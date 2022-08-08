Несправедливо, що росіяни можуть вільно подорожувати Європою, - прем’єр Фінляндії Марін
Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін виступає за обмеження поїздок росіян до країн ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
"Неправильно, що в той час, коли Росія веде агресивну, жорстоку загарбницьку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами. Це неправильно", - наголосила вона.
Міністр сподівається, що країни ЄС разом вирішать це питання, адже фінський кордон можна перетинати з візою будь-якої країни Шенгенської угоди.
Топ коментарі
+37 RokasUkr
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+26 Алекс Мышкевич
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+25 Віталій А
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а потім ображаються, що їх "за граніцей" бьють !
Two women wear a t-shirt with a protrait depicting Russian President Putin as they wait in line inside the terminal of the airport terminal in Sharm el-Sheikh, Egypt, 6 November 2015. The British government cancelled flights between the tourist resort of Sharm el-Sheikh and Britain amidst concerns over terrorist threats on 4 November 2015. The British government deems is probable that the Russian passenger airliner, which crashed on the Sinai penninsula, was brought down by terrorists. Photo: Benno Schwinghammer/dpa
А пані Марін особливий респект!
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Несправедливо, що росіяни можуть вільно подорожувати.
Несправедливо, що росіяни можуть вільно.
Несправедливо, що росіяни можуть.
Несправедливо, що росіяни.
Усе
Место срусни в Параше.
***** рівняє з землею ракетами Україну , кацапи вільно подорожують світом , розповсюджують фасистське лайно .
вони повинні бути обмежені в усьому але нажаль реальність сумна !
Світ занадто цивілізований і толерантний , щоб тягатись з кацапами
"руссо-турісто облік Аморалє"
Результат буде епічним. По-перше можна буде судити тих росіян які підтримують геноцид. По-друге ті росіяни які будуть проти стануть вимушеними протидіяти владі рф так як вона буде їх за правду переслідувати.