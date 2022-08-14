Рашисты на оккупированной Херсонщине продолжают готовиться к "референдуму", - Соболевский
На Херсонщине российские захватчики продолжают подготовку к псевдореферендуму, несмотря на то, что население их не поддерживает.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"Они (российские захватчики. – Ред.) столько уже сделали политических инвестиций, скажем так, в Херсонскую область, что уже не могут остановиться… поэтому продолжают готовиться к этому шоу. Это в любом случае не референдум, это... шоу", – подчеркнул он.
По словам Соболевского, оккупанты не могут доложить в Москву, что население области их не поддерживает и ненавидит.
Также, продолжил он, оккупанты пытаются подготовить помещение, где будут размещены "участковые комиссии", завербовать людей для работы в них, чтобы хоть какое-то количество комиссий открыть и сделать картинку. Но с этим тоже очень большие проблемы, потому что местное население псевдореферендум не поддерживает, кроме того, люди знают, что есть уголовная ответственность за участие в подготовке подобного "шоу".
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#####плану..."
Русским владеет плохо, говорит что "загубился" и "шукае своих". При себе имел блокнот с записями , телефон Нокиа 3310, копии игры Sims 3, визитку Буданова , книгу "Mein Kampf" и пицтолет системы наган . После просмотра галереи были обнаружены снимки Марии Захаровой в обнажённом виде . На допросе держался уверенно , почему сбрил усы так и не признался .
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Генерал Патрушев...
🤣🤣☠️
до речі їхав орк під іншим паспортом !
Мрази мавзолейные...
Сподобалось оркам вбивати , грабувати , гвалтувати украінців , але
досить 🤬