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Новини Війна
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В окупованому Херсоні залишається дуже велике угруповання військ РФ, - Соболевський

херсон

В центрі окупованого Херсону велика кількість захоплених рашистами квартир.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Насправді там дуже велике угруповання, те що відомо. Там не тільки військові, тому що в самому Херсоні у великій кількості і Росгвардія, і у великій кількості працівників ФСБ, і велика кількість поліції. Якщо спочатку вони (окупанти. - Ред.)) завозили спеціалістів з "ЛДНР", то зараз там присутні слідчі з регіонів РФ у великій кількості і вони мешкають в приміщеннях, квартирах та домівках, які наші люди були вимушені залишити. В центрі Херсону велика кількість захоплених квартир, тобто їх там ще достатньо", - розповів він.

За словами Соболевського, звільнення українськими збройними силами Херсону, означатиме велику військову і політичну поразку для російських окупантів.

Також читайте: Рашисти на окупованій Херсонщині продовжують готуватися до "референдуму", - Соболевський

Автор: 

армія рф (17854) окупація (6751) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5884)


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Топ коментарі
+5
чому в Херсоні людям не дали зброю і все необхідне ? Зато в Полтаві поліція у фермерів забрала 10 танків ..Навіщо фермерам танки ? А поліціїї ? А в нашому музей забрали всю техніку на війну ..Навіть єкспонат танку ИС-3
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14.08.2022 23:16 Відповісти
+5
В Токмаку теж бавовна. Пішло кацапу на пропасть.
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14.08.2022 23:33 Відповісти
+5
Странно, 3 месяца обдрыстовичи говорили о контрнаступлении, а тут теперь оказывается их огромное количество там, как такое может быть? Загадка, надо думать.
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14.08.2022 23:42 Відповісти
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чому в Херсоні людям не дали зброю і все необхідне ? Зато в Полтаві поліція у фермерів забрала 10 танків ..Навіщо фермерам танки ? А поліціїї ? А в нашому музей забрали всю техніку на війну ..Навіть єкспонат танку ИС-3
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14.08.2022 23:16 Відповісти
А полиция танки себе забрала? Ты точно в этгм уверен? А про музей подробнее можешь? Шо за музей, в каком городе, может ссыоку на местную газету дашь?
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15.08.2022 00:33 Відповісти
В Токмаку теж бавовна. Пішло кацапу на пропасть.
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14.08.2022 23:33 Відповісти
До цього і ідуть. Не може бути Перемоги без поразок ворога. Боріться і перемагайте
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14.08.2022 23:33 Відповісти
Це якщо не брехня то дуже велике перебільщення. ФСБ, поліція, росгвардія до бойових дій не мають жодного відношення і у випадку контрнаступу втічуть першими. А якщо його не буде то вони так і будуть сидіти в цих квартирах. Ми ж по житлофому фонду майже не працюємо.
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14.08.2022 23:35 Відповісти
Странно, 3 месяца обдрыстовичи говорили о контрнаступлении, а тут теперь оказывается их огромное количество там, как такое может быть? Загадка, надо думать.
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14.08.2022 23:42 Відповісти
дуже велике угруповання вже деморалізованих військ РФ, чи ще ні?
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15.08.2022 03:27 Відповісти
В Херсонській області велика купа аграрних господарств - там конче необхідні "добрива"!
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14.08.2022 23:52 Відповісти
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14.08.2022 23:58 Відповісти
скоро в Херсоне пэт-тара будет в дефиците, а так же полипропиленовые мешки, особенно цвета хаки.
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15.08.2022 00:03 Відповісти
Смерть кацапам!
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15.08.2022 00:25 Відповісти
Це м'ясо боїться ЗСУ як вогню.Без техніки вони нічого не варті.
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15.08.2022 00:45 Відповісти
А з технікою їхня вартість зростає лише на ціну металобрухту у найблищій металоприймальні...
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15.08.2022 08:35 Відповісти
Про що цей пост цього. так званого " зама " ? Це така удавка для суспільства. це залякування. що велике угрупування рашистів і що ? Відмовитися від звільнення Херсона чи що ? Щоб у соц.мережах почалися панічні коменти ботів ?!!
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15.08.2022 01:10 Відповісти
Не знаю.... В моем доме нет....
Да и откуда ты знаешь эту инфу?
Как мне рассказывали орки кучкуются по офисам и админ зданиям а не по квартирам....
Что логично тк соседи сразу их данные сольют в Дию....
Так что это быстрее всего Брехня.
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15.08.2022 01:27 Відповісти
Це повна брехня.
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15.08.2022 06:01 Відповісти
не сите, слідчі стріляти не будуть.
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17.09.2022 11:35 Відповісти
 
 