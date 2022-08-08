Зеленский создал Координационный совет по защите и безопасности детей
Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по защите и безопасности детей. Совет будет консультативно-совещательным органом при президенте и будет отвечать за защиту прав и безопасность детей в условиях военного положения.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №568/2022 обнародован на официальном сайте главы государства.
Главой Координационного совета является руководитель ОПУ Андрей Ермак. Секретарем – советник – уполномоченный главы государства по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.
Основные задачи совета:
- системный анализ ситуации, определение направлений и приоритетов по защите прав и безопасности детей, прежде всего в условиях военного положения;
- недопущение принудительной депортации юных граждан Украины за пределы государства;
- внесение на рассмотрение президенту предложений о возможных путях решения вопросов защиты прав и безопасности детей;
- подготовка проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективного расследования преступлений против детей, фактов их принудительной депортации за пределы государства;
- мониторинг ситуации по установлению, нахождению и возвращению детей, принудительно перемещенных с временно оккупированных территорий Украины;
Напомним, с 1 августа в Украине начал свою работу государственный портал розыска детей "Дети войны". Информационная платформа будет помогать родителям и правоохранительным органам собирать информацию о детях, пострадавших во время войны, в частности пропали без вести или были незаконно депортированы в Россию.
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Вже навіть і не смішно.Той завхоз і до дітей добрався.Чи на ту раду бабла планують відвалити,тому головний двірник шапіто вже й там "керує".
Гидота пліснява,яка ви вже в печінках сидите.
Головою Координаційної ради є керівник ОПУ Андрій Єрмак.