Несправедливо, что россияне могут свободно путешествовать по Европе, - премьер Финляндии Марин

Премьер-министр Финляндии Санна Марин выступает за ограничение поездок россиян в страны ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

"Неправильно, что в то время, когда Россия ведет агрессивную, жестокую захватническую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами. Это неправильно", - подчеркнула она.

Министр надеется, что страны ЕС вместе решат этот вопрос, ведь финскую границу можно пересекать с визой любой страны Шенгенского соглашения.

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