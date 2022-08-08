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Новини Війна
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Несправедливо, що росіяни можуть вільно подорожувати Європою, - прем’єр Фінляндії Марін

росія

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін виступає за обмеження поїздок росіян до країн ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

"Неправильно, що в той час, коли Росія веде агресивну, жорстоку загарбницьку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами. Це неправильно", - наголосила вона.

Міністр сподівається, що країни ЄС разом вирішать це питання, адже фінський кордон можна перетинати з візою будь-якої країни Шенгенської угоди.

Також читайте: Війна Росії проти України націлена не лише на захоплення територій, а й на руйнування єдності Європи, - Штайнмаєр

Автор: 

Європа (1872) росія (65856) туризм (1564) Марін Санна (31)


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Топ коментарі
+37
Правильно! Столько красот в Сибире и на Колыме, а берег Баренцова моря лучшее место для отдыха!
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08.08.2022 17:36
+26
какая прелесть !!!!!
а потім ображаються, що їх "за граніцей" бьють !
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08.08.2022 17:37
+25
Редакторам мінус, що не поставили фото Санни.

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08.08.2022 17:52
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Ох в Іспанії зараз кацапських свиноматок з личинками...
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08.08.2022 17:35 Відповісти
їдять лобстерів, а іспанці ходерають.
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08.08.2022 17:48 Відповісти
Я про Турцию вообще молчу.
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08.08.2022 18:08 Відповісти
А на Місяці що коїться?! Від кацапів кругом спасу нема!

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08.08.2022 18:52 Відповісти
Правильно! Столько красот в Сибире и на Колыме, а берег Баренцова моря лучшее место для отдыха!
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08.08.2022 17:36 Відповісти
Краще, на мій погляд, їм буде на узбережжі Охотського або Берінгового морів. Та й усіляким пендосам-китайозам звідти погрожувати простіше
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08.08.2022 17:44 Відповісти
Був на березі Берiнгового моря? Це Камчатка, я бував (працював), краса неймовiрна, особливо долина гейзерів, i гарячi ключi Малки, там і взимку купатися можна. (https://static1.bigstockphoto.com/6/1/1/large1500/116674433.jpg посилання ) на Камчатці 300 000 жителів, і щорічно 30 000 іноземних туристів, причому найбільше з США і Японії
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08.08.2022 19:30 Відповісти
Ну от. Сиділи б у себе на Камчатці. А їх несе по світу як вірус гріпа по організму.
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08.08.2022 20:51 Відповісти
Ви помиляєтесь. Краще їм буде все ж таки в землі або на дні моря
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08.08.2022 21:15 Відповісти
Ти погано знаєш географію. Про російських туристів сказала прем'єр Фінляндії Марін. Баренцове море, в 5 км від кордону Фінляндії, причому кордону там немає))) а ось місто https://www.rvcj.com/wp-content/uploads/2016/10/hammerfest-norway-5.jpg Хаммерфест (Норвегія) берег Баренцева моря. Бачиш круїзний лайнер, значить Туристи є
https://www.rvcj.com/wp-content/uploads/2016/10/hammerfest-norway-5.jpg
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08.08.2022 19:49 Відповісти
какая прелесть !!!!!
а потім ображаються, що їх "за граніцей" бьють !
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08.08.2022 17:37 Відповісти
ось це виглядає принаймі елегантніше і морди їм ніхто не бьє
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08.08.2022 17:39 Відповісти
Вроде это туристы с взорванного самолета над Синаем
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08.08.2022 17:44 Відповісти
До посадки на літак?
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08.08.2022 18:36 Відповісти
Перед посадкой
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08.08.2022 18:42 Відповісти
ні, лайнер впав 31 жовтня 2015, а ці летять з Єгипту через тижлень після:

