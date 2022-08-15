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Новини Війна
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У Синельниківському районі ППО збила ракету Х-59, пошкоджено два будинки, - Лукашук

ракета

Над Дніпропетровщиною у небі збито ворожу ракету.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 15 серпня українські військові збили ракету Х-59 у Синельниківському районі. Внаслідок падіння уламків в Раївській громаді загорілися пожнивні залишки пшениці на площі близько 2 га. Наразі пожежу ліквідовано.

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Під час обстеження території також було виявлено воронку завглибшки 2 метри та 4 метри завширшки. Пошкоджено два приватні будинки, люди не постраждали.

армія рф (17854) крилаті ракети (1081) обстріл (29234) Дніпропетровська область (3869)


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Над містом піднявся стовп диму. У Токмаку вдарили по базі окупантів.
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15.08.2022 10:28 Відповісти
Дякуємо нашому ППО за збережені життя.
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15.08.2022 11:10 Відповісти
 
 