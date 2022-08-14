Рашисти на окупованій Херсонщині продовжують готуватися до "референдуму", - Соболевський

На Херсонщині російські загарбники продовжують підготовку до псевдореферендуму незважаючи на те, що населення їх не підтримує.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Вони (російські окупанти. - Ред.) стільки вже зробили політичних інвестицій, скажімо так, у Херсонщину, що вже не можуть зупинитися…тому продовжують готуватися до цього шоу. Це у будь-якому випадку не референдум, це... шоу", - наголосив він.

За словами Соболевського, окупанти не можуть доповісти у Москву, що населення області їх не підтримує і ненавидить.

Також, продовжив він, окупанти намагаються підготувати приміщення, де будуть розміщені "дільничні комісії", завербувати людей для роботи в них, щоб хоч якусь кількість комісій відкрити та зробити картинку. Але з цим теж дуже великі проблеми, тому що місцеве населення псевдореферендум не підтримує, крім того, люди знають, що є кримінальна відповідальність за участь у підготовці подібного "шоу".

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