Росіяни обстріляли два мікрорайони Слов’янська, - Лях
Окупанти продовжують обстрілювати місто та руйнувати будинки й цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, вночі 15 серпня під ворожий вогонь потрапили два мікрорайони. Окупанти обстріляли також й центр міста із багатоповерховою забудовою. Жертв та постраждалих в результаті ворожих обстрілів міста немає.
Раніше ворог обстрілював мікрорайон Північний. У результаті ворожих обстрілів зруйновано декілька приватних будинків.
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показати весь коментар15.08.2022 09:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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