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Новини Війна
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Обстріл Київського району Харкова: Обійшлося без жертв

харків

Внаслідок удару військ РФ по Київському району Харкова жертв немає.

Про це у Telegram повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріл Київського району. Попередньо ніхто не постраждав, обійшлось без жертв. Про руйнування будь-яких об'єктів інформації немає", - розповів мер.

Також читайте: Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Постраждав центр, Немишлянський та Слобідський райони міста, - Терехов. ФОТО

Автор: 

Харків (5698) Терехов Ігор (314)


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А Харьков здесь и бухтит какую-то хрень. Выод - хрен вам, а не Харьков
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13.08.2022 19:20 Відповісти
 
 