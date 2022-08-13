Обстріл Київського району Харкова: Обійшлося без жертв
Внаслідок удару військ РФ по Київському району Харкова жертв немає.
Про це у Telegram повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстріл Київського району. Попередньо ніхто не постраждав, обійшлось без жертв. Про руйнування будь-яких об'єктів інформації немає", - розповів мер.
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Олег Кущ #518923
показати весь коментар13.08.2022 19:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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