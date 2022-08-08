Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії
Щоб зупинити анексію Росією території України, західні країни мають заборонити в’їзд усім російським громадянам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський зауважив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів, тому що росіяни відбирають чужу землю". За його словами, росіяни мають "жити у своєму світі, доки не змінять своєї філософії".
Деякі критики стверджують, пише видання, що заборона на в'їзд для всіх росіян несправедливо позначиться на тих, хто залишив країну через незгоду з діями диктатора Володимира Путіна.
Президент України зазначив, що ці відмінності не мають значення: "Всі росіяни... нехай їдуть до Росії".
"Тоді вони зрозуміють. Вони кажуть: "Ця [війна] не має до нас жодного стосунку. Усе населення не може нести відповідальність, чи не так?" Може. Населення обрало цей уряд і не бореться з ним, не сперечається з ним, не кричить на нього", – сказав президент.
Він додав, ніби звертаючись до росіян: "Хіба ви не хочете цієї ізоляції? Ви кажете всьому світу, що він має жити за вашими правилами. Тоді йдіть і живіть там. Це єдиний спосіб вплинути на Путіна".
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(в тайном царском указе было минимум 10 отверженных))
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29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Артеменко гражданства. Сам экс-депутат признал, что у него было гражданство Канады.
На этом он не остановился и обратился в суд, чтобы тот признал противоправными эти действия.
Суд этот иск отклонил.
трудів тяжкихчитання тестів з суфлера та закликів. Передай і ці повноваження дерьмаку.
Не треба нас дурити!
Ми історію КПСС вчили....
А якщо революціонер-опозиціонер виїде, то "дуже далеко він буде от народа"
навальный в помощь
Можливо, потрібно з себе починати?
Бо якщо питання репарацій, доручити єрмакам, або арахаміям, то ще не відомо чи будуть взагалі репарації!
Ось призначив же ж всім євреям пенсіонерам, які виїхали з України на пмж до Ізраїлю довічну пенсію у розмері 2000 шекелів (це десь 23 000 грн, хоча курс вже інший, то мабуть десь до 40 000 грн)
поділивсяподілится грошиками
Чи то таке?
и визы аннулировать. Всем.
"Широка страна твоя родная.
Много в ней лесов, полей и рек.
Ты другой страны не знаешь, где так вольно дышит человек".
Так почему бы тебе, тварь, не ездить по свой широкой и огромной стране, а зачем ты тварь прешься в маленькую Европу и США.
А, понял. Они едут туда, чтобы, когда время настанет, быть наводчиками для артилерии козломордых.
Захід нехай забороняє в'їзд рашистів, вводить ембарго, та визнає їх терористами: а ми лише візовий режим + липовий закон про визнання кацапії, країною-терористом.
Думає, що всіх переграє, бо ж крутий хлопець: до нього навіть Боріс Джонсон тричі приїздив!
много сепаров и лугандонцев с украинсими паспортами ********* в Европу а не в свою *********
Всі інші кацапи - раби, а ці вигнанці ще спробують поборотися. Ну, і західним розвідками треба підготувати серед них кадри, але про це і без мене знають.
Він же сам кацапам громадянство України роздає.
А люди закликають тебе випустити студентів. Бо погранці посилаються на твій усний наказ.
Підтираєте коменти і робите вигляд, що нічого не трапилось - значить на крадії і капелюх горить.
Випустіть студентів! Поки на вас не подали позов до міжнародоного суду.
https://t.me/Tsaplienko/12965
И её кабздец:
https://t.me/Tsaplienko/12971
Та не може бути такого!!!
Земля, чого вони тобі винні? Спасибі, що допомагають.