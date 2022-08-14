В окупованому Херсоні залишається дуже велике угруповання військ РФ, - Соболевський

В центрі окупованого Херсону велика кількість захоплених рашистами квартир.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Насправді там дуже велике угруповання, те що відомо. Там не тільки військові, тому що в самому Херсоні у великій кількості і Росгвардія, і у великій кількості працівників ФСБ, і велика кількість поліції. Якщо спочатку вони (окупанти. - Ред.)) завозили спеціалістів з "ЛДНР", то зараз там присутні слідчі з регіонів РФ у великій кількості і вони мешкають в приміщеннях, квартирах та домівках, які наші люди були вимушені залишити. В центрі Херсону велика кількість захоплених квартир, тобто їх там ще достатньо", - розповів він.

За словами Соболевського, звільнення українськими збройними силами Херсону, означатиме велику військову і політичну поразку для російських окупантів.

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