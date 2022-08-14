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Россияне ночью нанесли ракетные удары по Харьковщине, - Синегубов. ФОТО

Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне ночью нанесли ракетные удары по Харьковщине, - Синегубов 01

"Этой ночью ударов по Харькову ударов не зафиксировали. Вчера, после 18 часов, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру зажигательными боеприпасами в Киевском районе. Горели крыши хозяйственных сооружений. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Об обязательной эвакуации с подконтрольной украинским властям территории Харьковщины речь не идет, - Синегубов


Россияне ночью нанесли ракетные удары по Харьковщине, - Синегубов 02
Россияне ночью нанесли ракетные удары по Харьковщине, - Синегубов 03

"По области ночью Штаб обороны зафиксировал пуски ракет с территории РФ. Около 01 часа россияне нанесли удары по Змиевской громаде. Пострадали 3 жителя: мужчина 27 лет и женщины 38 и 74 лет. Состояние - легкое. Повреждены окрестные дома, авто. Одна из ракет попала на территории объекта критической инфраструктуры", - добавляет Синегубов.

В течение суток оккупанты нанесли удары по Богодуховскому, Чугуевскому, Харьковскому районам. Россияне многократно обстреливали Циркуны – горели дома, гаражи, хозяйственные постройки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел Киевского района Харькова: Обошлось без жертв

"Пока враг запугивает мирное население - ВСУ дают отпор россиянам на линиях фронта. Оккупант пытался вести разведку боем у Питомника, но потерпел очередное фиаско", - отмечают в ОВА.

обстрел (27874) Харьков (7580) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Чому немає адекватної відповіді по запаребріку? Де другий після Черчілля? Нахвалявся ж відповідати.
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14.08.2022 08:41 Ответить
Тому що в омані домовився, і порушувати обіцянки заважає купа отриманого бабла від патрушева і пуйла. Харків нищать кржен день, а нам розказують казки про те, що спочатку Іскандери збити неможливо, тепер С300 збити неможливо, потім і снаряди із рогатки буде збити неможливо. Веселе ще те, що спочатку по тв брехали, що Харків тільки артилерією криють, щоб у людей питань не було. А у нас в червні рівно в 23-00 запускали з Бєлгорода Іскандери. Збити їх нереально? Брехня
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14.08.2022 08:51 Ответить
Саме так. Не тільки по ТВ про це говорили, а і тут на сайті дуже розумні ікспєрди з "околовсяческих наук" про це говороли. Не тільки у червні, а кожен день прильоти з бєлгорода, як і сьогодні вночі. Кацапи захопити Харків "по землі" не змогли, тепер його руйнують дистанційно. Банковій та Генштабу до сраки, що Харків скоро знищать.
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14.08.2022 12:51 Ответить
Дивно виглядає питання з приводу: "Чи признати росію країною спонсором тероризму чи ні?" .
Коли вже путін прямо погрожує підірвати ЗАЄС!!
Виходить, що якийсь умовно араб чи пакистанець із кухонним ножем - терорист. А путін і РФ - не можуть вирішити ХТО.
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14.08.2022 08:44 Ответить
Виходить, всі "дворовые понти гопника" виявилися переконливішими для обдристаного заходу і дозволили тупину безкарно розпочати війну в Європі, і робити все це, що він робе в Україні
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14.08.2022 13:04 Ответить
Ну, тут что то непонятное, ибо чем бить по Белгороду , откуда постоянно идут обстрелы, у нас есть.Это война, а она не может быть в одну калитку. Раша борзеет именно от безнаказанности.Нам давно пора отвечать и по Белгородской и по Курской, войны по другому не выигрываются.
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14.08.2022 09:59 Ответить
 
 