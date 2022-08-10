Припинення видачі шенгенських віз росіянам почали обговорювати у ЄС, - DW

Заборона видавати шенгенські візи громадянам РФ може увійти до нового пакету санкцій.

За інформацією кореспондента DW, дискусія з цієї теми виникла і в уряді ФРН, передає Цензор.НЕТ. Поки що з цього приводу немає одностайності. Очікується, що країни ЄС обговорять це питання на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін запропонували припинити видавати громадянам РФ шенгенські візи. Президент України Володимир Зеленський закликає запровадити заборону для росіян на в'їзд до країн ЄС.

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