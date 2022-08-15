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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ночью оккупанты обстреляли Харьков, попали в одно из предприятий, - Терехов

вибух,обстріл

Ночью российские агрессоры обстреляли Слободской район Харькова, попав по территории одного из предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города", - написал мэр.

Он добавил, что информации о погибших или раненых нет.

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Автор: 

обстрел (27913) Харьков (7584) Терехов Игорь (258)


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3-4 ракеты каждую ночь, за месяц 30х3=90 простое умножение чисел, вот только за этими числами человеческие жизни. А их не вернуть.
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15.08.2022 08:07 Ответить
***** не може зрозуміти як це російськомовний Харків не хоче позбавитись від бандер.
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15.08.2022 08:29 Ответить
Не лише *****, там уся країна живе в психбольниці та дивиться телевізор. Щось почало доходити лише до підарів, які на пілотують стратегічні бомбардувальники - вони зрозуміли, що їх не будуть розстрілювати, їх будуть вішати без мішка на голові та не зв'язуючи ноги, бо так цікавіше буде спостерігачам.
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15.08.2022 09:36 Ответить
Поки наші не почнуть знищувати роzzійські заводи, які виготовляють ракети, ці обстріли триватимуть довічно!
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15.08.2022 08:50 Ответить
 
 