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Припинення видачі шенгенських віз росіянам почали обговорювати у ЄС, - DW

шенген,рф,віза

Заборона видавати шенгенські візи громадянам РФ може увійти до нового пакету санкцій.

За інформацією кореспондента DW, дискусія з цієї теми виникла і в уряді ФРН, передає Цензор.НЕТ. Поки що з цього приводу немає одностайності. Очікується, що країни ЄС обговорять це питання на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін запропонували припинити видавати громадянам РФ шенгенські візи. Президент України Володимир Зеленський закликає запровадити заборону для росіян на в'їзд до країн ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очільники МЗС країн Євросоюзу планують обговорити заборону віз для росіян, - Стефанчук

Автор: 

віза (736) росія (65934) санкції (12073) Євросоюз (13635)


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Топ коментарі
+14
Ой, як добре було б
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10.08.2022 18:46
+11
Припинення видачі шенгенських віз кацапам - це було б чудово, але в той же час в Україні для кацапів візовий режим, якісь подвійні стандарти. Наше Чмо це розуміє чи чекає, що хтось з ЄС ткне йому це в пику.
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10.08.2022 19:01
+9
Зелупа переживає що продаж його "Скотів" та іншого непотрібу від 95 кварталу впаде на московії,якщо він заборонить кацапам до нас приїзджати.
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10.08.2022 19:19
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Ой, як добре було б
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10.08.2022 18:46 Відповісти
Їх повно скрізь і скрізь смердить рюзькемиром!
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10.08.2022 19:00 Відповісти
Припинення видачі шенгенських віз кацапам - це було б чудово, але в той же час в Україні для кацапів візовий режим, якісь подвійні стандарти. Наше Чмо це розуміє чи чекає, що хтось з ЄС ткне йому це в пику.
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10.08.2022 19:01 Відповісти
Зелупа переживає що продаж його "Скотів" та іншого непотрібу від 95 кварталу впаде на московії,якщо він заборонить кацапам до нас приїзджати.
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10.08.2022 19:19 Відповісти
цього замало,треба конфісковувати майно та рахунки ВСІХ кацапів. з рахунків все відправляти на користь України, а рухоме та нерухоме майно виставляти на торги, навіть з дісконтом, а грошіки знову Україні.
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10.08.2022 19:15 Відповісти
Взагалі треба припинити видавати будь-які візи кацапам.Бо те бидло буде отримувати національні візи тієї ж Німеччини чи Угорщини,в'їзджати в країну призначення,а далі всі дороги відкриті.Будуть шлятись по Європі,бо не дуже там хто й перевіряє всередині
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10.08.2022 19:26 Відповісти
Білорусам теж санкції не завадять, стіну вже почали на кордоні з Польщею розбирати молотками і зубилами.
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10.08.2022 19:27 Відповісти
якесь лайно типу угорщини заблокує
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10.08.2022 19:30 Відповісти
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10.08.2022 19:31 Відповісти
проснулись
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10.08.2022 19:36 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/16250 Олег Шарп : "Як я і думав, за цей текст, нижче, мене у сотий раз забанили у ФБ, а тому я вже у телеграмі назавжди - повертатись до чистоплюя Цукерберга не планую - вибачте"

"https://t.me/Sharpreview/16223 Ця війна чітко розставила всі пріоритети :
🔸Мова - то серце нації,
🔸Віра - то її душа,
🔸ЗСУ - то її м`язи,
🔸Русофобія - то її імунна система.
Коли русня провалить свою чергову авантюру і затаїться, до нас прийде молодий російський ліберал і скаже: "Ми вже інші, ми вивчили урок, ми сусіди, ми хочемо дружити..."
Почувши таке, бийте на звук, женіть його "Хаймерсами", "Стугною", "Булавою", сцяними ганчірками - всім, що є під рукою.
Бо ми теж вивчили урок, який тривав п`ять століть.
Росія - це абсолютне зло. І навіть якщо там народжується людина з чистою душею, вже у п`ятирічному віці вона перестає бути собою, а стає часткою системи. Системи, яка історично заточена на те, щоб воювати, нищити, гвалтувати, мародерити.
Ця війна мине, ми її виграємо. Проте, ніколи не цурайтесь своєї мови, своєї віри, а також розмірів своєї русофобії - то ваш захисток на майбутнє і генетичний код виживання у цьому світі".
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10.08.2022 19:58 Відповісти
А меня тоже самое и без украинского языка там стали на недели затыкать рот и давно. Сам убрался---настохерело. Хотя много там нестерпимого---но проходит как по маслу. Скучно стало там. Одноклассники практически.
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10.08.2022 21:53 Відповісти
А, так от від чого у "нє такіх рузьких" почалося возгорання пердаків... Та кацапську клоаку взагалі потрібно намертво замурувати від цивілізованного світу.
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10.08.2022 20:00 Відповісти
Для повноти, ще треба депортувати понаїхавших кацапів з Європи! Смерть росії та русні!!!
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10.08.2022 20:39 Відповісти
Это самая самая важная санкция будет. После нее режим старого пердуна Путина рухнет.
Сейчас они спокойно передвигаются по миру. Турция подставила очко помощи.
Как закрыть их в стране, выть будут, на Луне оглохнут.
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10.08.2022 20:56 Відповісти
Девять стран ЕС уже стали аннулировать визы крысам Кремля...остальные эти сделают постепенно....вычиляя в первую очередь Бошировыз Петровых и прочих агентов СВР..ФСБ и Гру рабZeи...а также либерастов пропагандонов типа телеканал Дождь...и прочие путлеские опричники...
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10.08.2022 21:32 Відповісти
 
 