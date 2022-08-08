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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд усім громадянам Росії

зеленський

Щоб зупинити анексію Росією території України, західні країни мають заборонити в’їзд усім російським громадянам.

Як  передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зауважив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів, тому що росіяни відбирають чужу землю". За його словами, росіяни мають "жити у своєму світі, доки не змінять своєї філософії".

Деякі критики стверджують, пише видання, що заборона на в'їзд для всіх росіян несправедливо позначиться на тих, хто залишив країну через незгоду з діями диктатора Володимира Путіна.

Президент України зазначив, що ці відмінності не мають значення: "Всі росіяни... нехай їдуть до Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборонити в'їзд громадянам РФ на 50 років: Петиція набрала 25 тис. голосів

"Тоді вони зрозуміють. Вони кажуть: "Ця [війна] не має до нас жодного стосунку. Усе населення не може нести відповідальність, чи не так?" Може. Населення обрало цей уряд і не бореться з ним, не сперечається з ним, не кричить на нього", – сказав президент.

Він додав, ніби звертаючись до росіян: "Хіба ви не хочете цієї ізоляції? Ви кажете всьому світу, що він має жити за вашими правилами. Тоді йдіть і живіть там. Це єдиний спосіб вплинути на Путіна".

Також читайте: Несправедливо, що росіяни можуть вільно подорожувати Європою, - прем’єр Фінляндії Марін

Автор: 

Європа (1872) заборона (1461) Зеленський Володимир (24222) росія (65856)


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Топ коментарі
+52
Сначала хорошо бы самому перестать выдавать гражданство москальским подданным.
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08.08.2022 22:13
+43
Такий собі маршал всього світу. Дерьмака за сраку взяти не може, зате вказівки дає. Хто ти такий?
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08.08.2022 22:13
+36
Чому захід зобов'язаний робити те, що Україна не хоче робити?
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08.08.2022 22:11
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кого, кроме Корбана лишили гражданства???
(в тайном царском указе было минимум 10 отверженных))
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08.08.2022 22:11 Відповісти
Гражданина України, киевлянина по рождению Артеменко
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08.08.2022 22:19 Відповісти
этот чё ли?
///
29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Артеменко гражданства. Сам экс-депутат признал, что у него было гражданство Канады.
На этом он не остановился и обратился в суд, чтобы тот признал противоправными эти действия.
Суд этот иск отклонил.
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08.08.2022 22:28 Відповісти
не киянина а кремлевского холуя так что ты спалился бот кацапский
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09.08.2022 03:25 Відповісти
Чому захід зобов'язаний робити те, що Україна не хоче робити?
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08.08.2022 22:11 Відповісти
Такий собі маршал всього світу. Дерьмака за сраку взяти не може, зате вказівки дає. Хто ти такий?
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08.08.2022 22:13 Відповісти
Шмарклєон Боневтік перший
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08.08.2022 22:37 Відповісти
Сначала хорошо бы самому перестать выдавать гражданство москальским подданным.
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08.08.2022 22:13 Відповісти
Та оно все время говорит одно, а делает совсем другое. Дебил, *****!
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08.08.2022 22:19 Відповісти
а ти, зелупко, вже заборонив в'їзд в Україну???? двбб блд!!!!!!
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08.08.2022 22:13 Відповісти
так їм і треба *****
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08.08.2022 22:13 Відповісти
ЗЕ вже командує Європою.
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08.08.2022 22:14 Відповісти
Буба, не напрягайся. Відпочивай від трудів тяжких читання тестів з суфлера та закликів. Передай і ці повноваження дерьмаку.
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08.08.2022 22:15 Відповісти
Eto dumali zdelat,no kak bi togda nemogut prijexat opozicineri.Realno nado eto zdelat stob kacapi nejezdeli po Evrope.
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08.08.2022 22:16 Відповісти
Опозиційний революціонер повинен іти у маси трудящіхся, створювати робочі гуртки та потай друкувати газети на папіросному папері...

