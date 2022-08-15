Россияне из РСЗО обстреляли Никополь, - Евтушенко

В ночь на 15 августа россияне обстреляли город Никополь Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Из РСЗО обстрелян город Никополь. Города, села, поселки береговой линии - оставайтесь в укрытиях, на противоположном берегу работает ствольная артиллерия", - написал Евтушенко.

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