Рашисты на оккупированной Херсонщине продолжают готовиться к "референдуму", - Соболевский

На Херсонщине российские захватчики продолжают подготовку к псевдореферендуму, несмотря на то, что население их не поддерживает.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Они (российские захватчики. – Ред.) столько уже сделали политических инвестиций, скажем так, в Херсонскую область, что уже не могут остановиться… поэтому продолжают готовиться к этому шоу. Это в любом случае не референдум, это... шоу", – подчеркнул он.

По словам Соболевского, оккупанты не могут доложить в Москву, что население области их не поддерживает и ненавидит.

Также, продолжил он, оккупанты пытаются подготовить помещение, где будут размещены "участковые комиссии", завербовать людей для работы в них, чтобы хоть какое-то количество комиссий открыть и сделать картинку. Но с этим тоже очень большие проблемы, потому что местное население псевдореферендум не поддерживает, кроме того, люди знают, что есть уголовная ответственность за участие в подготовке подобного "шоу".

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