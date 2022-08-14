Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Харківщині, - Синєгубов. ФОТО

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по населеним пунктам Харківської області.

ЯК інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Цієї ночі ударів по Харкову ударів не зафіксували. Вчора, після 18 год, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру запалювальними боєприпасами в Київському районі. Горіли дахи господарчих споруд. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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"По області вночі Штаб оборони зафіксував пуски ракет з території РФ. Близько 01 год росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали 3 жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан - легкий. Пошкоджено навколишні будинки, авто. Одна з ракет влучила на території об’єкту критичної інфраструктури", - додає Синєгубов.

Протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах. Росіяни багаторазово обстрілювали Циркуни - горіли будинки, гаражі, господарчі споруди.

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"Поки ворог залякує мирне населення - ЗСУ дають відсіч росіянам на лініях фронту. Окупант намагався вести розвідку боєм біля Питомника, але зазнав чергового фіаско", - зазначають у ОВА.