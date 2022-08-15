Ночью оккупанты обстреляли Харьков, попали в одно из предприятий, - Терехов

Ночью российские агрессоры обстреляли Слободской район Харькова, попав по территории одного из предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города", - написал мэр.

Он добавил, что информации о погибших или раненых нет.

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