Не треба нас дурити!
Ми історію КПСС вчили....
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08.08.2022 22:20 Відповісти
Тільки так можна підготувати революцію в Росії
А якщо революціонер-опозиціонер виїде, то "дуже далеко він буде от народа"
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08.08.2022 22:23 Відповісти
каждый русский оппозиционер заканчивается на укр. вопросе.
навальный в помощь
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08.08.2022 22:30 Відповісти
Навальный - оппозиционер? Поп Гапон он и провокатор... сколько активной молодежи из-за него в тюрьмах сейчас?
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09.08.2022 00:20 Відповісти
назовите другого у них
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09.08.2022 01:57 Відповісти
в рашке нет реальной опозиции неужели ты такой тупой что этого не понимаешь..
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09.08.2022 03:28 Відповісти
Збирайте "опозиціонерів" мокшанських,якщо історія вас так нічому не навчила.НЕМА хороших кацапів.Вони не асимілюються,а починають створювати копію своєї смердючої рашки всюди,де притулять свїй зад.А потім "путєнввєді" не за горами
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08.08.2022 22:41 Відповісти
Думка добра.Але захід як і весь світ сцикло і продажне лайно.
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08.08.2022 22:16 Відповісти
какая добрая думка? зеленский трепло - ему ПЕТИЦИЮ уже предложили на запрет вьезд твоим кацапам - а оно **** переводит стрелки на Европу
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09.08.2022 03:29 Відповісти
А СКОЛЬКІМ БАУМАНАМ СМОТРЯЩИМ ЗА РАШІСТСКІМИГРОВЫМ БІЗНЕСОМ В УКРАІНЕ ДАЛ ГРАЖДАНСТТВО - или друзьям Арахамии можно?
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08.08.2022 22:16 Відповісти
обоиганії доведеться бабло віддавати, шмаркля сказало чмигалю розібратися з ліцензією кацапам на гральний бізнес. і хоче чи не хоче, а доведеться анулювати
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08.08.2022 22:40 Відповісти
правильное требование...
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08.08.2022 22:17 Відповісти
Правильне?
Можливо, потрібно з себе починати?
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08.08.2022 22:18 Відповісти
какое правильное? пусть сам пример покажет - зеленый пистун
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09.08.2022 03:30 Відповісти
Абрамовича вже від санкцій відмазали...залишається лише агітувати боротися за Україну інші держави....
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08.08.2022 22:17 Відповісти
Абрамович буде коштувати Україні міліарди втрачених репарацій!!!! 👿
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08.08.2022 22:25 Відповісти
Жодного цента.
Бо якщо питання репарацій, доручити єрмакам, або арахаміям, то ще не відомо чи будуть взагалі репарації!
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08.08.2022 23:02 Відповісти
З Єрмака и ще не відомо хто кому репарації платити буде. Хоча... можна здогадатися.
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08.08.2022 23:07 Відповісти
Така можливість існує, що при зеленому Україна буде платити оркам репарації.
Ось призначив же ж всім євреям пенсіонерам, які виїхали з України на пмж до Ізраїлю довічну пенсію у розмері 2000 шекелів (це десь 23 000 грн, хоча курс вже інший, то мабуть десь до 40 000 грн)
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09.08.2022 00:06 Відповісти
Зато він поділився поділится грошиками
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09.08.2022 02:09 Відповісти
Спочатку поясни,як під час війни Борис Баум видав ліцензію кацапським букмекерам 1XBet.Це як можна назвати?
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08.08.2022 22:18 Відповісти
Aes non olet
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08.08.2022 22:42 Відповісти
Це крок вперед. Далі перекривай кордон з білорусами.
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08.08.2022 22:19 Відповісти
ты идиот? веришь треплу зеленскому
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09.08.2022 03:32 Відповісти
??? Воно так каже , наче його моносброд вже проголосував за заборону в'їзду в Україну кацапам. Насилу протягом візовий режим бл. Що за кіньчена звичка від когось щось вимагати, коли в самого кацапи повзають де хочуть по країні, альфа банки норм працюють, готелі , бізнеси і тд . Він що реально думає що в світі всі такі ж довбні тупі як його виборці?
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08.08.2022 22:23 Відповісти
Аплодую
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09.08.2022 00:08 Відповісти
Зэлик, запрети уже гундяйскую секту.
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08.08.2022 22:24 Відповісти
Це давно треба було. Кожний кацап за кордоном потенціальний агент ФСБ.
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08.08.2022 22:24 Відповісти
А кацапи в Україні?
Чи то таке?
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08.08.2022 22:30 Відповісти
ета другоє
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08.08.2022 22:43 Відповісти
Думка добра, але не Лідорська.
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08.08.2022 22:25 Відповісти
Наш лідор не думає,він артист розмовного жанру-що напишуть,те й читає.Не лідорська то справа-думати.Для того завгосп є.Але в даному випадку певно хтось папірці підмінив,от лідор і "видав нагора" хоч щось потрібне
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08.08.2022 22:35 Відповісти
Пример покажи прежде чем других призывать, козявка зеленая.
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08.08.2022 22:29 Відповісти
з 2008р. треба було так зробити
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08.08.2022 22:30 Відповісти
з 1991, і не видавати тоді громадянство тому зброду понавезеному.
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08.08.2022 22:45 Відповісти
я об этом говорю с 24.02
и визы аннулировать. Всем.
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08.08.2022 22:31 Відповісти
Цей дебіл хоч читає, що сам підписує. У нас зробили візовий режим з рашкою, а Захід хай забороняє в'їзд.
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08.08.2022 22:33 Відповісти
то просто ЗЕцыцько сьодні шось крепецьке втягнув, от його і вковбасило!!))))
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08.08.2022 22:37 Відповісти
Авен, Фридман россияне или уже украинцы?
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08.08.2022 22:38 Відповісти
Кацапу:
"Широка страна твоя родная.
Много в ней лесов, полей и рек.
Ты другой страны не знаешь, где так вольно дышит человек".

