Оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины, - Резниченко. ФОТО

Минувшей ночью войска РФ массированно обстреляли Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь массовых атак... Под удар врага попали два района - Синельниковский и Никопольский. Никопольский район россияне атаковали с "Градов". В Никополь прилетели 20 реактивных снарядов. Разрушены склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия", – информирует он.

По словам Резниченко, еще 20 реактивных снарядов попали в Марганецкую громаду. Там без разрушений и пострадавших.

Читайте также: Ночью оккупанты обстреляли Харьков, попали в одно из предприятий, - Терехов

"В Покровской громаде из-за вражеских обстрелов повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. Предварительно, никто не пострадал", - добавляет он.















Также отмечается, что по Синельниковскому району российская армия ударила четырьмя ракетами С-300. Разрушен объект социальной инфраструктуры. Детали "прилета" выясняются.

"Одну российскую ракету – X-59 – наши военные этой ночью над областью сбили", – резюмирует Резниченко.