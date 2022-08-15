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Новини Війна
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Окупанти завдали масованих ракетних ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, - Резніченко. ФОТО

Минулої ночі війська РФ масовано обстріляли Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч масових атак...Під удар ворога потрапили два райони - Синельниківський та Нікопольський. Нікопольський район росіяни атакували з "Градів". У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. Зазнали руйнувань склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає", - інформує він.

За словами Резніченка, ще 20 реактивних снарядів поцілили у Марганецьку громаду. Там без руйнувань і постраждалих.

"У Покровській громаді через ворожий обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. Попередньо, ніхто не постраждав", - додає він.

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Окупанти завдали масованих ракетних ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, - Резніченко 01
Окупанти завдали масованих ракетних ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, - Резніченко 02
Окупанти завдали масованих ракетних ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, - Резніченко 03
Окупанти завдали масованих ракетних ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, - Резніченко 04
Окупанти завдали масованих ракетних ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, - Резніченко 05
Окупанти завдали масованих ракетних ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, - Резніченко 06
Окупанти завдали масованих ракетних ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, - Резніченко 07

Також зазначається, що по Синельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300. Зруйнований об’єкт соціальної інфраструктури. Деталі "прильоту" з’ясовуються.

"Одну російську ракету - X-59 - наші військові цієї ночі над областю збили", - резюмує Резніченко.

Автор: 

обстріл (29234) ракети (4075) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1245) Дніпропетровська область (3869)


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перманетний терор - результат здачі півдня. так буде всюди куди московити зможуть дотянутися
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15.08.2022 09:10 Відповісти
Часто стріляють по горобцям в полі. Нічого колись ракети таки закінчаться. Тримайтесь і бережіть себе
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15.08.2022 09:12 Відповісти
Не закінчатся вони хоть і старі але їх сотні тисяч ще з радянських часів. А де відповідь наших ЗСУ?
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15.08.2022 09:22 Відповісти
на жаль... на жаль у Нікополі системно руйнують житловий фонд... безжально і прицільно... хати і багатоповерхівки на прибережній зоні (у досяжності тварюк...там 7 км до ворога... ) горять і руйнують кожну ніч... додали паскуди крім реактивних систем обстрілу ще й арту... і щосб поки не видно закінчення цього безумства русні - варварів і нелюдей....
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15.08.2022 10:28 Відповісти
 
 