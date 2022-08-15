Росіяни з РСЗВ обстріляли Нікополь, - Євтушенко
У ніч на 15 серпня росіяни обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"З РСЗВ обстріляно місто Нікополь. Міста, села, селища берегової лінії - залишайтеся в укриттях, на протилежному березі працює ствольна артилерія", - написав Євтушенко.
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Oresta Bartka
показати весь коментар15.08.2022 06:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Анатолий К #427424
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Яр Холодний
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