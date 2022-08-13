Обстрел Киевского района Харькова: Обошлось без жертв

В результате удара войск РФ по Киевскому району Харькова жертв нет.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Обстрел Киевского района. Предварительно никто не пострадал, обошлось без жертв. О разрушении каких-либо объектов информации нет", – рассказал мэр.

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