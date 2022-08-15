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Американські військові прибувають до Болгарії для захисту східного флангу НАТО

військові,американські

Американські солдати зі 101-ї повітряно-десантної дивізії США прибувають до Болгарії в межах операції з посилення східного флангу НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinite.

За даними видання, точна кількість американців, які будуть дислоковані в Болгарії, невідома.

Однак загальна чисельність військових 101-ї дивізії, частини якої розмістяться в Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині, становить понад дві тисячі осіб.

Крім американців, для зміцнення НАТО в Болгарію приїдуть 750 італійських військовослужбовців із 50 одиницями бойової техніки.

Сама Болгарія надасть блоку 140 військовослужбовців Сухопутних військ країни і до 15 офіцерів у штабі групи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО зі Східної Європи просять посилити їх оборону і надати зброю, - Washington Post

Автор: 

Болгарія (788) НАТО (6557) США (23426)


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А що ж самі "братушки"? За чужими спинами надійніше?
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15.08.2022 08:15 Відповісти
Вони щось знають. Мабуть нашого поца знову попереджали, а він сказав "НЄ ВЄРЮ мені в Омані дали слово".
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15.08.2022 08:35 Відповісти
А мы не в НАТО, бо Лохбонэвтик ,,нэ йдэ туды, куды нэ запрошують". Гнида
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15.08.2022 09:12 Відповісти
Східний фланг НАТО ... Болгарія, Румунія ... Там що, військ мало ?
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15.08.2022 09:37 Відповісти
 
 