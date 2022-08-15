Уночі окупанти обстріляли Харків, поцілили в одне з підприємств, - Терехов

Уночі російські агресори обстріляли Слобідський район Харкова, влучивши по території одного з підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Уночі о 2:50 було обстріляно Слобідський район. Влучання на територію одного з підприємств міста", - написав мер.

Він додав, що інформації про загиблих чи поранених немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Київського району Харкова: Обійшлося без жертв