Серед усіх секторів економіки енергетика має найбільше проблем, - Тинний
Серед усіх секторів української економіки найбільш проблемним є сектор енергетики.
Про це у своїй колонці написав підприємець, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, передає Цензор.НЕТ.
"Ключова державна власність у енергогенеруючих компаніях нещадно експлуатується без належних амортизаційних відрахувань. Держкомпанії не мають коштів на демонтаж зношеного обладнання і будівництво нового" - пише він.
Тинний зазначив, що за роки незалежності на державне вугілля і пов’язану з ним корупцію було витрачено понад 11 млрд доларів.
Також він додав, що держава не закриває безперспективні та виснажені держшахти, які мають дуже високу собівартість видобутку та ризики експлуатації.
"Капітальні вкладення у вугільні та газо-мазутні блоки ТЕС та ТЕЦ не здійснювались. На отримання 1 кВт енергії українські державні станції витрачають майже на 40% більше вугілля, ніж їх аналоги у Західній Європі, чи навіть у Польщі" - зазначає він.
У тексті автор зазначає, що проблеми стосуються й атомної й відновлювальної енергетики, а також газової галузі, де фіксується падіння власного видобутку газу і обсягів геологорозвідки, від яких залежать майбутні обсяги видобутку.
Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики, Україна втратила 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації, а також понад 50% теплових потужностей. Всього на окупованих територіях України знаходиться 35% української генерації електроенергії.
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один "кормиться з руки" Газпрому,інший-"зелених енергетиків"..
просто харчу на 2(!) порядки менше..
енергетику виснажують на протязі усієї історії України!
гавлтують у різні способи:
1. закупівля (30-50% відкату)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. перепродаж електроенергії (навар від 5 до 50% і навіть більше!!!!!!!!), в першу чергу це стосується атомної енергетики!
3. вилучення коштів на амортизацію та "зелені ЛУЖАЙКИ"
4. недолуге засилля відновлювальної енергетики (удар по кишенях споживачів)!!!!!!!!!!!!!!!
5. НКРЕ, чи як воно тепер називається - органон, що перетворює повітря на гроші і нроші не для держави!!!!!!!!!!!
6.
7.
і далі і далі
енергетика - годівничка задля тих, хто її танцює(
і тільки в Тараса болить за як би так влучніше в кацапський танк замандячити...
ДЕМАГОГІЯ.
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https://texty.org.ua/articles/84623/Doroge_zadovolenna_Nynishni_taryfy_dla_pidtrymky_zelenoji-84623/ Дороге задоволення. Нинішні тарифи для підтримки зеленої енергетики неадекватно високі
За останні три роки держава заплатила електростанціям за «зеленим тарифом» 1 мільярд 153,88 мільйонів євро. Витрати держави на альтернативну енергетику становлять приблизно 1/10 вартості усієї електроенергії, виробленої в Україні. А частка ВДЕ у загальному електровиробництві сягає 1,35%.
ТИННИЙ,ПНХ!
странно....., какие могут быть проблемы???
23 вересня 2019, 00:05
Андрій Єрмак: "Ми прийшли у владу залишити світлий слід в історії...."