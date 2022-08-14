Серед усіх секторів економіки енергетика має найбільше проблем, - Тинний

Серед усіх секторів української економіки найбільш проблемним є сектор енергетики.

Про це у своїй колонці написав підприємець, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, передає Цензор.НЕТ.

"Ключова державна власність у енергогенеруючих компаніях нещадно експлуатується без належних амортизаційних відрахувань. Держкомпанії не мають коштів на демонтаж зношеного обладнання і будівництво нового" - пише він.

Тинний зазначив, що за роки незалежності на державне вугілля і пов’язану з ним корупцію було витрачено понад 11 млрд доларів.

Також він додав, що держава не закриває безперспективні та виснажені держшахти, які мають дуже високу собівартість видобутку та ризики експлуатації.

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"Капітальні вкладення у вугільні та газо-мазутні блоки ТЕС та ТЕЦ не здійснювались. На отримання 1 кВт енергії українські державні станції витрачають майже на 40% більше вугілля, ніж їх аналоги у Західній Європі, чи навіть у Польщі" - зазначає він.

У тексті автор зазначає, що проблеми стосуються й атомної й відновлювальної енергетики, а також газової галузі, де фіксується падіння власного видобутку газу і обсягів геологорозвідки, від яких залежать майбутні обсяги видобутку.

Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики, Україна втратила 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації, а також понад 50% теплових потужностей. Всього на окупованих територіях України знаходиться 35% української генерації електроенергії.