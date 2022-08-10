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Припинення видачі шенгенських віз росіянам почали обговорювати у ЄС, - DW
Заборона видавати шенгенські візи громадянам РФ може увійти до нового пакету санкцій.
За інформацією кореспондента DW, дискусія з цієї теми виникла і в уряді ФРН, передає Цензор.НЕТ. Поки що з цього приводу немає одностайності. Очікується, що країни ЄС обговорять це питання на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі.
Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін запропонували припинити видавати громадянам РФ шенгенські візи. Президент України Володимир Зеленський закликає запровадити заборону для росіян на в'їзд до країн ЄС.
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+14 Marie Mbange
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+11 Bodalux
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+9 олег иванов #434516
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"https://t.me/Sharpreview/16223 Ця війна чітко розставила всі пріоритети :
🔸Мова - то серце нації,
🔸Віра - то її душа,
🔸ЗСУ - то її м`язи,
🔸Русофобія - то її імунна система.
Коли русня провалить свою чергову авантюру і затаїться, до нас прийде молодий російський ліберал і скаже: "Ми вже інші, ми вивчили урок, ми сусіди, ми хочемо дружити..."
Почувши таке, бийте на звук, женіть його "Хаймерсами", "Стугною", "Булавою", сцяними ганчірками - всім, що є під рукою.
Бо ми теж вивчили урок, який тривав п`ять століть.
Росія - це абсолютне зло. І навіть якщо там народжується людина з чистою душею, вже у п`ятирічному віці вона перестає бути собою, а стає часткою системи. Системи, яка історично заточена на те, щоб воювати, нищити, гвалтувати, мародерити.
Ця війна мине, ми її виграємо. Проте, ніколи не цурайтесь своєї мови, своєї віри, а також розмірів своєї русофобії - то ваш захисток на майбутнє і генетичний код виживання у цьому світі".
Сейчас они спокойно передвигаются по миру. Турция подставила очко помощи.
Как закрыть их в стране, выть будут, на Луне оглохнут.