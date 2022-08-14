УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11695 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 281 24

Рашисти на окупованій Херсонщині продовжують готуватися до "референдуму", - Соболевський

херсон

На Херсонщині російські загарбники продовжують підготовку до псевдореферендуму незважаючи на те, що населення їх не підтримує.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Вони (російські окупанти. - Ред.) стільки вже зробили політичних інвестицій, скажімо так, у Херсонщину, що вже не можуть зупинитися…тому продовжують готуватися до цього шоу. Це у будь-якому випадку не референдум, це... шоу", - наголосив він.

За словами Соболевського, окупанти не можуть доповісти у Москву, що населення області їх не підтримує і ненавидить.

Також, продовжив він, окупанти намагаються підготувати приміщення, де будуть розміщені "дільничні комісії", завербувати людей для роботи в них, щоб хоч якусь кількість комісій відкрити та зробити картинку. Але з цим теж дуже великі проблеми, тому що місцеве населення псевдореферендум не підтримує, крім того, люди знають, що є кримінальна відповідальність за участь у підготовці подібного "шоу".

Також читайте: Українські воїни знищили ворожий танк, САУ та бойову машину десанту, - ОК "Південь"

Автор: 

окупація (6751) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5884)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Хай готуються, HIMARS допоможе
показати весь коментар
14.08.2022 17:22 Відповісти
+5
Беготня кур и кугутов, у которых отрублены головы. Недолго осталось.
показати весь коментар
14.08.2022 17:24 Відповісти
+5
Проведут чертов референдум, объявят своей территорией и что нам дальше с этим делать? Для тех, кто говорит «нам пофиг, будем отвоевывать» - нееее, ребята, если нам пригрозят ЯО за попытку отвоевать территории, то на этом все и закончится. Наша власть рисковать не станет, а Европа - и подавно. Жаль, что контрнаступление у нас прошло только на словах, а теперь туда согнали половину всех боеспособных частей рашки. Как бы не вышло так, что наступать огненным валом начнут они, а не мы. А чем это кончается, мы уже в курсе - «частковим успіхом».
показати весь коментар
14.08.2022 17:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай готуються, HIMARS допоможе
показати весь коментар
14.08.2022 17:22 Відповісти
HIMARS підведе підсумок.
показати весь коментар
14.08.2022 17:49 Відповісти
Беготня кур и кугутов, у которых отрублены головы. Недолго осталось.
показати весь коментар
14.08.2022 17:24 Відповісти
"всьо iдєт по ##### плану..."

