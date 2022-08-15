Американські військові прибувають до Болгарії для захисту східного флангу НАТО

Американські солдати зі 101-ї повітряно-десантної дивізії США прибувають до Болгарії в межах операції з посилення східного флангу НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinite.

За даними видання, точна кількість американців, які будуть дислоковані в Болгарії, невідома.

Однак загальна чисельність військових 101-ї дивізії, частини якої розмістяться в Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині, становить понад дві тисячі осіб.

Крім американців, для зміцнення НАТО в Болгарію приїдуть 750 італійських військовослужбовців із 50 одиницями бойової техніки.

Сама Болгарія надасть блоку 140 військовослужбовців Сухопутних військ країни і до 15 офіцерів у штабі групи.

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