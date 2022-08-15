Уночі окупанти обстріляли Харків, поцілили в одне з підприємств, - Терехов
Уночі російські агресори обстріляли Слобідський район Харкова, влучивши по території одного з підприємств.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Уночі о 2:50 було обстріляно Слобідський район. Влучання на територію одного з підприємств міста", - написав мер.
Він додав, що інформації про загиблих чи поранених немає.
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RokasUkr
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