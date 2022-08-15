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Уночі окупанти обстріляли Харків, поцілили в одне з підприємств, - Терехов

вибух,обстріл

Уночі російські агресори обстріляли Слобідський район Харкова, влучивши по території одного з підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Уночі о 2:50 було обстріляно Слобідський район. Влучання на територію одного з підприємств міста", - написав мер.

Він додав, що інформації про загиблих чи поранених немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Київського району Харкова: Обійшлося без жертв

Автор: 

обстріл (29234) Харків (5702) Терехов Ігор (314)


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3-4 ракеты каждую ночь, за месяц 30х3=90 простое умножение чисел, вот только за этими числами человеческие жизни. А их не вернуть.
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15.08.2022 08:07 Відповісти
***** не може зрозуміти як це російськомовний Харків не хоче позбавитись від бандер.
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15.08.2022 08:29 Відповісти
Не лише *****, там уся країна живе в психбольниці та дивиться телевізор. Щось почало доходити лише до підарів, які на пілотують стратегічні бомбардувальники - вони зрозуміли, що їх не будуть розстрілювати, їх будуть вішати без мішка на голові та не зв'язуючи ноги, бо так цікавіше буде спостерігачам.
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15.08.2022 09:36 Відповісти
Поки наші не почнуть знищувати роzzійські заводи, які виготовляють ракети, ці обстріли триватимуть довічно!
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15.08.2022 08:50 Відповісти
 
 