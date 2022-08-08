Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії

Щоб зупинити анексію Росією території України, західні країни мають заборонити в’їзд усім російським громадянам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зауважив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів, тому що росіяни відбирають чужу землю". За його словами, росіяни мають "жити у своєму світі, доки не змінять своєї філософії".

Деякі критики стверджують, пише видання, що заборона на в'їзд для всіх росіян несправедливо позначиться на тих, хто залишив країну через незгоду з діями диктатора Володимира Путіна.

Президент України зазначив, що ці відмінності не мають значення: "Всі росіяни... нехай їдуть до Росії".

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"Тоді вони зрозуміють. Вони кажуть: "Ця [війна] не має до нас жодного стосунку. Усе населення не може нести відповідальність, чи не так?" Може. Населення обрало цей уряд і не бореться з ним, не сперечається з ним, не кричить на нього", – сказав президент.

Він додав, ніби звертаючись до росіян: "Хіба ви не хочете цієї ізоляції? Ви кажете всьому світу, що він має жити за вашими правилами. Тоді йдіть і живіть там. Це єдиний спосіб вплинути на Путіна".

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