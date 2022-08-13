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Новости Война
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Обстрел Киевского района Харькова: Обошлось без жертв

харків

В результате удара войск РФ по Киевскому району Харькова жертв нет.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Обстрел Киевского района. Предварительно никто не пострадал, обошлось без жертв. О разрушении каких-либо объектов информации нет", – рассказал мэр.

Смотрите: Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Пострадал центр, Немышлянский и Слободской районы города, - Терехов. ФОТО

Харьков (7580) Терехов Игорь (258)


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А Харьков здесь и бухтит какую-то хрень. Выод - хрен вам, а не Харьков
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13.08.2022 19:20 Ответить
 
 