Так почему бы тебе, тварь, не ездить по свой широкой и огромной стране, а зачем ты тварь прешься в маленькую Европу и США.

А, понял. Они едут туда, чтобы, когда время настанет, быть наводчиками для артилерии козломордых.
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08.08.2022 22:38 Відповісти
А не надо было искать мир в глазах путина в 2019м. Надо было развивать ракетную программу, чтобы в ответ на обстрелы украинских городов можно было обстрелять кремль.
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08.08.2022 22:41 Відповісти
А слабо запретить визовый режим с кацапстаном и запретить въезд в Украину ещё и с бульбашии!
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08.08.2022 22:46 Відповісти
Воно ж мнить себе ******** Макіавеллі: всі дурні навколо, один він геній!
Захід нехай забороняє в'їзд рашистів, вводить ембарго, та визнає їх терористами: а ми лише візовий режим + липовий закон про визнання кацапії, країною-терористом.
Думає, що всіх переграє, бо ж крутий хлопець: до нього навіть Боріс Джонсон тричі приїздив!
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08.08.2022 22:57 Відповісти
Все правильно Владимир Александрович,давно пора сделать с них Сев.Корею 2
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08.08.2022 22:47 Відповісти
не пались бот - кому ты веришь? зеленому треплу
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09.08.2022 03:38 Відповісти
а недограждане Украины могут с двумя паспортами ездить куда хотят? сначала разобраться нужно со своими коллаборантами и сепарней, которые благодаря наличию паспорта Украины ездят по Европе и гадят на Украину. А потом используя паспорт с курицей получают вторую пенсию.
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08.08.2022 22:53 Відповісти
а как ты с ними разберешься? их до хрена - так что это не реально
много сепаров и лугандонцев с украинсими паспортами ********* в Европу а не в свою *********
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09.08.2022 03:40 Відповісти
А пересiчний українець, вiйсковозобовязаний, може поїхати в Европу?
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08.08.2022 22:57 Відповісти
может кацап - в мирное время после победы над твоей ублюдочной рашкой
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09.08.2022 03:41 Відповісти
Тобто посидю в Румунiї до перемоги.
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09.08.2022 06:42 Відповісти
Все свинособаки должны жить на своей зоне за колючей проволокой и не пользоваться благами Западной Цивилизации. Только тогда эти людоеды начнут жрать друг друга и перестанут нести угрозу всему Миру.
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08.08.2022 22:57 Відповісти
Петиція до президента про забарону в'їзду росіян в Україну на сьогодні набрала 25000 голосів. Пане Зеленський, так підтримайте волю народу своїм указом; продемонструйте, що ваші заклики до західних держав про заборону в'їзду росіянам не пустозвонство мудозвона.
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08.08.2022 22:59 Відповісти
трепло оно носатое - лапшу вешает всем на лево и на право
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09.08.2022 03:42 Відповісти
Не лише заборонити в'їзд, а й вигнати тих, хто отримав різні дозволи на довготривале мешкання, має там житло, бізнес, студентів, словом, всіх. Тільки тоді в рф дійсно з'явиться група ображених на владу людей, яка захоче повернутися на Захід, або до звичного комфортного корита. Лишень ця група може бути реальними опозиціонерами, бо добре знає, що втратила і що отримала.
Всі інші кацапи - раби, а ці вигнанці ще спробують поборотися. Ну, і західним розвідками треба підготувати серед них кадри, але про це і без мене знають.
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08.08.2022 23:01 Відповісти
Та воно так, але що я бачу, вони дуже тiкають, але разом з Донбасом, Херсоном, Мелітополем, а там ще й Харків з Одесою і Миколаєвом. Не турбує?
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09.08.2022 06:54 Відповісти
А Україна заборонила хіба в'їзд кацапів!? Тільки візовий режим зробила. Кацапського лайна та прокремлівськи налаштованих виродків вже стільки понаїхало на Захід, але "пізно всрались" як кажуть, схоже західні країни це так само влаштовує як влаштовувало "українську" владу до 24 лютого. Смерть росіїї і русні!!!
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08.08.2022 23:06 Відповісти
Цілком підтримую! Навіть початок обговорення цієї теми вже є кроком до тотальної ізоляції **********.
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08.08.2022 23:12 Відповісти
Якби тільки ЗЄ не казав одне, а робив інше.

