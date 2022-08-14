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Новости Война
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Рашисты на оккупированной Херсонщине продолжают готовиться к "референдуму", - Соболевский

херсон

На Херсонщине российские захватчики продолжают подготовку к псевдореферендуму, несмотря на то, что население их не поддерживает.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Они (российские захватчики. – Ред.) столько уже сделали политических инвестиций, скажем так, в Херсонскую область, что уже не могут остановиться… поэтому продолжают готовиться к этому шоу. Это в любом случае не референдум, это... шоу", – подчеркнул он.

По словам Соболевского, оккупанты не могут доложить в Москву, что население области их не поддерживает и ненавидит.

Также, продолжил он, оккупанты пытаются подготовить помещение, где будут размещены "участковые комиссии", завербовать людей для работы в них, чтобы хоть какое-то количество комиссий открыть и сделать картинку. Но с этим тоже очень большие проблемы, потому что местное население псевдореферендум не поддерживает, кроме того, люди знают, что есть уголовная ответственность за участие в подготовке подобного "шоу".

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Автор: 

оккупация (10199) Соболевский Юрий (46) Херсонская область (4895)


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Топ комментарии
+6
Хай готуються, HIMARS допоможе
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14.08.2022 17:22 Ответить
+5
Беготня кур и кугутов, у которых отрублены головы. Недолго осталось.
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14.08.2022 17:24 Ответить
+5
Проведут чертов референдум, объявят своей территорией и что нам дальше с этим делать? Для тех, кто говорит «нам пофиг, будем отвоевывать» - нееее, ребята, если нам пригрозят ЯО за попытку отвоевать территории, то на этом все и закончится. Наша власть рисковать не станет, а Европа - и подавно. Жаль, что контрнаступление у нас прошло только на словах, а теперь туда согнали половину всех боеспособных частей рашки. Как бы не вышло так, что наступать огненным валом начнут они, а не мы. А чем это кончается, мы уже в курсе - «частковим успіхом».
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14.08.2022 17:43 Ответить
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Хай готуються, HIMARS допоможе
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14.08.2022 17:22 Ответить
HIMARS підведе підсумок.
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14.08.2022 17:49 Ответить
Беготня кур и кугутов, у которых отрублены головы. Недолго осталось.
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14.08.2022 17:24 Ответить
"всьо iдєт по ##### плану..."

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14.08.2022 17:33 Ответить
Ну,ну! Ждемс...
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14.08.2022 17:37 Ответить
Днепр бомбят опять
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14.08.2022 17:40 Ответить
Проведут чертов референдум, объявят своей территорией и что нам дальше с этим делать? Для тех, кто говорит «нам пофиг, будем отвоевывать» - нееее, ребята, если нам пригрозят ЯО за попытку отвоевать территории, то на этом все и закончится. Наша власть рисковать не станет, а Европа - и подавно. Жаль, что контрнаступление у нас прошло только на словах, а теперь туда согнали половину всех боеспособных частей рашки. Как бы не вышло так, что наступать огненным валом начнут они, а не мы. А чем это кончается, мы уже в курсе - «частковим успіхом».
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14.08.2022 17:43 Ответить
вони Крим оголосили свою територією 8 років тому, це якось зашкодило пустити з димом авіабазу русскіх ? яо? а чи не віддали вони часом своє яо китайцям за борги?
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14.08.2022 17:47 Ответить
Был собран совет то ли федерации то ли безопасности - хз. Но мы не знаем, что нам готовят. Ничего не делается просто так. Они же и не признали, что это мы ударили по ним. Видимо, есть причина. Наши кстати тоже не сделали однозначных заявлений. Только несколько иностранных ресурсов что-то промычали, а наши гривой просто покивали.
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14.08.2022 18:14 Ответить
Що за риторика? Ви тут зразу ж після початку війни, навіщо? Що світ до сих пір вас не навчив,що ніхто не вірить примусових референдумам. Херсон це Україна
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14.08.2022 18:01 Ответить
А вас не научил тот факт, что эти референдумы рассчитаны не на мир, а ну внутрироссийского потребителя? Чтобы можно было оправдывать любые действия пуйла. Никто в здравом уме и не поверит в этот референдум, однако внутри россии это будет считаться внутренней территорией, а это уже совсем другой разговор.
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14.08.2022 18:11 Ответить
они пугали яо когда поставки будут заходить от нато с весны уже конец лета а они только грозятся а с крымом и как со змеиным показало что в случае наступления или хлопков на Крым (а это для кацапов територия росиии так что мы жахнули прямо по росии с их виденья) орки сделают жест доброй воли по Новофедоровки все увидели когда показательно по одной из крупных авиабаз мы бахнули а орки язык засунули в жопу потому что реагировать как то надо если признают что хохлы подавили пво и в наглую взорвали все так просто и это какбы по мнению кацапов територия росии но реакциии не было это не мы мол а пожар да и медведев не хочет ядерного пепла сделали вид что не заметили так что применеие яо от кацапов сильно переоценено и они понимают если начнеться движ по подготовке запуска яо Британия и сша это так не оставят
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14.08.2022 18:14 Ответить
Жалко никто не успел снять прилёт украинской ракеты в Новофёдоровку.
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17.08.2022 22:00 Ответить
Пропонуйте свій план
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14.08.2022 18:43 Ответить
Воспринимать реальность, без ура пропаганды, это уже хорошо. Глобально всё зависит от поставок вооружений, наши планы никому не интересны.
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15.08.2022 02:27 Ответить
ЩОСЬ НА КШТАЛТ ЗЕЛІНОГО ОПИТУВАННЯ НА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ .
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14.08.2022 17:43 Ответить
Новасти Крима ! - ⚡️⚡️На территории города Джанкой Республики Крым был задержан украинский диверсант Игорь Гирченко

Русским владеет плохо, говорит что "загубился" и "шукае своих". При себе имел блокнот с записями , телефон Нокиа 3310, копии игры Sims 3, визитку Буданова , книгу "Mein Kampf" и пицтолет системы наган . После просмотра галереи были обнаружены снимки Марии Захаровой в обнажённом виде . На допросе держался уверенно , почему сбрил усы так и не признался .
..
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14.08.2022 17:54 Ответить
Не розумію, як можна до чогось готовитися при такому вигляді. Їм до мішків наразі готуватися
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14.08.2022 17:59 Ответить
Гиркинд - Стрелков был в розыске...попал под колпак Мюллера за разбой в городе Москва ... взрывал дома на Каширское Шоссе и на улице Гурьянова...Фоторобот преступника был расклеян по всей Мацковии...а также в городах Волгодонске Буйнакске и Разяни...
Генерал Патрушев...
🤣🤣☠️
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14.08.2022 18:10 Ответить
Гіркіна вчора арештували в Криму , який поспішав на війну в нашу країні,
до речі їхав орк під іншим паспортом !
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14.08.2022 20:17 Ответить
Готувались би есчо,да боліт самі знаєте,що...
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14.08.2022 18:27 Ответить
Захват чужой частини государства для крыс путлера простая забава...типа мародерство..разбой...грабежи магазинов ларьков маркетов угон на рабZeю авто разного класса включая фуры и траки...это для быдла Шариковых было ремеслом с времен Ивана Грозного...разгром и массовые убийства в Новгородской республике...которая никогда не принадлежала мацковии...то была типа тренировка...
Мрази мавзолейные...
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14.08.2022 18:43 Ответить
Нехай рашисти готують целофанові мішки для себе , а не референдум !

Сподобалось оркам вбивати , грабувати , гвалтувати украінців , але
досить 🤬
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14.08.2022 20:14 Ответить
 
 