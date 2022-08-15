Росіяни обстріляли два мікрорайони Слов’янська, - Лях

Окупанти продовжують обстрілювати місто та руйнувати будинки й цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі 15 серпня під ворожий вогонь потрапили два мікрорайони. Окупанти обстріляли також й центр міста із багатоповерховою забудовою. Жертв та постраждалих в результаті ворожих обстрілів міста немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Слов’янську з 24 лютого загинуло 19 цивільних, 82 особи - поранено, - Лях

Раніше ворог обстрілював мікрорайон Північний. У результаті ворожих обстрілів зруйновано декілька приватних будинків.