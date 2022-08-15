У Синельниківському районі ППО збила ракету Х-59, пошкоджено два будинки, - Лукашук
Над Дніпропетровщиною у небі збито ворожу ракету.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, 15 серпня українські військові збили ракету Х-59 у Синельниківському районі. Внаслідок падіння уламків в Раївській громаді загорілися пожнивні залишки пшениці на площі близько 2 га. Наразі пожежу ліквідовано.
Під час обстеження території також було виявлено воронку завглибшки 2 метри та 4 метри завширшки. Пошкоджено два приватні будинки, люди не постраждали.
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