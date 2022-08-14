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Серед усіх секторів економіки енергетика має найбільше проблем, - Тинний

тес

Серед усіх секторів української економіки найбільш проблемним є сектор енергетики.

Про це у своїй колонці написав підприємець, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, передає Цензор.НЕТ

"Ключова державна власність у енергогенеруючих компаніях нещадно експлуатується без належних амортизаційних відрахувань. Держкомпанії не мають коштів на демонтаж зношеного обладнання і будівництво нового" - пише він.

Тинний зазначив, що за роки незалежності на державне вугілля і пов’язану з ним корупцію було витрачено понад 11 млрд доларів.

Також він додав, що держава не закриває безперспективні та виснажені держшахти, які мають дуже високу собівартість видобутку та ризики експлуатації.

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"Капітальні вкладення у вугільні та газо-мазутні блоки ТЕС та ТЕЦ не здійснювались. На отримання 1 кВт енергії українські державні станції витрачають майже на 40% більше вугілля, ніж їх аналоги у Західній Європі, чи навіть у Польщі" - зазначає він.

У тексті автор зазначає, що проблеми стосуються й атомної й відновлювальної енергетики, а також газової галузі, де фіксується падіння власного видобутку газу і обсягів геологорозвідки, від яких залежать майбутні обсяги видобутку.

Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики, Україна втратила 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації, а також понад 50% теплових потужностей. Всього на окупованих територіях України знаходиться 35% української генерації електроенергії.

Автор: 

ТЕС (917) ТЕЦ (462) енергетика (2615) вугілля (2476) Тинний Ігор (43)


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Топ коментарі
+8
Де тільки нема у вас проблем, от для себе із зарплатами точно нема.
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14.08.2022 20:20 Відповісти
+6
Фирташ, Коломойский, Ахметов, Деркач.....
странно....., какие могут быть проблемы???
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14.08.2022 20:31 Відповісти
+5
разруха не в клозетах -разруха в головах-- Преображенский Ф.
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14.08.2022 20:21 Відповісти
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ТИННИЙ дуже нагадує Шредера..)

один "кормиться з руки" Газпрому,інший-"зелених енергетиків"..

просто харчу на 2(!) порядки менше..
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14.08.2022 20:18 Відповісти
тинний не бедствует - владелец нескольких ресторанов класса А в Киеве. пусть покормит там беженцев и успокоится со своими кошерными желаниями.
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14.08.2022 20:40 Відповісти
Де тільки нема у вас проблем, от для себе із зарплатами точно нема.
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14.08.2022 20:20 Відповісти
разруха не в клозетах -разруха в головах-- Преображенский Ф.
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14.08.2022 20:21 Відповісти
Не платіть мільйони Вітренкам і зима за нами.
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14.08.2022 20:22 Відповісти
мільйони вітренкам - це крапля в морі!
енергетику виснажують на протязі усієї історії України!
гавлтують у різні способи:
1. закупівля (30-50% відкату)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. перепродаж електроенергії (навар від 5 до 50% і навіть більше!!!!!!!!), в першу чергу це стосується атомної енергетики!
3. вилучення коштів на амортизацію та "зелені ЛУЖАЙКИ"
4. недолуге засилля відновлювальної енергетики (удар по кишенях споживачів)!!!!!!!!!!!!!!!
5. НКРЕ, чи як воно тепер називається - органон, що перетворює повітря на гроші і нроші не для держави!!!!!!!!!!!
6.
7.
і далі і далі
енергетика - годівничка задля тих, хто її танцює(
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14.08.2022 21:02 Відповісти
тинный - накорми беженцев в своем ресторане прага и иди нах, кошерная лавочка от пеци закрыта.
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14.08.2022 20:23 Відповісти
в енергетіка болить за енергетіку, в будівельника за дороги.
і тільки в Тараса болить за як би так влучніше в кацапський танк замандячити...
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14.08.2022 20:26 Відповісти
На отримання 1 кВт енергії українські державні станції витрачають майже на 40% більше вугілля, ніж їх аналоги у Західній Європі, чи навіть у Польщі" - зазначає він.

ДЕМАГОГІЯ.

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https://texty.org.ua/articles/84623/Doroge_zadovolenna_Nynishni_taryfy_dla_pidtrymky_zelenoji-84623/ Дороге задоволення. Нинішні тарифи для підтримки зеленої енергетики неадекватно високі

За останні три роки держава заплатила електростанціям за «зеленим тарифом» 1 мільярд 153,88 мільйонів євро. Витрати держави на альтернативну енергетику становлять приблизно 1/10 вартості усієї електроенергії, виробленої в Україні. А частка ВДЕ у загальному електровиробництві сягає 1,35%.

ТИННИЙ,ПНХ!
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14.08.2022 20:26 Відповісти
Проблемы в энергосекторе из-за вашей жадности,не хапайте в 4 горла и проблем не будет.
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14.08.2022 20:26 Відповісти
Тинний. Іди тином. Ти живеш в задзеркаллі. ВІЙНА!!@
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14.08.2022 20:30 Відповісти
Як завжди.Тільки коли про величезні перемії говорити то ми чуємо про нафтогазову галузь.
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14.08.2022 20:30 Відповісти
Для шмарклі в цій галузі всі люди свої.
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14.08.2022 20:50 Відповісти
Фирташ, Коломойский, Ахметов, Деркач.....
странно....., какие могут быть проблемы???
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14.08.2022 20:31 Відповісти
Для зелених головн придбати єнергию у рашці
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14.08.2022 20:44 Відповісти
Це штучне досягнення шмарклі. Він хотів розвалити нашу енергетику, щоб ми повністю потрапили під залежність Росії. Йому вдалося лише покласти зелену енергетику з перспективою того, що до нас ніколи не прийдуть інвестори з жодної галузі.
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14.08.2022 20:48 Відповісти
От цікаво, чому за три роки правління пліснявих прибуткова галузь стала зношеною і збитковою?
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14.08.2022 20:49 Відповісти
Ви не так зрозуміли....це інше , це "світлий слід в історії" ...

23 вересня 2019, 00:05

Андрій Єрмак: "Ми прийшли у владу залишити світлий слід в історії...."
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14.08.2022 21:07 Відповісти
так то нас готують до опалювального сезону...піднімуть ціни на воду, тепло, газ, електрику рази в три..
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14.08.2022 21:26 Відповісти
 
 