Росіяни з РСЗВ обстріляли Нікополь, - Євтушенко

У ніч на 15 серпня росіяни обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"З РСЗВ обстріляно місто Нікополь. Міста, села, селища берегової лінії - залишайтеся в укриттях, на протилежному березі працює ствольна артилерія", - написав Євтушенко.