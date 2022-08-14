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Новини Війна
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Впродовж доби рашисти здійснили 11 обстрілів Сумщини, зафіксовано 110 "прильотів", - ОВА

сумщина,обстріл

Сьогодні за день росіяни здійснили 11 обстрілів 4 прикордонних громад області - Білопольської, Есманської, Юнаківської, Хотіньської Зафіксовано понад 110 прильотів.

Про це заявив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Юнаківська громада: з 12.30 росіяни гатили з мінометів по території громади − 7 прильотів. Пошкоджено приватну господарчу споруду, вікна приватного будинку та дах зерносховища ПРАТ "Іскра". Також був артобстріл з САУ − 10 прильотів.
Обстріли громади подовжилися з 13 години - 15 прильотів з артилерії та 5 − з мінометів. Також із самого ранку росіяни гатили по території громади, за добу близько 50 прильотів.

Хотінська громада: о 12.43 ворог стріляв зі ствольної артилерії − 12 прильотів", - йдеться в повідомленні.

"Білопільська громада: з 13.25 були черги з АК, ПК та вибухи гранат біля державного кордону. А з 17.50 був артобстріл території громади − 16 прильотів. Крім того, з 18.25 відбувся мінометний обстріл по території громади − всього 24 прильоти з мінометів у різних населених пунктах.

Есманська громада: з 18.20 тривав мінометний обстріл − 31 прильот", - додав Живицький.

Читайте: Війська РФ ввечері обстріляли з "Градів" Марганецьку громаду на Дніпропетровщині: зафіксовано 20 пострілів, - облрада

Автор: 

обстріл (29206) Сумська область (3882) Живицький Дмитро (466)


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