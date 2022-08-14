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Новини Фото Війна
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Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Харківщині, - Синєгубов. ФОТО

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по населеним пунктам Харківської області.

ЯК інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Харківщині, - Синєгубов 01

"Цієї ночі ударів по Харкову ударів не зафіксували. Вчора, після 18 год, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру запалювальними боєприпасами в Київському районі. Горіли дахи господарчих споруд. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Київського району Харкова: Обійшлося без жертв


Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Харківщині, - Синєгубов 02
Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Харківщині, - Синєгубов 03

"По області вночі Штаб оборони зафіксував пуски ракет з території РФ. Близько 01 год росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали 3 жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан - легкий. Пошкоджено навколишні будинки, авто. Одна з ракет влучила на території об’єкту критичної інфраструктури", - додає Синєгубов.

Протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах. Росіяни багаторазово обстрілювали Циркуни - горіли будинки, гаражі, господарчі споруди.

Читайте: Про обов’язкову евакуацію з підконтрольної українській владі території Харківщини не йдеться, - Синєгубов

"Поки ворог залякує мирне населення - ЗСУ дають відсіч росіянам на лініях фронту. Окупант намагався вести розвідку боєм біля Питомника, але зазнав чергового фіаско", - зазначають у ОВА.

обстріл (29206) Харків (5700) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Чому немає адекватної відповіді по запаребріку? Де другий після Черчілля? Нахвалявся ж відповідати.
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14.08.2022 08:41 Відповісти
Тому що в омані домовився, і порушувати обіцянки заважає купа отриманого бабла від патрушева і пуйла. Харків нищать кржен день, а нам розказують казки про те, що спочатку Іскандери збити неможливо, тепер С300 збити неможливо, потім і снаряди із рогатки буде збити неможливо. Веселе ще те, що спочатку по тв брехали, що Харків тільки артилерією криють, щоб у людей питань не було. А у нас в червні рівно в 23-00 запускали з Бєлгорода Іскандери. Збити їх нереально? Брехня
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14.08.2022 08:51 Відповісти
Саме так. Не тільки по ТВ про це говорили, а і тут на сайті дуже розумні ікспєрди з "околовсяческих наук" про це говороли. Не тільки у червні, а кожен день прильоти з бєлгорода, як і сьогодні вночі. Кацапи захопити Харків "по землі" не змогли, тепер його руйнують дистанційно. Банковій та Генштабу до сраки, що Харків скоро знищать.
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14.08.2022 12:51 Відповісти
Дивно виглядає питання з приводу: "Чи признати росію країною спонсором тероризму чи ні?" .
Коли вже путін прямо погрожує підірвати ЗАЄС!!
Виходить, що якийсь умовно араб чи пакистанець із кухонним ножем - терорист. А путін і РФ - не можуть вирішити ХТО.
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14.08.2022 08:44 Відповісти
Виходить, всі "дворовые понти гопника" виявилися переконливішими для обдристаного заходу і дозволили тупину безкарно розпочати війну в Європі, і робити все це, що він робе в Україні
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14.08.2022 13:04 Відповісти
Ну, тут что то непонятное, ибо чем бить по Белгороду , откуда постоянно идут обстрелы, у нас есть.Это война, а она не может быть в одну калитку. Раша борзеет именно от безнаказанности.Нам давно пора отвечать и по Белгородской и по Курской, войны по другому не выигрываются.
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14.08.2022 09:59 Відповісти
 
 