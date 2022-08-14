В России - бум "шенгена", визы пытаются оформить "наперед", - СМИ
Граждане РФ опасаются, что для них закроют въезд в Европу по шенгенским визам и пытаются заранее оформить документы.
Об этом со ссылкой на источники на туристическом рынке пишет российское издание "Коммерсант", сообщает Цензор.НЕТ.
Число заявителей на шенгенскую визу за последние 2 недели выросло на 40%. Каждый второй пытается оформить визу "наперед", – говорит представительница визового агентства Марина Широкова. Впрочем, она признает, что эти действия лишние: "Если вдруг россиянам в принципе закроют возможность оформления шенгенских виз, маловероятно, что они смогут свободно въезжать в европейские страны с существующими", - говорит Широкова.
Чаще россияне обращаются за визами Швеции, Финляндии, Франции, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Венгрии, Австрии и Греции.
Напомним, с начала войны выдавать визы гражданам РФ прекратили страны Балтии, а также Чехию, Словакию, Мальту, Бельгию, Данию и Нидерланды.
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Уверен что они уже нахватали радиации.
не люди
Мало ли, что на ногу упадёт ..."
(цитата, приписывается Ф. Раневской)
«-Многообразие - визитная карточка Стамбула. Это очень большой город, который в принципе невозможно узнать за несколько дней. Уверен, что если снова окажусь здесь, легко смогу открыть для себя ещё много всего интересного.
И если бы не турки - Стамбул был бы вообще шикарным местом «
Вопрос на форуме -
"И если бы не турки - Стамбул был бы вообще шикарным местом " - а можно поподробнее?»
https://www.pokatashkin.com/bon-voyage/travel-notes/37849
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду." - Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?