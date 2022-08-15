Окупанти завдали масованих ракетних ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, - Резніченко. ФОТО

Минулої ночі війська РФ масовано обстріляли Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч масових атак...Під удар ворога потрапили два райони - Синельниківський та Нікопольський. Нікопольський район росіяни атакували з "Градів". У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. Зазнали руйнувань склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає", - інформує він.

За словами Резніченка, ще 20 реактивних снарядів поцілили у Марганецьку громаду. Там без руйнувань і постраждалих.

"У Покровській громаді через ворожий обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. Попередньо, ніхто не постраждав", - додає він.

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Також зазначається, що по Синельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300. Зруйнований об’єкт соціальної інфраструктури. Деталі "прильоту" з’ясовуються.

"Одну російську ракету - X-59 - наші військові цієї ночі над областю збили", - резюмує Резніченко.