Він же сам кацапам громадянство України роздає.
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09.08.2022 01:17 Відповісти
Який цинізм.
А люди закликають тебе випустити студентів. Бо погранці посилаються на твій усний наказ.
Підтираєте коменти і робите вигляд, що нічого не трапилось - значить на крадії і капелюх горить.
Випустіть студентів! Поки на вас не подали позов до міжнародоного суду.
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08.08.2022 23:42 Відповісти
Ти сам хоча б приклад дав, 90% влади мають громадянство орків, московити сидять на всіх гілках влади , твоє оточення призначено з орків
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08.08.2022 23:58 Відповісти
Пусть хороших русских пускают, а плохих русских не пускают (задумалась), или наоборот - пусть тама их перевоспитывают на хороших, вот.
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09.08.2022 00:00 Відповісти
ты чего несешь кацапка? нет хороших русских - они все в душе имперцы епанные
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09.08.2022 03:44 Відповісти
Ой, тупый вуйко з полоныны злиз - цоп, цебе в стойло... Ты про такэ поняття як САРКАЗМ чув?
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09.08.2022 05:38 Відповісти
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09.08.2022 00:23 Відповісти
Начала спецаперацыы:
https://t.me/Tsaplienko/12965
И её кабздец:
https://t.me/Tsaplienko/12971
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09.08.2022 00:42 Відповісти
Он футболку хоть стирает? Или ему партию одинаковых закупили для имиджа только вылезшего из окопа? Хоть бы постеснялся перед ребятами, которые жизнями рискуют на нуле каждый день.
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09.08.2022 00:44 Відповісти
Це ж призиває той самий чувак, що роздає кацапам українське громадянство й забирає громадянство в українців?

Та не може бути такого!!!
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09.08.2022 01:15 Відповісти
А санкції через відвідування Криму з такого собі Добронравова хто постарався, щоб зняли? Ілі ета "Свати", ета - другоє.
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09.08.2022 01:29 Відповісти
Зєлєнскій Прєзідєнт Міііііірааа!

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09.08.2022 01:56 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/138774 НА 50 РОКІВ
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09.08.2022 02:10 Відповісти
От ідіот, закликає світ робити те, що не робить сам... це сюр блін...
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09.08.2022 05:41 Відповісти
Молодец Вова. Сбежали из рашки и думают что умыли руки. Надо их добивать.
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09.08.2022 07:34 Відповісти
западные страны должны......
Земля, чого вони тобі винні? Спасибі, що допомагають.
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09.08.2022 08:20 Відповісти
Взагалі-то повне знищення Росії (а подібна заборона -- є елементом економічно-політичного знищення) є в інтересах самого Заходу.
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09.08.2022 14:37 Відповісти
Зеля любить щось указувати західним странам. А там такий же візовий режим для росіян як і в Україні.
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09.08.2022 10:29 Відповісти
Українцям самим прийдеться наводити порядок при владі, президент не може чи не хоче, тому йому потрібно допомогти. Біля зе засіло стільки сміття, що поки їх не приберуть, добре не буде. Коней на переправі міняють, якщо вони безсилі...
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09.08.2022 10:31 Відповісти
Тобто ми воюємо і в нас для них візи. А Європа має заборонити?
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09.08.2022 10:38 Відповісти
Формально візи можна не видавати (взагалі) -- достатньо для цього лише політичної волі.
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09.08.2022 14:35 Відповісти
Треба не лише заборонити російським громадянам поїздки на Захід, а ще й вигнати з Заходу всіх російських громадян, які там вже знаходяться, за дуже просто схемою: хочеш залишитися на Заході, публічно відмовся від російського громадянства, знищивши свій паспорт, та на відео засуди дії Росії і назви Путіна х...ом; а ні, тоді в 48 годин забирайся на історичну батьківщину, залишивши безплатно на Заході все своє майно і кошти (тож Захід від цього не дуже постраждає).
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09.08.2022 14:33 Відповісти
Eсть одна маленькая проблема: законодательства западных стран прямо запрещают дискриминацию граждан (в т.ч. натурализованных) и других легальных жителей по принципу расы и национального происхождения. Тут только начни и пойдет. Ладно, кацапав выгнали. А арабы? На хер арабы, от них терроризм. Негров тоже нахер в Африку - от них преступность, срач и они все равно не работают. Или вот евреи: они лояльны только другим евреям и Израилю, а не родине, и как известно, не способны на возвышенные и благородные чувства. И вообще, на хер тут румыны, болгары, и проч. И это найдет отклик у части коренного населения: Брексит произошел, в принципе, потому что британскую глубинку ******* польские гастарбайтеры. Но такие законы приняты не будут. Потому что время другое, совсем
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10.08.2022 07:15 Відповісти
 
 