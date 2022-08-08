Несправедливо, що росіяни можуть вільно подорожувати Європою, - прем’єр Фінляндії Марін

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін виступає за обмеження поїздок росіян до країн ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

"Неправильно, що в той час, коли Росія веде агресивну, жорстоку загарбницьку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами. Це неправильно", - наголосила вона.

Міністр сподівається, що країни ЄС разом вирішать це питання, адже фінський кордон можна перетинати з візою будь-якої країни Шенгенської угоди.

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