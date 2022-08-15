Россияне из РСЗО обстреляли Никополь, - Евтушенко
В ночь на 15 августа россияне обстреляли город Никополь Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
"Из РСЗО обстрелян город Никополь. Города, села, поселки береговой линии - оставайтесь в укрытиях, на противоположном берегу работает ствольная артиллерия", - написал Евтушенко.
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Oresta Bartka
показать весь комментарий15.08.2022 06:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Анатолий К #427424
показать весь комментарий15.08.2022 08:08 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий15.08.2022 10:37 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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