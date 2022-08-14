Россияне ночью нанесли ракетные удары по Харьковщине, - Синегубов. ФОТО

Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Этой ночью ударов по Харькову ударов не зафиксировали. Вчера, после 18 часов, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру зажигательными боеприпасами в Киевском районе. Горели крыши хозяйственных сооружений. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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"По области ночью Штаб обороны зафиксировал пуски ракет с территории РФ. Около 01 часа россияне нанесли удары по Змиевской громаде. Пострадали 3 жителя: мужчина 27 лет и женщины 38 и 74 лет. Состояние - легкое. Повреждены окрестные дома, авто. Одна из ракет попала на территории объекта критической инфраструктуры", - добавляет Синегубов.

В течение суток оккупанты нанесли удары по Богодуховскому, Чугуевскому, Харьковскому районам. Россияне многократно обстреливали Циркуны – горели дома, гаражи, хозяйственные постройки.

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"Пока враг запугивает мирное население - ВСУ дают отпор россиянам на линиях фронта. Оккупант пытался вести разведку боем у Питомника, но потерпел очередное фиаско", - отмечают в ОВА.