Обстріл Київського району Харкова: Обійшлося без жертв

Внаслідок удару військ РФ по Київському району Харкова жертв немає.

Про це у Telegram повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріл Київського району. Попередньо ніхто не постраждав, обійшлось без жертв. Про руйнування будь-яких об'єктів інформації немає", - розповів мер.

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