08.2022 22:08
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Правила форума Совет форумчан
нєлох, та не стісняйся, давай вже дєрьмака царьом назначай.
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08.08.2022 21:58 Ответить
Хрен йому, підгузки нехай поміняє.
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08.08.2022 22:11 Ответить
Как всегда - ИМИТАЦИЯ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....... ..... ..
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09.08.2022 01:34 Ответить
Зеля створює постійно хаос або якісь ради, групи, штаби, хоча "какая разніца".
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08.08.2022 21:58 Ответить
Ану кажи як ти захистив дітей здавши південь рашистам.
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08.08.2022 21:58 Ответить
Знову Єрмак голова. Вова, не перегружай роботою крота. Не встигатиме державу здавати...
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08.08.2022 21:58 Ответить
Головою Координаційної ради є керівник ОПУ Єрмак(С).
Вже навіть і не смішно.Той завхоз і до дітей добрався.Чи на ту раду бабла планують відвалити,тому головний двірник шапіто вже й там "керує".
Гидота пліснява,яка ви вже в печінках сидите.
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08.08.2022 22:00 Ответить
а ви собі думали, одностатеві "шлюби" легалізують насправді не для того щоб партнери могли одне одному спадок залишати, вони і до того це право мали як і будь-який іншій громадянин, адже в пасорті графа - орієнтація відсутня, і нетрадиційна орієнтація не означає що людина не дієздатна і не може своєю власністю розпоряджатися. Легалізація одностатевих "шлюбів" потрібна щоб можна було усиновлювати дітей. Зараз багато дітей залишилося без батьківської опіки і замість опікуватися дітлахами, як завжди розпіл бабла і муткі, хто за дітей вступиться, як у них батьків немає то й вступитися немає кому. В Японії, після війни з Кореєю, теж багато сиріт позалишалося, і щоб діти не трафили до сиротинців, японці всиновлювали дітей своїх рідних, дітей своїх знайомих і навіть сусідських.
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08.08.2022 22:06 Ответить
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08.08.2022 22:11 Ответить
угу..ще й опікуватись дітьми почне..людина, в якої ні сім'ї ні дітей
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08.08.2022 22:25 Ответить
Він що реально такий й#бнутий, геть без почуття самозахисту? Яка це вже посада дєрьмака? Яка в нього взагалі освіта бл? Кошти хочеш на#бать шашличник з заочною юридичною освітою? Та американцям пох ти хоч свого господаря назначай на всі посади, аж до головної прибиральниці опи, коли вони вірішать вони зіллють все що про вас знають і тоді вам *******.
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08.08.2022 22:03 Ответить
Дерьмак - президент, а Боневтик - его говорящая дупа. Ну шо, поржали?
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08.08.2022 22:07 Ответить
Це триндець. Кличте санітарів.
Головою Координаційної ради є керівник ОПУ Андрій Єрмак.
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08.08.2022 22:08 Ответить
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08.08.2022 22:10 Ответить
Это правильно ! Всё ж у него двое .Надо подумать об их безопасности... Толко чтоб не создавать панику при этом...
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08.08.2022 22:52 Ответить
Своїх повивозили, а чуже не болить. Сьогодні цинічно заборонив виїзд студентів і все дітям, ага.
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08.08.2022 23:52 Ответить
 
 