Несправедливо, что россияне могут свободно путешествовать по Европе, - премьер Финляндии Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин выступает за ограничение поездок россиян в страны ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
"Неправильно, что в то время, когда Россия ведет агрессивную, жестокую захватническую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами. Это неправильно", - подчеркнула она.
Министр надеется, что страны ЕС вместе решат этот вопрос, ведь финскую границу можно пересекать с визой любой страны Шенгенского соглашения.
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а потім ображаються, що їх "за граніцей" бьють !
Two women wear a t-shirt with a protrait depicting Russian President Putin as they wait in line inside the terminal of the airport terminal in Sharm el-Sheikh, Egypt, 6 November 2015. The British government cancelled flights between the tourist resort of Sharm el-Sheikh and Britain amidst concerns over terrorist threats on 4 November 2015. The British government deems is probable that the Russian passenger airliner, which crashed on the Sinai penninsula, was brought down by terrorists. Photo: Benno Schwinghammer/dpa
А пані Марін особливий респект!
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Несправедливо, що росіяни можуть вільно подорожувати.
Несправедливо, що росіяни можуть вільно.
Несправедливо, що росіяни можуть.
Несправедливо, що росіяни.
Усе
Место срусни в Параше.
***** рівняє з землею ракетами Україну , кацапи вільно подорожують світом , розповсюджують фасистське лайно .
вони повинні бути обмежені в усьому але нажаль реальність сумна !
Світ занадто цивілізований і толерантний , щоб тягатись з кацапами
"руссо-турісто облік Аморалє"
Результат буде епічним. По-перше можна буде судити тих росіян які підтримують геноцид. По-друге ті росіяни які будуть проти стануть вимушеними протидіяти владі рф так як вона буде їх за правду переслідувати.