Two women wear a t-shirt with a protrait depicting Russian President Putin as they wait in line inside the terminal of the airport terminal in Sharm el-Sheikh, Egypt, 6 November 2015. The British government cancelled flights between the tourist resort of Sharm el-Sheikh and Britain amidst concerns over terrorist threats on 4 November 2015. The British government deems is probable that the Russian passenger airliner, which crashed on the Sinai penninsula, was brought down by terrorists. Photo: Benno Schwinghammer/dpa
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08.08.2022 19:08 Відповісти
Понятно
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08.08.2022 19:14 Відповісти
Бо бабло-навіть якщо воно у крові українських дітей...
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08.08.2022 17:37 Відповісти
не тільки несправедливо, а й небезпечно... шниряють там усякі шпілі-вілі...
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08.08.2022 17:37 Відповісти
А мокшанские болота в эту пору года просто загляденье, бонусом гнус и комары.
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08.08.2022 17:38 Відповісти
Якого обмеження -- Європу закрити
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08.08.2022 17:39 Відповісти
Марін теж бандерівець
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08.08.2022 17:42 Відповісти
Нехай щастить.
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08.08.2022 17:43 Відповісти
Россияне могут путешествовать только по этапу.
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08.08.2022 17:44 Відповісти
Так, бан кацапам на подорожі на 100 років.
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08.08.2022 17:50 Відповісти
Редакторам мінус, що не поставили фото Санни.

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08.08.2022 17:52 Відповісти
Тобі - респект! 👍🏻
А пані Марін особливий респект!
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08.08.2022 18:36 Відповісти
слушай,
""
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08.08.2022 19:15 Відповісти
Ага, пионерка блд
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09.08.2022 07:46 Відповісти
Європа потихеньку починає розуміти, що вона впустила в свій дім кацапську падаль, яка хоче жити там, де краще, там же любити путєна, а, головне, срати на стіл господарям, у яких живуть.
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08.08.2022 17:53 Відповісти
Несправедливо, що росіяни можуть вільно подорожувати Європою.
Несправедливо, що росіяни можуть вільно подорожувати.
Несправедливо, що росіяни можуть вільно.
Несправедливо, що росіяни можуть.
Несправедливо, що росіяни.
Усе
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08.08.2022 17:54 Відповісти
Руссо турісто, блєать! А чого вона мені на Лєнку схожа? )))

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08.08.2022 17:55 Відповісти
Верно скзано.
Место срусни в Параше.
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08.08.2022 17:56 Відповісти
десь в Європі заплакали один Шольц та один Макрон. Вони ж ************ х**ню що це все Путін, а не рузьке.
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08.08.2022 18:18 Відповісти
Кацапів треба *******! (с)
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08.08.2022 18:23 Відповісти
Це приниження для цивілізованного світу!

***** рівняє з землею ракетами Україну , кацапи вільно подорожують світом , розповсюджують фасистське лайно .

вони повинні бути обмежені в усьому але нажаль реальність сумна !

Світ занадто цивілізований і толерантний , щоб тягатись з кацапами
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08.08.2022 18:39 Відповісти
свєршилось:
"руссо-турісто облік Аморалє"
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08.08.2022 19:16 Відповісти
Треба усіх масклів випровадити у рфію , хай дякують хлу
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08.08.2022 19:18 Відповісти
Кацапье должно сидеть в своих мухосрансках! Давно пора запретить им по европам щастить!
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08.08.2022 19:56 Відповісти
Ага, ердогану про це розкажіть, для початку. Який вкотре прогнувся і поліз під кацапського стола, терміново допомагати невиїздним оркам виїзжати в Європу і платити ******* всюди через працюючу систему мір в турецьких банках. Мерзота.
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08.08.2022 22:20 Відповісти
Згоден, тільки в кайданках.
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08.08.2022 20:01 Відповісти
все вірно... українські чоловіки не можуть через російських окупантів нікуди їздити, а російські вбивці і їх посіпаки вільно подорожують світом... Це огидно і аморально що це російське бидло і далі допускають в інші країни...
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08.08.2022 21:06 Відповісти
Треба започаткувати флешмоб опитування росіян з фіксацією на камеру. Де будуть питання чи підтримують вони дії влади рф, армії рф та чи визнають злочини рф.

Результат буде епічним. По-перше можна буде судити тих росіян які підтримують геноцид. По-друге ті росіяни які будуть проти стануть вимушеними протидіяти владі рф так як вона буде їх за правду переслідувати.
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09.08.2022 01:31 Відповісти
 
 