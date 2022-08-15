Американські військові прибувають до Болгарії для захисту східного флангу НАТО
Американські солдати зі 101-ї повітряно-десантної дивізії США прибувають до Болгарії в межах операції з посилення східного флангу НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinite.
За даними видання, точна кількість американців, які будуть дислоковані в Болгарії, невідома.
Однак загальна чисельність військових 101-ї дивізії, частини якої розмістяться в Болгарії, Румунії, Угорщині та Словаччині, становить понад дві тисячі осіб.
Крім американців, для зміцнення НАТО в Болгарію приїдуть 750 італійських військовослужбовців із 50 одиницями бойової техніки.
Сама Болгарія надасть блоку 140 військовослужбовців Сухопутних військ країни і до 15 офіцерів у штабі групи.
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Ярема Стогін #518708
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