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Новости Война
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Несправедливо, что россияне могут свободно путешествовать по Европе, - премьер Финляндии Марин

росія

Премьер-министр Финляндии Санна Марин выступает за ограничение поездок россиян в страны ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

"Неправильно, что в то время, когда Россия ведет агрессивную, жестокую захватническую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами. Это неправильно", - подчеркнула она.

Министр надеется, что страны ЕС вместе решат этот вопрос, ведь финскую границу можно пересекать с визой любой страны Шенгенского соглашения.

Читайте также: После того, что Россия сделала в Украине, на целые поколения теперь не будет доверия к РФ, – премьер Финляндии Марин

Автор: 

Европа (1911) россия (96038) туризм (1543) Марин Санна (20)


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Топ комментарии
+37
Правильно! Столько красот в Сибире и на Колыме, а берег Баренцова моря лучшее место для отдыха!
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08.08.2022 17:36
+26
какая прелесть !!!!!
а потім ображаються, що їх "за граніцей" бьють !
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08.08.2022 17:37
+25
Редакторам мінус, що не поставили фото Санни.

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08.08.2022 17:52
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Ох в Іспанії зараз кацапських свиноматок з личинками...
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08.08.2022 17:35 Ответить
їдять лобстерів, а іспанці ходерають.
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08.08.2022 17:48 Ответить
Я про Турцию вообще молчу.
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08.08.2022 18:08 Ответить
А на Місяці що коїться?! Від кацапів кругом спасу нема!

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08.08.2022 18:52 Ответить
Правильно! Столько красот в Сибире и на Колыме, а берег Баренцова моря лучшее место для отдыха!
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08.08.2022 17:36 Ответить
Краще, на мій погляд, їм буде на узбережжі Охотського або Берінгового морів. Та й усіляким пендосам-китайозам звідти погрожувати простіше
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08.08.2022 17:44 Ответить
Був на березі Берiнгового моря? Це Камчатка, я бував (працював), краса неймовiрна, особливо долина гейзерів, i гарячi ключi Малки, там і взимку купатися можна. (https://static1.bigstockphoto.com/6/1/1/large1500/116674433.jpg посилання ) на Камчатці 300 000 жителів, і щорічно 30 000 іноземних туристів, причому найбільше з США і Японії
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08.08.2022 19:30 Ответить
Ну от. Сиділи б у себе на Камчатці. А їх несе по світу як вірус гріпа по організму.
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08.08.2022 20:51 Ответить
Ви помиляєтесь. Краще їм буде все ж таки в землі або на дні моря
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08.08.2022 21:15 Ответить
Ти погано знаєш географію. Про російських туристів сказала прем'єр Фінляндії Марін. Баренцове море, в 5 км від кордону Фінляндії, причому кордону там немає))) а ось місто https://www.rvcj.com/wp-content/uploads/2016/10/hammerfest-norway-5.jpg Хаммерфест (Норвегія) берег Баренцева моря. Бачиш круїзний лайнер, значить Туристи є
https://www.rvcj.com/wp-content/uploads/2016/10/hammerfest-norway-5.jpg
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08.08.2022 19:49 Ответить
какая прелесть !!!!!
а потім ображаються, що їх "за граніцей" бьють !
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08.08.2022 17:37 Ответить
ось це виглядає принаймі елегантніше і морди їм ніхто не бьє
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08.08.2022 17:39 Ответить
Вроде это туристы с взорванного самолета над Синаем
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08.08.2022 17:44 Ответить
До посадки на літак?
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08.08.2022 18:36 Ответить
Перед посадкой
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08.08.2022 18:42 Ответить
ні, лайнер впав 31 жовтня 2015, а ці летять з Єгипту через тижлень після:

Two women wear a t-shirt with a protrait depicting Russian President Putin as they wait in line inside the terminal of the airport terminal in Sharm el-Sheikh, Egypt, 6 November 2015. The British government cancelled flights between the tourist resort of Sharm el-Sheikh and Britain amidst concerns over terrorist threats on 4 November 2015. The British government deems is probable that the Russian passenger airliner, which crashed on the Sinai penninsula, was brought down by terrorists. Photo: Benno Schwinghammer/dpa
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08.08.2022 19:08 Ответить
Понятно
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08.08.2022 19:14 Ответить
Бо бабло-навіть якщо воно у крові українських дітей...
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08.08.2022 17:37 Ответить
не тільки несправедливо, а й небезпечно... шниряють там усякі шпілі-вілі...
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08.08.2022 17:37 Ответить
А мокшанские болота в эту пору года просто загляденье, бонусом гнус и комары.
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08.08.2022 17:38 Ответить
Якого обмеження -- Європу закрити
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08.08.2022 17:39 Ответить
Марін теж бандерівець
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08.08.2022 17:42 Ответить
Нехай щастить.
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08.08.2022 17:43 Ответить
Россияне могут путешествовать только по этапу.
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08.08.2022 17:44 Ответить
Так, бан кацапам на подорожі на 100 років.
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08.08.2022 17:50 Ответить
Редакторам мінус, що не поставили фото Санни.

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08.08.2022 17:52 Ответить
Тобі - респект! 👍🏻
А пані Марін особливий респект!
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08.08.2022 18:36 Ответить
слушай,
""
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08.08.2022 19:15 Ответить
Ага, пионерка блд
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09.08.2022 07:46 Ответить
Європа потихеньку починає розуміти, що вона впустила в свій дім кацапську падаль, яка хоче жити там, де краще, там же любити путєна, а, головне, срати на стіл господарям, у яких живуть.
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08.08.2022 17:53 Ответить
Несправедливо, що росіяни можуть вільно подорожувати Європою.
Несправедливо, що росіяни можуть вільно подорожувати.
Несправедливо, що росіяни можуть вільно.
Несправедливо, що росіяни можуть.
Несправедливо, що росіяни.
Усе
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08.08.2022 17:54 Ответить
Руссо турісто, блєать! А чого вона мені на Лєнку схожа? )))

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08.08.2022 17:55 Ответить
Верно скзано.
Место срусни в Параше.
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08.08.2022 17:56 Ответить
десь в Європі заплакали один Шольц та один Макрон. Вони ж ************ х**ню що це все Путін, а не рузьке.
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08.08.2022 18:18 Ответить
Кацапів треба *******! (с)
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08.08.2022 18:23 Ответить
Це приниження для цивілізованного світу!

***** рівняє з землею ракетами Україну , кацапи вільно подорожують світом , розповсюджують фасистське лайно .

вони повинні бути обмежені в усьому але нажаль реальність сумна !

Світ занадто цивілізований і толерантний , щоб тягатись з кацапами
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08.08.2022 18:39 Ответить
свєршилось:
"руссо-турісто облік Аморалє"
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08.08.2022 19:16 Ответить
Треба усіх масклів випровадити у рфію , хай дякують хлу
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08.08.2022 19:18 Ответить
Кацапье должно сидеть в своих мухосрансках! Давно пора запретить им по европам щастить!
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08.08.2022 19:56 Ответить
Ага, ердогану про це розкажіть, для початку. Який вкотре прогнувся і поліз під кацапського стола, терміново допомагати невиїздним оркам виїзжати в Європу і платити ******* всюди через працюючу систему мір в турецьких банках. Мерзота.
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08.08.2022 22:20 Ответить
Згоден, тільки в кайданках.
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08.08.2022 20:01 Ответить
все вірно... українські чоловіки не можуть через російських окупантів нікуди їздити, а російські вбивці і їх посіпаки вільно подорожують світом... Це огидно і аморально що це російське бидло і далі допускають в інші країни...
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08.08.2022 21:06 Ответить
Треба започаткувати флешмоб опитування росіян з фіксацією на камеру. Де будуть питання чи підтримують вони дії влади рф, армії рф та чи визнають злочини рф.

Результат буде епічним. По-перше можна буде судити тих росіян які підтримують геноцид. По-друге ті росіяни які будуть проти стануть вимушеними протидіяти владі рф так як вона буде їх за правду переслідувати.
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09.08.2022 01:31 Ответить
 
 