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Новости Война
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Оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины, - Резниченко. ФОТО

Минувшей ночью войска РФ массированно обстреляли Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь массовых атак... Под удар врага попали два района - Синельниковский и Никопольский. Никопольский район россияне атаковали с "Градов". В Никополь прилетели 20 реактивных снарядов. Разрушены склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия", – информирует он.

По словам Резниченко, еще 20 реактивных снарядов попали в Марганецкую громаду. Там без разрушений и пострадавших.

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"В Покровской громаде из-за вражеских обстрелов повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. Предварительно, никто не пострадал", - добавляет он.

Оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины, - Резниченко 01
Оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины, - Резниченко 02
Оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины, - Резниченко 03
Оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины, - Резниченко 04
Оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины, - Резниченко 05
Оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины, - Резниченко 06
Оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины, - Резниченко 07

Также отмечается, что по Синельниковскому району российская армия ударила четырьмя ракетами С-300. Разрушен объект социальной инфраструктуры. Детали "прилета" выясняются.

"Одну российскую ракету – X-59 – наши военные этой ночью над областью сбили", – резюмирует Резниченко.

Автор: 

обстрел (27913) ракеты (3618) Резниченко Валентин (475) Никополь (1076) Днепропетровская область (4090)


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перманетний терор - результат здачі півдня. так буде всюди куди московити зможуть дотянутися
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15.08.2022 09:10 Ответить
Часто стріляють по горобцям в полі. Нічого колись ракети таки закінчаться. Тримайтесь і бережіть себе
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15.08.2022 09:12 Ответить
Не закінчатся вони хоть і старі але їх сотні тисяч ще з радянських часів. А де відповідь наших ЗСУ?
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15.08.2022 09:22 Ответить
на жаль... на жаль у Нікополі системно руйнують житловий фонд... безжально і прицільно... хати і багатоповерхівки на прибережній зоні (у досяжності тварюк...там 7 км до ворога... ) горять і руйнують кожну ніч... додали паскуди крім реактивних систем обстрілу ще й арту... і щосб поки не видно закінчення цього безумства русні - варварів і нелюдей....
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15.08.2022 10:28 Ответить
 
 