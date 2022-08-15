УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6086 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 642 3

Росіяни з РСЗВ обстріляли Нікополь, - Євтушенко

нікополь

У ніч на 15 серпня росіяни обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"З РСЗВ обстріляно місто Нікополь. Міста, села, селища берегової лінії - залишайтеся в укриттях, на протилежному березі працює ствольна артилерія", - написав Євтушенко.

Автор: 

обстріл (29234) Нікополь (1245) РСЗВ (214)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Російський політик Олександр Казаков: "...Россия специально превращает регионы в голую степь, чтобы впоследствии заселить их с чистого листа россиянами, которые никак не связаны с https://www.dialog.ua/war/257084_1660410495 Украиной, ее языком и культурой..."
показати весь коментар
15.08.2022 06:38 Відповісти
Московія так робить з моменту її створення на московських болотах. Вона постійно рухалася за межі своїх кордонів, де обманами (брехнею), а де силою захоплювала чужі землі, чужі міста, в яких місцевих знищували, вирізавили, топили і заселяли своїми. Як приклад Новгород, Смоленськ, які знаходилися в складі Русі, а не московії. Вони рухалися на захід і на північ, схід і південь. Почитайте історію, як вони захопили Казань, що вони зробили з містом і місцевими? А що вони зробили з Києвом ще у 1191 році, а що з Конотопом, Бітурином? Пізніше, коли московити створили імперію, то щоб бути такими, як і решта країн Європи (цивілізованими, а не стадом бандитів, вбивць, гвалтівників), вкрали історію і назву Русі (це як бандит-мокрушник в 90-ті статвав депутатом і олігархом), знищували Козацьку державу, культуру, мову. Переселяли, змішували народи. А вже при радянській імперії створили три голодомори, "чорвоні" терори, в яких заморили голодом більше 15 мільйонів українців, відщіпнули Курськ, Бєлгород,Вороніж, Краснодарський край, Таганрог і частину Ростовської області. Сьогодні полізли в Крим, схід і південь нашої країни, використовуючи як завжди церкву, брехню, підкуп, силу. А тому ми, або збережемо свою ідентичність, свою державу, культуру, мову, або назавжди зникнемо. Часу іншого нам ніхто не дасть і відмотати назад нічого не вийде. Вирішальний момент був у квітні 2019 року, але українці, потомки славних козаків пристали на російську брехню і брехню оліігархів неукраїнського походження і замість підготовки до цієї останньої битви, повірили в міфічного Голобородьку, віддали владу шахраям і антимайданівцям, які всі державні гроші і час вбухкали в дороги. Це моя особиста думка, можете кричати, обзивати мене, ален я так це бачу і так воно є. Тільки сліпий і глужий не може цього побачити і почути. можете собі уявити, коли мова була про Україну і під кордонами стотисячні війська, а Богдан Хмельницький будує дороги? Ні, він будував фортеці, вози, шаблі, закупляв коней і тренував селян, як бити татарську, польську і кацапські кіноти. Як казав один класик "Дивіться українці, не проспіть Україну"! А вони проспали повірили тим, хто прийшов їх вбити!!!
показати весь коментар
15.08.2022 08:08 Відповісти
В основному написано правильно, однак щось тебе "трохи понесло" з Хмельницьким! Він проти татар воював лише один раз - і то, не як полководець, а як простий козак Це було під Хотином, де загинув його батько, а сам він потрапив у полон Там турецьке військо татари підтримували А коли він став гетьманом, то татри були його постійними союзниками! І проти кацапів він не воював - війни з ними були при його правонаступниках - Виговському, наприклад
показати весь коментар
15.08.2022 10:37 Відповісти
 
 