показати весь коментар
14.08.2022 17:33 Відповісти
Ну,ну! Ждемс...
показати весь коментар
14.08.2022 17:37 Відповісти
Днепр бомбят опять
показати весь коментар
14.08.2022 17:40 Відповісти
Проведут чертов референдум, объявят своей территорией и что нам дальше с этим делать? Для тех, кто говорит «нам пофиг, будем отвоевывать» - нееее, ребята, если нам пригрозят ЯО за попытку отвоевать территории, то на этом все и закончится. Наша власть рисковать не станет, а Европа - и подавно. Жаль, что контрнаступление у нас прошло только на словах, а теперь туда согнали половину всех боеспособных частей рашки. Как бы не вышло так, что наступать огненным валом начнут они, а не мы. А чем это кончается, мы уже в курсе - «частковим успіхом».
показати весь коментар
14.08.2022 17:43 Відповісти
вони Крим оголосили свою територією 8 років тому, це якось зашкодило пустити з димом авіабазу русскіх ? яо? а чи не віддали вони часом своє яо китайцям за борги?
показати весь коментар
14.08.2022 17:47 Відповісти
Был собран совет то ли федерации то ли безопасности - хз. Но мы не знаем, что нам готовят. Ничего не делается просто так. Они же и не признали, что это мы ударили по ним. Видимо, есть причина. Наши кстати тоже не сделали однозначных заявлений. Только несколько иностранных ресурсов что-то промычали, а наши гривой просто покивали.
показати весь коментар
14.08.2022 18:14 Відповісти
Що за риторика? Ви тут зразу ж після початку війни, навіщо? Що світ до сих пір вас не навчив,що ніхто не вірить примусових референдумам. Херсон це Україна
показати весь коментар
14.08.2022 18:01 Відповісти
А вас не научил тот факт, что эти референдумы рассчитаны не на мир, а ну внутрироссийского потребителя? Чтобы можно было оправдывать любые действия пуйла. Никто в здравом уме и не поверит в этот референдум, однако внутри россии это будет считаться внутренней территорией, а это уже совсем другой разговор.
показати весь коментар
14.08.2022 18:11 Відповісти
они пугали яо когда поставки будут заходить от нато с весны уже конец лета а они только грозятся а с крымом и как со змеиным показало что в случае наступления или хлопков на Крым (а это для кацапов територия росиии так что мы жахнули прямо по росии с их виденья) орки сделают жест доброй воли по Новофедоровки все увидели когда показательно по одной из крупных авиабаз мы бахнули а орки язык засунули в жопу потому что реагировать как то надо если признают что хохлы подавили пво и в наглую взорвали все так просто и это какбы по мнению кацапов територия росии но реакциии не было это не мы мол а пожар да и медведев не хочет ядерного пепла сделали вид что не заметили так что применеие яо от кацапов сильно переоценено и они понимают если начнеться движ по подготовке запуска яо Британия и сша это так не оставят
показати весь коментар
14.08.2022 18:14 Відповісти
Жалко никто не успел снять прилёт украинской ракеты в Новофёдоровку.
показати весь коментар
17.08.2022 22:00 Відповісти
Пропонуйте свій план
показати весь коментар
14.08.2022 18:43 Відповісти
Воспринимать реальность, без ура пропаганды, это уже хорошо. Глобально всё зависит от поставок вооружений, наши планы никому не интересны.
показати весь коментар
15.08.2022 02:27 Відповісти
ЩОСЬ НА КШТАЛТ ЗЕЛІНОГО ОПИТУВАННЯ НА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ .
показати весь коментар
14.08.2022 17:43 Відповісти
Новасти Крима ! - ⚡️⚡️На территории города Джанкой Республики Крым был задержан украинский диверсант Игорь Гирченко

Русским владеет плохо, говорит что "загубился" и "шукае своих". При себе имел блокнот с записями , телефон Нокиа 3310, копии игры Sims 3, визитку Буданова , книгу "Mein Kampf" и пицтолет системы наган . После просмотра галереи были обнаружены снимки Марии Захаровой в обнажённом виде . На допросе держался уверенно , почему сбрил усы так и не признался .
..
показати весь коментар
14.08.2022 17:54 Відповісти
Не розумію, як можна до чогось готовитися при такому вигляді. Їм до мішків наразі готуватися
показати весь коментар
14.08.2022 17:59 Відповісти
Гиркинд - Стрелков был в розыске...попал под колпак Мюллера за разбой в городе Москва ... взрывал дома на Каширское Шоссе и на улице Гурьянова...Фоторобот преступника был расклеян по всей Мацковии...а также в городах Волгодонске Буйнакске и Разяни...
Генерал Патрушев...
🤣🤣☠️
показати весь коментар
14.08.2022 18:10 Відповісти
Гіркіна вчора арештували в Криму , який поспішав на війну в нашу країні,
до речі їхав орк під іншим паспортом !
показати весь коментар
14.08.2022 20:17 Відповісти
Готувались би есчо,да боліт самі знаєте,що...
показати весь коментар
14.08.2022 18:27 Відповісти
Захват чужой частини государства для крыс путлера простая забава...типа мародерство..разбой...грабежи магазинов ларьков маркетов угон на рабZeю авто разного класса включая фуры и траки...это для быдла Шариковых было ремеслом с времен Ивана Грозного...разгром и массовые убийства в Новгородской республике...которая никогда не принадлежала мацковии...то была типа тренировка...
Мрази мавзолейные...
показати весь коментар
14.08.2022 18:43 Відповісти
Нехай рашисти готують целофанові мішки для себе , а не референдум !

Сподобалось оркам вбивати , грабувати , гвалтувати украінців , але
досить 🤬
показати весь коментар
14.08.2022 20:14 Відповісти
 
 